5 milyon kişi bireysel emeklilik ve hayat sigortası ihtiyaçları için AHE'yi tercih etti

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanlarında çalışmalarını sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2023 yılında gerçekleştirdiği başarılı performansına, 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam ediyor.

23 Şubat 2024 tarihli verilere göre gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yılbaşından bu yana yüzde 10,3 artışla 148 milyar TL güncel fon büyüklüğüne sahip olan şirket, aynı tarih itibarıyla toplamda 2,9 milyon katılımcı sayısına ulaştı. Şirket, hayat sigortası branşında ise yılın ilk ayında 679 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. 2023 yılı sonunda aktif büyüklüğü 162,7 milyar TL, özkaynakları ise 6,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşen şirketin, bu değerlerinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 80’lik ve yüzde 86’lık artış yaşandı.

2023 yılı için BES ve hayat sigortası branşlarında geldikleri noktadan ve ulaştıkları başarılardan memnun olduğunu söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “2023 yılı için tüm branşlarda hedeflediğimiz performans seviyesine ulaştık. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik branşlarında tüm kategorilerde (katılımcı sayısı, fon büyüklüğü, prim üretimi) sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırdığımız çok başarılı bir yıl geçirdik” şeklinde konuştu.

18 yaş altı müşteri pazarında da sektör lideri unvanlarını koruduklarını belirten Atalay, “Çocuklara yönelik bireysel emeklilik ürününü sektörde satışa sunan ilk şirket olarak, 18 yaş altı müşteri pazarında sahip olduğumuz 277 bin katılımcı ve 3,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile lider pozisyonumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı. Geniş müşteri tabanına da değinen Atalay, “Güncel durumda, 5 milyon kişi bireysel emeklilik ve hayat sigortası ihtiyaçları için Anadolu Hayat Emeklilik’i tercih ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aile verilerine göre, ülkemizdeki ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,17 olarak hesaplandı. Bu kapsamda esasen müşterilerimizi aynı evde yaşadıkları aile fertleriyle birlikte düşündüğümüzde; şirket olarak toplamda 15 milyonu aşkın kişiye dokunarak, farklı ürünlerimizle tasarruf yapma ve risklere karşı korunma imkânı sunduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

“Her 4 çocuktan 1’i için ailelerin tercihi olmaya devam ediyoruz”

Şirketin gösterdiği bu güçlü performansın 2024 yılında yeni başarılara imza atma yolunda kendilerini teşvik ettiğini belirten Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında yakaladığımız büyüme ivmesinin bu yıl da aynı hızla devam edeceğine inanıyoruz. 2024 yılının sonunda gönüllü BES katılımcı sayımızın 1,5 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. 18 yaş altındaki müşteri grubunda pazardaki lider konumumuzu bu sene de korumaya ve sektördeki her 4 çocuktan 1’i için ailelerin tercihi olmaya devam edeceğiz. Otomatik katılım tarafında ise ivme kazandırdığımız kurumsal iş birliklerimizle sistemdeki çalışan sayısını aynı doğrultuda artırmayı hedefliyoruz. BES fon büyüklüğü ve hayat sigortası prim üretimi tarafında da pazar payımızı artırarak buradaki finansal kapsayıcılığımızı genişletmek 2024 yılına dair hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

“Yeni müşteri kazanımı faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz”

Gelecek dönemde gerçekleştirecekleri çalışmaların odak noktasının müşterileri olacağına işaret eden Atalay, “Müşterilerimize kusursuz bir deneyim sunmak adına çalışmalarımıza son hızla devam edeceğiz. Müşterilerimizin tüm talep ve işlemlerini dijital platformlar üzerinden self servis gerçekleştirmeleri ve işlem aşamalarını dijital platformlarımızdan izlemelerini sağlamak üzere süreçler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müşteri kazanımı ve müşteri devamlılığını artırmaya yönelik yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş değer önerileri üzerinde çalışmalarımız artacak. 2024 yılında da bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarlarında sahip olduğumuz güçlü pozisyonumuzu korumak ve belirli kategorilerde daha da kuvvetlendirmek için müşteri devamlılığının sağlanmasına yönelik aksiyonlar alırken, sürekli olarak çeşitlendirdiğimiz ürün yelpazemiz ile yeni müşteri kazanımı faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. İlaveten, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin sıcak gündeminde müşteriler lehine gelişmeler içeren yeni mevzuat düzenlemeleri bulunuyor. Bu yıl odaklanacağımız başlıklardan biri de bu mevzuat düzenlemelerine hızlıca uyum sağlamak olacak. Tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bir yaklaşımla gerçekleştiren şirketimiz, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda gerek satış öncesi gerekse satış sonrası en iyi müşteri deneyimini sunan şirket olmaya devam edecek. Anadolu Hayat Emeklilik olarak sağladığımız güveni müşteri deneyimi ve dijitalleşme ile zenginleştirip, sürdürülebilirlik vizyonumuzu çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirerek faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde hizmetlerimizi üst seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.

“Dijitalleşmeye yönelik ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz”

Anadolu Hayat Emeklilik olarak, 2024 yılında dijitalleşmeye yönelik önemli yatırımlar yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Atalay, “Teknoloji ve dijitalleşmenin tüm finans sektörünün vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesi ile müşterilerin tercihleri de bu yönde şekillenmeye devam ediyor. Online kanallarımızdan satışa sunduğumuz çok sayıda hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünümüz ile müşteri tercihlerini etkileyen dijitalleşme serüvenine önem veriyoruz. Şirketimiz 2023 yılında dijitalleşme çalışmalarına ağırlık vererek, dijital olgunluğunu önemli bir seviyeye taşıdı. Bireysel emeklilik başvurularını dijital ortama taşıdığımız yeni uygulamamız AHE–Dijital BES Başvurusu 2023 yılının önemli mihenk taşlarından oldu. Bu şekilde üretilen bireysel emeklilik sözleşmelerimizin toplam içerisindeki payı yüzde 27’ye ulaştı. Bu sayede dijital müşteri deneyimini iyileştirirken, sürdürülebilir gelecek önceliğimiz kapsamında gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde verimliliği yüksek satış kanallarımızı giderek daha da güçlendirmek ve toplam üretim içindeki payını artırmak adına faaliyetlerimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda dijital kanallardan sunduğumuz ürün çeşitliliği ve sayısını artırarak dijital yetkinliğe sahip lider şirketler arasında yer almayı sürdüreceğiz. Farklı sektörlerdeki firmalar ve ekosistemler ile iş birliği yaparak dijital kanallarımızın verimliliğini artırmayı ve kanal çeşitliliğimizi zenginleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Tohum Kumbaram Projemiz ile binlerce çocuğa ulaştık, hedefimiz daha fazlasına ulaşmak”

Finansal gerçekleşme ve hedefler yanında topluma değer katan, sürdürülebilir bir geleceğe hizmet eden uygulama ve projelere de önem ve öncelik verdiklerini belirten Atalay,’’Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile ‘Tohum Biriktir, Geleceği Değiştir” sloganıyla Aralık 2022’de hayata geçirdiğimiz Tohum Kumbaram projesi ile bugüne kadar 10 binden fazla çocuğumuza ulaştık. Geleceğimiz olan çocukların doğaya dair farkındalıklarını artırırken üretim-tüketim dengesi bilincini yaygınlaştırma amacıyla önümüzdeki yıllarda binlerce çocuğa daha ulaşmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.