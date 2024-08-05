Seyhan Belediyesi'nden ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’
Adana’nın merkez ilçe Seyhan Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında topladığı çalıştayda iklim krizini masaya yatırdı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin İklim Değişikliği Eylem Planı açıklayacaklarını söyledi. Tekin, “Yeşile bürünmüş bir kent vizyonuyla daha yaşanabilir bir Seyhan oluşturmak istiyoruz” dedi.
Ziya İPEK
Çırçır Sanat Merkezi’nde düzenlenen odak grup toplantısında konuşan Oya Tekin, doğanın ve çevrenin tahrip edilmesinin ağır sonuçlarının yaşandığını, fosil yakıt kullanımı, yeşil alanların yok edilmesi ve betonlaşmanın şehrin ısısını her gün yeni rekor seviyeye taşıdığını kaydetti.
Kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların giderek daha sık dile getirildiğine tanık olduklarını anlatan Oya Tekin, “İklim değişikliğinin sonuçları artık hepimizin gündelik hayatında deneyimlediği, elle tutulur bir gerçeklik kazandı. İklim krizi çalışmasıyla Seyhan'ın iklim adaletiyle olan imtihanında mevcut durumunu ele alıp sorunlarımıza yerel, uygulanabilir çözümler bulmak istiyoruz” diye konuştu.
İklim Değişikliği Eylem Planı temel kılavuzumuz olacak
Seyhan’ı iklim kriziyle mücadelede dirençli ve güçlü bir kent haline getirmeyi en önemli görevlerden biri olarak gördüğünü vurgulayan Tekin, iklim adaletini sosyal adaletle bütünleştiren kapsayıcı ve sürdürülebilir bir politik anlayışı rehber aldıklarını ifade etti. Oya Tekin, yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokan ve yeşile bürünmüş bir kent vizyonuyla daha yaşanabilir bir Seyhan yaratma çabasında olacaklarına dikkat çekti.
Tekin, “İlçemizin karşı karşıya olduğu deprem riski, sel, salgın ve kuraklık gibi afetler karşısında yerel dirençliliği artıran çalışmalara ağırlık vermeye devam ediyoruz. Tarım alanlarımızın tekrar üretime kazandırılması ve geçimini tarımdan sağlayan çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla, her türlü desteği sağlayarak döngüsel ekonomi ve iş gücü için başlatılan çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Seyhan halkının desteği paha biçilmez. İklim Değişikliği Eylem Planı’nın temel kılavuzumuz olacak. Belirlenen hususları kararlılıkla uygulamaya koyacağız” dedi.