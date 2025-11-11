AXA Türkiye CEO Yavuz Ölken: Sigortacılıkta ‘empati güvencesi’ dönemi başladı
AXA Türkiye CEO Yavuz Ölken, şirketin yeni dönem yol haritasını açıkladığı toplantıda, sigortanın geleceğinde “empati”nin belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Sigortacılığın temeli artık sadece risk yönetimi değil, insanı anlamak. Biz buna ‘empati güvencesi’ diyoruz” dedi.
AXA Türkiye, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını ve “Empati Güvencesi” yaklaşımını paylaşmak amacıyla Acenteler Toplantısı gerçekleştirdi. Bini aşkın AXA Türkiye acentesi katıldığı organizasyonda, geliştirilen yeni ürünler, teknoloji yatırımları ve 2026 yılı yol haritası katılımcılarla paylaşıldı. Sürdürülebilirliğe yatırım yapan, dayanıklılık odağında ilerleyen, acenteleri ve müşterileriyle kurduğu güven ilişkisini koruyan AXA Türkiye’nin empati güvencesi tanımıyla sigortacılığı yalnızca risk yönetimi değil, insanı merkeze alan güçlü bir bağa dönüştürmeyi hedeflediği belirtildi.
Siber riskler güvence altına alınacak
Şirket, yenilikçi ürün ve hizmetlerini arasında yer alan Esnaf Sağlığım Tamam, Çiftçi Koruma Paketi, Siber Riskler Sigortası ve Bireysel Siber Riskler Sigortası’nın duyurusunu yaptı. AXA Türkiye’nin teknoloji yatırımları da toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Sigortacılık iş, süreç ve deneyimini sürekli öğrenen, kurum içinde “YAVER” ekosistemi olarak adlandırılan AXAGPT’nin iş süreçlerine entegre edilmesiyle, veriye dayalı bilgilere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşılması, kullanıcı deneyiminin üst seviyelere taşınması amaçlanıyor. YAVER, AXA Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
“Sektör ortalamasının 10 puan üzerinde büyüdük”
AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, 2025 üçüncü çeyrekte neredeyse tüm branşlarda pazar payını artırdıklarını ve sektör ortalamasının 10 puan üzerinde büyüme kaydettiklerini belirtti. Ölken, bu performansın AXA Grubu’nun global sonuçlarıyla paralel ilerlediğini, dayanıklılık ve müşteri odaklı ürün geliştirmenin finansal başarıda belirleyici rol oynadığını vurguladı. Empati güvencesi stratejisinin yalnızca finansal sonuçlarda değil, müşteri deneyimi ve memnuniyetinde de gözle görülür olumlu sonuçlar yarattığına değinen Ölken, “2026’da büyüme kararlılığımız hız kesmeden sürecek. Teknolojiyi, inovasyonu ve büyük veriyi bugüne kadar yalnızca süreçleri iyileştirmek için değil, acentelerimizin ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için kullandık. Şimdi bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyor, tüm operasyonlarımızın merkezine empati güvencesini yerleştiriyoruz. Bu güvence, AXA Türkiye’yi bir sigorta şirketi olmanın ötesine taşıyan, sigortacılık sistemine değil, insani güvenceye odaklanan yepyeni bir iş modeli anlayışını ifade ediyor” dedi.
Ölken, müşteri davranışlarını daha iyi anlayacakları, sadakati ve yenilemeyi yeniden tanımlayacakları bir döneme girdiklerini, işlerinin merkezinde riskler yerine insanların ve onların kendisini güvende hissetmesinin yer aldığını aktararak, “2030 tutkumuz doğrultusunda ilerliyoruz. Gücümüzü empatiyle birleştiriyor ve empati güvencesi olma konusundaki kararlılığımızla sigortacılığın geleceğini şekillendiriyoruz” diye konuştu. Etkinlikte, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da ilham veren hikâyesini acentelerle paylaştı.
Biyoçeşitliliğe, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkati çeken Avcı, engelleri aşma, hedefe odaklanma ve pes etmeden ilerleme temalarını merkeze alan konuşmasıyla katılımcıların beğenisini topladı.
YAVER, 50 milyon TL ek satış hacmi sağladı
Yapay zekâ destekli sistem YAVER’in satış ekiplerine raporlama yapmanın yanı sıra acentelerin iş verimliliğini önemli ölçüde artırdığını belirten Ölken, sistemin son iki ayda 50 milyon liranın üzerinde ek satış hacmi yaratarak hem ticari hem operasyonel anlamda güçlü bir değer ürettiğini ifade etti. YAVER’in çok yakında AXATek platformu üzerinden acentelerin kullanımına da açılacağını aktaran Ölken, bu sayede hem çalışan hem de acente deneyimini eş zamanlı olarak güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Ölken, satış ve servis süreçlerinde önemli verimlilik artışı sağlamayı hedeflediklerine değinerek, 2026 itibarıyla YAVER’i tüm acentelerin büyüme ve gelişimini destekleyen bir “empati güvencesi platformu” haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.