AHE’nin aktif büyüklüğü 219 milyar TL seviyesine ulaştı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2024 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörleri 2024 yılında da büyümeye devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 30 Haziran 2024 tarihli verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) toplam fon büyüklüğümüz yılın başına göre yüzde 36,8 oranında artarak 183,4 milyar TL’yi, katılımcı sayımız ise yüzde 2,6 oranında büyüyerek 2,9 milyonu aştı. Bunun yanı sıra şirketimiz, 1,5 milyon gönüllü BES katılımcısı ve 10,2 milyar TL’yi aşan otomatik katılım fon büyüklüğü tutarı ile her iki kategoride özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğini yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü. Hayat sigortası prim üretimimiz, 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,9 artarak 5,3 milyar TL’ye yaklaştı. Aktif büyüklüğümüz 219 milyar TL, özkaynaklarımız ise 7,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

“Çocuğum için BES ile 304 bin çocuğa ulaştık”

Anadolu Hayat Emeklilik’in sektörde çocuklara yönelik ilk ürün olma özelliğini taşıyan “Çocuğum için BES” ile 304 bin çocuğa ulaştığını belirten Atalay sözlerine şöyle devam etti; “30 Haziran 2024 itibarıyla; 18 yaş altı müşteri grubunda 304 bin katılımcı ve devlet katkısı dahil 5,8 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak katılımcı sayısında yüzde 24,5, fon büyüklüğünde ise yüzde 25,6’lık pazar payı ile liderliğimizi koruduk. Sektörde çocuklara yönelik ilk ürün olma özelliğini taşıyan “Çocuğum için BES” ile 18 yaş altı müşteri grubunda 300 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Anadolu Hayat Emeklilik’in cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarına da değinen Murat Atalay; “Bu çeyrekte Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların üretkenliğini artırmak için Dünya Bankası’nın teknik desteği ile geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını, KAGİDER’in yönlendirdiği bağımsız bir denetim firmasının değerlendirme sürecinden geçerek almaya hak kazandık. İnsan kaynakları ve ücret politikaları, kadın çalışan ve kadın yönetici oranlarının yüksekliği, doğum sonrası işe dönüş oranı, sendikalılık oranı ve fırsat ve cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan kariyer, gelişim, öğrenme ve çalışanın iyilik haline dair güçlü uygulamalarımızla toplam 22 kriterde yapılan değerlendirme sonucunda FEM sertifikasına layık görüldük. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sektöründe bu sertifikaya hak kazanan ilk ve tek şirket olarak şirketimizin yönetiminde, işe alım ve seçme süreçlerinde, performans değerlendirme ve terfi fırsatlarında, kariyer destek uygulamalarında, geri bildirim ve şikâyetlerin izlenmesi konularında fırsat eşitliğini ön planda bulundurduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk” dedi. Atalay, 2022 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle başlayan ve çocukların küçük yaşlarda doğa ile bağ kurmasını hedefleyen "Tohum Kumbaram" sosyal sorumluluk projesinin de 2. yılını tamamladığını; bu süre zarfında, İstanbul ve çevre illerdeki ilköğretim okullarında 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimler, atölyeler ve yürütülen çeşitli etkinlikler ile projenin başlangıcından bugüne kadar 20.000 çocuğa erişim sağlandığını söyledi.

Mükemmel müşteri deneyimi hedefine hizmet eden dijitalleşme çalışmalarına da vurgu yapan Atalay “Hayata geçirdiğimiz dijitalleşme çalışmalarıyla müşterilerimize bireysel emeklilik birikimlerine doğru şekilde yön verebilmeleri için destek olmaya devam ettik. Anayorum (Yatırım Danışmanlığı) bülteni, FonMatik ROBO, IQ Fonlar ve kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz ile, müşterilerimize kişiselleştirilmiş fon önerilerini sunuyor ve AHE Online ve AHE Mobil üzerinden tek tıkla fon değişikliği yapma imkânı tanıyoruz. Bunun yanı sıra, bu dönemde, bireysel emeklilik katılımcılarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak birikimlerini değerlendirebilecekleri yeni yatırım araçları geliştirmeyi de sürdürdük. Bu doğrultuda 13 Haziran itibarıyla fon portföyümüze “Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu”nu ekledik. Toprağa değer katan, gıdanın geleceğini düşünen bu fon ile hem sürdürülebilirliği desteklemek hem de yatırım fırsatlarını birikimlerine yansıtmak isteyen müşterilerimize yeni bir yatırım enstrümanı sunmanın yanı sıra uzun vadeli getiri olanağı ile yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamayı da amaçlıyoruz” diye konuştu.

Atalay yılın ikinci çeyreğine yönelik yaptığı değerlendirmenin sonunda; “Şirketimizin kuruluşunun 34. yılını kutladığımız yılın ikinci çeyreğinde hem müşteri deneyimini hem de çalışan deneyimini üst seviyede tutmayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemlerde de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.