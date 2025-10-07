Anadolu Sigorta sigortadaki 100 yıllık tarihini “Yüzyıllık İmza”ya taşıdı
Anadolu Sigorta, kuruluşunun 100. yılında hazırladığı “Yüzyıllık İmza” kitabının lansmanını gerçekleştirdi. Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, eserin Türkiye'nin ekonomik dönüşümüne ışık tuttuğunu belirterek, "Bu serüveni anlatan Yüzyıllık İmza kitabı, geçmişi anlatmakla kalmayacak; geleceğe ışık tutacak ve yeni kuşaklara ilham olacak” dedi.
Anadolu Sigorta, kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırladığı “Yüzyıllık İmza” kitabının tanıtım toplantısını düzenledi. Dünyada sigortacılığın doğuşu ve Osmanlı dönemindeki sigortacılığın ilk izlerinden başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından günümüzün dijital sigortacılık uygulamalarına uzanan kitap, kapsamlı bir bellek çalışması niteliği taşıyor. Kitabın, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Prof. Dr. Murat Birdal ve Doç. Dr. Barış Kablamacı tarafından iki yıllık bir akademik çalışma sonucu olduğu belirtildi.
Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne ışık tutuyor
Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümüne ışık tutan eser, kurum tarihi anlatısının çok ötesine geçiyor. “Yüzyıllık İmza”da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla ve Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde 1925’te kurulan Anadolu Sigorta’nın doğuşu, ülkemizi derinden etkileyen deprem, yangın ve sel felaketlerinde üstlendiği roller ve sektöre getirdiği yenilikler gibi başlıklar yer alıyor.
Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, “Yüzyıllık İmza”nın Anadolu Sigorta’nın sadece kronolojik tarihini anlatan bir eser değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşuyla başlayan dönüşüm hikâyesinin kaydı olduğunu söyledi. Tümsavaş, “O günden bugüne doğal afetlerden, yangınlardan oluşan yaraları sararken, ülkemizin modernleşmesinde de daima ön saflarda yer aldı. Bu serüveni anlatan Yüzyıllık İmza kitabı, geçmişi anlatmakla kalmayacak; geleceğe ışık tutacak ve yeni kuşaklara ilham olacak” dedi.
“Vizyon ve misyonumuzu yeniden şekillendirdik”
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ise konuşmasında, Anadolu Sigorta’nın 100. yılında şirketin vizyon ve misyonunu yeniden şekillendirdiklerini söyleyerek, “Bu köklü tarihimizin, beraberinde bizlere pek çok sorumluluk getirdiğinin ve çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Kuruluşundan bu yana sigortacılığın okulu olma misyonunu üstlenmiş, geçmiş değerleri ve gelecek vizyonu ortaya koyan bir kurumun çalışanlarıyız. Bu dönemde misyon, vizyon ve kurumsal değerlerimizi ikinci yüzyılımıza uygun olarak yeniden kurguladık. Gelenekten geleceğe diye kodladığımız bu köprü, en üst seviyedeki çalışma arkadaşımızdan, bir yıllık deneyimi olan çalışma arkadaşımıza kadar hepimizin katkısıyla oluştu” diye konuştu.
Sigortacılığın belleği
Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan da kitabın hazırlık sürecine değindi ve “Kurumların da tıpkı insanlar gibi bir hafızaya ihtiyacı var. Geçmişin kayıtları olmadan, yaşanmış tecrübeler unutulur, değerler kaybolur. Biz istedik ki Anadolu Sigorta’nın yüz yıllık yolculuğu yalnızca hatıralarda kalmasın; belgelerle, tanıklıklarla, akademik bir titizlikle gelecek kuşaklara aktarılsın. Bu kitap, sadece bir kurum tarihi değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in iktisadi ve toplumsal gelişiminde sigortacılığın rolünü ortaya koyan bir bellek çalışması anlamına geliyor” dedi.