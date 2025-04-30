Anadolu Sigorta ilk çeyrekte 2,3 milyar tl net kâr elde etti

Anadolu Sigorta, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket yılın ilk üç ayında 23,2 milyar TL tutarında prim üretimi gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında büyüme kaydetti. Aynı dönemde net kâr 2,3 milyar TL olurken, ortalama öz sermaye kârlılığı yüzde 44,3 seviyesine ulaştı.

Açıklanan verilere göre, şirketin aktif büyüklüğü 107,2 milyar TL’ye, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü ise 58,5 milyar TL’ye çıktı. Şirketin en yüksek prim ürettiği branş, 6,4 milyar TL ile “Hastalık/Sağlık” olurken, bu alanı “Yangın ve Doğal Afetler” (4,3 milyar TL), “Kara Araçları” (4,2 milyar TL) ve “Kara Araçları Sorumluluk” (3,8 milyar TL) izledi.

Anadolu Sigorta ayrıca, 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen 2,1 milyar TL tutarındaki dönem kârını nakit temettü olarak dağıttı. Kalan 1,5 milyar TL’nin ise ilgili izinlerin alınması kaydıyla bedelsiz sermaye artışı yoluyla hisse senedi olarak dağıtılması planlanıyor. Bu kapsamda ödenmiş sermayenin 2 milyar TL’ye çıkarılması hedefleniyor.