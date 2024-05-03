Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 189 milyar TL’ye ulaştı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2024 yılı ilk çeyrek sonu finansal sonuçlarına göre; aktif büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 98 seviyesinde artırdı.

Aktif büyüklüğü 189 milyar TL’ye ulaşan şirketin Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) toplam fon büyüklüğü ise 156,6 milyar TL’yi aştı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2024 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörleri 2024 yılında da büyümeye devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Mart 2024 tarihli verilerine göre, BES toplam fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 16,9 oranında artarak 156,6 milyar TL’ye ulaşırken, katılımcı sayımız ise yüzde 1,1 oranında büyüyerek 2,9 milyona yaklaştı. Bunun yanı sıra Şirketimiz, sayısı 1,4 milyonu aşan gönüllü BES katılımcısı ve 8,3 milyar TL’yi aşan otomatik katılım fon büyüklüğü tutarı ile her iki kategoride özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Hayat sigortası prim üretimimiz, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,7 artarak 2,4 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğümüz 189 milyar TL, özkaynaklarımız ise 6,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

"‘Çocuğum için BES’ ile 284 bin çocuğa ulaştık”

Atalay, 31 Mart 2024 itibarıyla; 18 yaş altı müşteri grubunda 284 bin katılımcı ve 4,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Katılımcı sayısında yüzde 25, fon büyüklüğünde ise yüzde 25,2’lik pazar payı ile liderliğimizi koruduk. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 2023’te, halk jürisinin oylarıyla Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategori birincisi olarak, ‘Yılın İtibarlısı’ ödülüne layık görüldük. 2022 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Tohum Kumbaram’ sosyal sorumluluk projesi ile iş süreçlerinde mükemmellik ile kaliteyi teşvik etmeyi hedefleyen, bağımsız ödül programı Mercury Excellence Awards'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorisinde Onur Ödülü'ne layık görüldük. International Finance Awards’ta ‘Türkiye’nin En İnovatif Hayat Sigortası Şirketi’ ve ’Türkiye’nin En İyi Bankasürans Şirketi’ olmak üzere 2 ödül kazandık. Pazarlamasyon ve Nielsen IQ iş birliği ile Türkiye’deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını değerlendiren ve dereceye girenlerin araştırmalar kapsamında halk oylaması ile seçildiği ödül programı Tech Brands Türkiye’de Bireysel Emeklilik kategorisinde ’En Teknolojik Marka’ seçildik. Anadolu Hayat Emeklilik olarak müşteri deneyimini, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği ön planda tuttuğumuz çalışmalarla hızlı başladığımız 2024 yılının devamında da ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.”