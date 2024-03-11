Serdar Soydan: Ulaşım projelerini hayata geçireceğiz

Müjde DEMİR

Serdar Soydan, 13 ilçe için ayrı ayrı projeler hazırladıklarını belirterek, Mersin’in trafik sorununa çözüm olacak akıllı kavşak modeli ile çıkmaza giren metro projesi ve hafif raylı sistem projelerini kendilerinin hayata geçireceğini kaydetti.

Soydan, “Ulaşım alanında yapmak istediğimiz bir diğer hizmet ise yeni tramvay hatları olacaktır. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere Tarsus ve Anamur’da daha çok turistik amaçlı olmak üzere yeni tramvay hatları inşa edeceğiz.

D-400 karayolu yükünü hafifletmek, trafikte yaşanan olumsuzlukları sonlandırmak için Tarsus- Tarsus OSB- hal ve limanı birbirine bağlayan yeni karayolu yapacağız. Özellikle OSB çalışanları, hal ve limana ulaşımda zorluk yaşayan tırlar, kamyonlar ve D-400 kullanmak zorunda olan herkesin trafikte geçirdiği süre azalacak daha güvenli seyahat edilebilecektir” dedi.

Tarsus’u, Organize Sanayi Bölgesi üzerinden Mersin Limanı’na bağlayacak olan yeni karayoluna da değinen Soydan, “Liman bölgesine ulaşımında, tırların ve sürücülerin bekleme sürelerinde kullanabilecekleri, trafiği aksatmayan güvenli alan kurulacaktır” diye konuştu. Mersin’e Akıllı Kavşak Modelini kazandıracaklarının altını çizen Soydan, şöyle devam etti: “Bir diğer projemiz akıllı sinyalizasyon sistemleri.

Dünyadaki tüm model ve modern kentler ise akıllı sinyalizasyon sistemlerinin konforundan faydalanıyor. Göreve gelir gelmez İlk yapacağımız işlerden birisi tüm kavşaklarımızı geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş bu modelle tanıştırmak olacaktır.”

Mersin’e sosyal projeler kazandırılacak

Uluslararası Havacılık ve Uzay Kampüsü ile çocukların ve gençlerin uzayı inceleyerek, simülatörlerle yaşayarak öğrenebileceği bir kampüs yapacakları bilgisini de veren Soydan, “Mersin Su Sporları ve Yaşam Alanları yapacağız. Böylece Mersin'in su sporlarında öncü şehirlerden birisi olacak. Yelken, kano, yüzme, su topu, kürek, yatçılık, SUP (ayakta kürek), dalış, yat ve jet ski yarışları gibi sporların yapılabileceği, sporcuların kalabileceği yaşam alanları yapacağız.

Aynı zamanda halkımızın dinlenerek, eğlenerek sivil aktivitelerde bulunabileceği sosyal alanlar olacaktır” diye konuştu. Mersin’in tarım ile öne çıktığını ve bu sektörün olmazsa olmazları olduğunun altını çizen Soydan, üreticinin maliyetlerini düşürecek projeler yaptıklarını, Tarım AŞ ile bunu yakından takip edeceklerini anlattı.