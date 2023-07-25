Sıcaklar rekor kırdı, klima ve vantilatör satışları patladı

Temmuz ayında yaşanan sıcaklıklar nedeniyle elektrik ve su kullanım rekorları kırılırken, klimaya talep de arttı.

Trendyol’un verilerine göre klima satışları önceki aya göre yüzde 100, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 artış gösterdi.

En çok klima satın alan şehirler ise üç büyük ilin dışında Antalya, Muğla ve Bursa oldu.

Vantilatörler de 3 kat artış

Vantilatör satışlarında ise geçen seneye oranla yüzde 320’lik artış yaşanırken, portatif hava soğutucu satışlarında da yüzde 150’lik artış gerçekleşti.

En çok tercih edilen klimalar

Trendyol’da en çok tercih edilen klima tipi 12000 BTU klimalar olurken bunu 18000 BTU klimalar takip ediyor.