Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan: 2025, 2024’ten biraz daha zor geçecek

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, parasal sıkılaştırma ve kredi tarafında alınan önlemlerin 2025’e nasıl yansıyacağını izleyeceklerini anlattı.

“Sıkı finansal koşullar devam ederse 2025’in 2024’ten biraz daha zor olabileceğini öngörüyorum” diyen Tuğtan, “Eğer bankacılık tarafında finansmana erişim gittikçe zorlaşmaya başlarsa, o zaman bu dalga bir sonraki aşamada sigorta sektörüne de yansıyacaktır. 2024’te bizim sektöre tam yansımadı. 25-30 bandında seyreden enflasyon, 20-25 seviyesine kadar kademeli şekilde inecek faiz haddi ve 45 bandına kadar salınımlı gidebilecek bir dövizin olduğu senaryonun iyimser olduğunu düşünüyorum. Böyle olursa en azından iş programımızın öngörülerini daha rahat yapabiliriz. Eğer böyle olmazsa, o günkü durumlara göre gelişmeleri fiyatlara yansıtmak durumunda kalabiliriz” şeklinde konuştu.

Tuğtan, gelecek yıl Anadolu Sigorta’nın 100. yılı olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu ve bu dönemde finansal başarıyı daha yüksek bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Şirketin yıl boyunca daha fazla işe dokunacağını, risk analizleri geliştireceğini ve verimli operasyonel süreçlerle başarıya ulaşacağını ifade eden Tuğtan, “Zor bir yıl olacak ama imkânsız değil. Başarılabilir bir yıl olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Acentalarımızla büyümeye devam edeceğiz”

Mehmet Tuğtan, sektörün 9’uncu ayda tüm branşlarda yıllık yüzde 74 yükselişle 570 milyar liraya ulaşan bir prim yakaladığını söyledi. Anadolu Sigorta’da prim üretiminin sektörün altında kaldığını ancak seçili branşlarda büyüme stratejisini başarıyla uyguladıklarını aktaran Tuğtan, şunları kaydetti: “2024’e ilişkin hazırladığımız iş programımızdaki neredeyse tüm hedeflerimizi tutturmuş olacağız. Bu konuda bir sapma öngörmüyoruz. Bizim toplam prim üretimimizin yüzde 40’ı son çeyrekte geliyor. Dolayısıyla ilk çeyrek 16 milyar lira, ikinci çeyrek 15 milyar lira, üçüncü çeyrek 15 milyar lira gibi düşünürsek, son çeyrekte bu büyümenin ötesinde bir büyüme olacağı kesin. Prim üretimimizin yüzde 60’ı ise acentelerimizden geliyor. Türkiye’nin dört bir tarafında acentemiz var ve onlarla büyümeye devam edeceğiz.”

Tuğtan, önceliklerinin, sigortalı talepleri doğrultusunda geliştirilen kişiselleştirilmiş ürünlerin olacağını belirtti. Bu doğrultuda, dijital platformlarda çok kanallı geliştirmeler yaptıklarına işaret eden Tuğtan, dinamik fiyatlama modeliyle doğru risk seçimini doğru fiyatla bir araya getirdiklerinin, teknoloji ve süreç mimarisini yeniden ele aldıklarının altını çizdi.

Yenilenebilir enerjiye 100 milyar liralık teminat

Tuğtan, 2024’ün ekim ayında yaklaşık 100 milyar liralık temiz enerji projelerine sigorta teminatı sağladıklarını açıkladı. Rüzgâr enerjisinde 678 megavat, güneş enerjisinde ise 223 megavat kurulu gücü sigorta koruması altına aldıklarını belirten Tuğtan, yalnızca sanayi tesislerini değil, bireysel çatı tipi güneş enerjisi panellerini de sigortaladıklarını ifade etti. Elektrikli araç sigortaları tarafında da önemli bir pazar payına sahip olduklarının altını çizen Tuğtan, bu alanda verilen geniş teminat, sunulan özellikli poliçelerle penetrasyonun artacağını söyledi. Tuğtan, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç sigortalarının gelecekte daha fazla odaklanacakları alanlar arasında olduğunu vurguladı.