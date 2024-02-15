Serpin Tarım, lisanslı depolar ve üretici kooperatifi kuruyor

Nagihan KALSIN

Serpin Tarım, 50’şer bin ton kapasiteye sahip 2 lisanslı depo kurmak için izin işlemlerini tamamladı. Lisanslı depoların tarım sektöründeki önemine vurgu yapan Serpin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalmızrak, "Diyarbakır ili Sur ilçesinde hem hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara hem de pamuğa ilişkin ayrı ayrı 50’şer bin ton kapasiteye sahip şekilde kurmayı planladığımız ve bu yönüyle ilk özel sektör yatırımı olma niteliğini taşıyan lisanslı depolarla başta bölgedekiler olmak üzere çiftçilerimiz, ürünlerini güvenle saklayabilecek, kalite standartlarını yükseltecek ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha korunaklı olacak" dedi. Dalmızrak, “Bu depolar, hububat ve pamuk gibi standardize edilebilen temel tarım ürünlerinin saklanması, korunması ve finansal olarak değerlendirilmesi için kritik bir rol oynuyor.

Çiftçiler ve ürünlerini lisanslı depoya teslim eden diğer mudiler, bu depolarda ürünlerini saklayarak piyasa fiyatlarının daha yüksek olduğu zamanlarda satış yapma imkanı bulacak. Ayrıca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin teminat olarak kabul edilmesi sayesinde kısa dönem nakit gereksinimlerini uygun finansal krediler ile karşılayabilecek” diye konuştu.

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yalnızca anonim şirket olarak teşkilatlanması zorunlu olan ve Ticaret Bakanlığından kuruluş ve faaliyet izni alan lisanslı depo işletmeleri tarafından yürütülebildiğine dikkat çakan Dalmızrak, ilgili mevzuatta aranılan şartları yerine getirdiklerini ve kuruluş izni aldıklarını belirterek en kısa sürede lisans almak istediklerini söyledi.

Kooperatif ile üretim ve verimlilik artacak

Bölgedeki çiftçilerle birlikte kurulacak sosyal kalkınma ve işletme kooperatifi ile çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmayı, kaliteli üretim yapmalarını ve eğitim olanaklarından istifade etmelerini hedeflediklerini dile getiren Dalmızrak, “Ailemle birlikte aynı zamanda çiftçilikle de uğraşıyorum. Sorunları ve zorlukları biliyorum. Kooperatif çiftçilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına, üretim maliyetlerini düşürmelerine, pazarlama imkanlarını artırmalarına ve ürünleri için daha iyi fiyatlar elde etmelerine neden olacak. Bu kooperatif sayesinde çiftçilerin, güncel tarım teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları da öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Katma değerli ürünler üretilerek ihraç edilecek

Tarım sektöründe teknolojinin ve yeniliğin önemine de vurgu yapan Dalmızrak, "Tarımı teknoloji ve yenilikle birleştirerek daha verimli ve karlı hale getirebiliriz" diyerek, lisanslı depo işletmesi ile işletme kooperatifinin, en yeni tarım teknolojilerini benimseyeceğini ve bu sayede üretimden pazarlamaya tüm süreçlerin iyileştirileceğini belirtiyor. Dalmızrak, “Yöredeki hububat ve pamuktan elde edilen ürünleri işleyerek un, bulgur, makarna gibi gıda ürünleri ile kumaş ve hazır giyim gibi tekstil ürünlerine dönüştürmeyi ve bunları uluslararası pazarlarda rekabetçi fiyatlarla sunmayı planlıyoruz. Bu durum, yerel tarım ürünlerinin ekonomik değerini artırma, çiftçilere daha fazla gelir sağlama ve sektördeki global rekabetçiliği güçlendirme potansiyeline sahip bulunuyor” dedi.

Çiftçiye yardım fonu kurulacak

Bu alanda temel kanun niteliğindeki 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yakın temas halinde olduklarını ve kurulacak işletme kooperatifinin ana sözleşmesindeki amaç ve faaliyet konularına yönelik özgün bir çalışma içinde bulunduklarını ifade eden Serpin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalmızrak, kooperatif ortakları için bir yardım fonu kurulacağını ve yıl sonlarında ortaya çıkacak olumlu gelir gider farkından ayrılan meblağlardan meydana getirilecek bu özel fonun çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada etkin şekilde kullanılacağını söyledi.