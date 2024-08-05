Seyhan Belediyesi'nden ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’

Ziya İPEK

Çırçır Sanat Merkezi’nde dü­zenlenen odak grup toplantı­sında konuşan Oya Tekin, do­ğanın ve çevrenin tahrip edil­mesinin ağır sonuçlarının yaşandığını, fosil yakıt kullanı­mı, yeşil alanların yok edilmesi ve betonlaşmanın şehrin ısısı­nı her gün yeni rekor seviyeye taşıdığını kaydetti.

Kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların gide­rek daha sık dile getirildiğine tanık olduklarını anlatan Oya Tekin, “İklim değişikliğinin so­nuçları artık hepimizin günde­lik hayatında deneyimlediği, elle tutulur bir gerçeklik kazan­dı. İklim krizi çalışmasıyla Sey­han'ın iklim adaletiyle olan im­tihanında mevcut durumunu ele alıp sorunlarımıza yerel, uy­gulanabilir çözümler bulmak istiyoruz” diye konuştu.

İklim Değişikliği Eylem Planı temel kılavuzumuz olacak

Seyhan’ı iklim kriziyle mü­cadelede dirençli ve güçlü bir kent haline getirmeyi en önem­li görevlerden biri olarak gör­düğünü vurgulayan Tekin, ik­lim adaletini sosyal adaletle bütünleştiren kapsayıcı ve sür­dürülebilir bir politik anlayı­şı rehber aldıklarını ifade etti. Oya Tekin, yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokan ve yeşile bürünmüş bir kent viz­yonuyla daha yaşanabilir bir Seyhan yaratma çabasında ola­caklarına dikkat çekti.

Tekin, “İlçemizin karşı kar­şıya olduğu deprem riski, sel, salgın ve kuraklık gibi afet­ler karşısında yerel dirençli­liği artıran çalışmalara ağırlık vermeye devam ediyoruz. Ta­rım alanlarımızın tekrar üre­time kazandırılması ve geçi­mini tarımdan sağlayan çift­çilerimizin desteklenmesi amacıyla, her türlü desteği sağ­layarak döngüsel ekonomi ve iş gücü için başlatılan çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Sey­han halkının desteği paha bi­çilmez. İklim Değişikliği Eylem Planı’nın temel kılavuzumuz olacak. Belirlenen hususları kararlılıkla uygulamaya koya­cağız” dedi.