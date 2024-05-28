Anadolu Sigorta, bir kez daha sigortacılık alanında Türkiye’nin En İtibarlı Markası oldu

Anadolu Sigorta tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"27 Mayıs’ta İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende “En İtibarlı Sigorta Markası” ödülü, Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Elif Banu Kocaoğlu Yıldız ve Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Yönetmeni İlker Köklük’e takdim edildi.

Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcilerinin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni’nde sektör bazında en itibarlı markalar yer aldı.

İstanbul Kent Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından 15 Aralık 2023 ile 15 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen araştırmada 26 bölgede 2751 katılımcı ile görüşüldü. Katılımcılara yönlendirme yapmadan ‘Türkiye’nin en itibarlı şirketinin sorulduğu anketin sonraki aşamasında ise tanıma, beğeni, güven, memnuniyet, sadakat, elçilik, gönüldaşlık ve ilişki bileşenleri ölçüldü. "