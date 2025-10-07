Anadolu Sigorta sigortadaki 100 yıllık tarihini “Yüzyıllık İmza”ya taşıdı

Anadolu Sigorta, kuru­luşunun 100. yılına özel olarak hazırladı­ğı “Yüzyıllık İmza” kitabının tanıtım toplantısını düzenle­di. Dünyada sigortacılığın do­ğuşu ve Osmanlı döneminde­ki sigortacılığın ilk izlerinden başlayarak Cumhuriyet’in ku­ruluş yıllarından günümüzün dijital sigortacılık uygulama­larına uzanan kitap, kapsamlı bir bellek çalışması niteliği ta­şıyor. Kitabın, Prof. Dr. Meh­met Ö. Alkan, Prof. Dr. Murat Birdal ve Doç. Dr. Barış Kab­lamacı tarafından iki yıllık bir akademik çalışma sonucu ol­duğu belirtildi.

Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne ışık tutuyor

Türkiye’nin ekonomik, top­lumsal ve kültürel dönüşümü­ne ışık tutan eser, kurum tari­hi anlatısının çok ötesine ge­çiyor. “Yüzyıllık İmza”da Ulu Önder Mustafa Kemal Ata­türk’ün vizyonuyla ve Türki­ye İş Bankası’nın öncülüğün­de 1925’te kurulan Anadolu Sigorta’nın doğuşu, ülkemizi derinden etkileyen deprem, yangın ve sel felaketlerinde üstlendiği roller ve sektöre ge­tirdiği yenilikler gibi başlık­lar yer alıyor.

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Fü­sun Tümsavaş, “Yüzyıllık İm­za”nın Anadolu Sigorta’nın sadece kronolojik tarihini an­latan bir eser değil, aynı za­manda Cumhuriyet’in kuru­luşuyla başlayan dönüşüm hikâyesinin kaydı olduğunu söyledi. Tümsavaş, “O günden bugüne doğal afetlerden, yan­gınlardan oluşan yaraları sa­rarken, ülkemizin modernleş­mesinde de daima ön saflarda yer aldı. Bu serüveni anlatan Yüzyıllık İmza kitabı, geçmi­şi anlatmakla kalmayacak; ge­leceğe ışık tutacak ve yeni ku­şaklara ilham olacak” dedi.

“Vizyon ve misyonumuzu yeniden şekillendirdik”

Anadolu Sigorta Genel Mü­dürü Z. Mehmet Tuğtan ise konuşmasında, Anadolu Si­gorta’nın 100. yılında şirketin vizyon ve misyonunu yeniden şekillendirdiklerini söyleye­rek, “Bu köklü tarihimizin, be­raberinde bizlere pek çok so­rumluluk getirdiğinin ve çok çalışmamız gerektiğinin far­kındayız. Kuruluşundan bu yana sigortacılığın okulu olma misyonunu üstlenmiş, geçmiş değerleri ve gelecek vizyonu ortaya koyan bir kurumun ça­lışanlarıyız. Bu dönemde mis­yon, vizyon ve kurumsal de­ğerlerimizi ikinci yüzyılımıza uygun olarak yeniden kurgu­ladık. Gelenekten geleceğe di­ye kodladığımız bu köprü, en üst seviyedeki çalışma arka­daşımızdan, bir yıllık deneyi­mi olan çalışma arkadaşımı­za kadar hepimizin katkısıyla oluştu” diye konuştu.

Sigortacılığın belleği

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan da kitabın hazırlık sürecine değindi ve “Kurumların da tıpkı insanlar gibi bir hafızaya ihtiyacı var. Geçmişin kayıtları olmadan, yaşanmış tecrübeler unutulur, değerler kaybolur. Biz istedik ki Anadolu Sigorta’nın yüz yıllık yolculuğu yalnızca hatıralarda kalmasın; belgelerle, tanıklıklarla, akademik bir titizlikle gelecek kuşaklara aktarılsın. Bu kitap, sadece bir kurum tarihi değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in iktisadi ve toplumsal gelişiminde sigortacılığın rolünü ortaya koyan bir bellek çalışması anlamına geliyor” dedi.