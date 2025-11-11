AXA Türkiye CEO Yavuz Ölken: Sigortacılıkta ‘empati güvencesi’ dönemi başladı

AXA Türkiye, 2025 yı­lı üçüncü çeyrek fi­nansal sonuçlarını ve “Empati Güvencesi” yakla­şımını paylaşmak amacıyla Acenteler Toplantısı gerçek­leştirdi. Bini aşkın AXA Tür­kiye acentesi katıldığı orga­nizasyonda, geliştirilen yeni ürünler, teknoloji yatırımları ve 2026 yılı yol haritası katı­lımcılarla paylaşıldı. Sürdü­rülebilirliğe yatırım yapan, dayanıklılık odağında ilerle­yen, acenteleri ve müşterile­riyle kurduğu güven ilişkisi­ni koruyan AXA Türkiye’nin empati güvencesi tanımıyla sigortacılığı yalnızca risk yö­netimi değil, insanı merkeze alan güçlü bir bağa dönüştür­meyi hedeflediği belirtildi.

Siber riskler güvence altına alınacak

Şirket, yenilikçi ürün ve hizmetlerini arasında yer alan Esnaf Sağlığım Tamam, Çiftçi Koruma Paketi, Siber Riskler Sigortası ve Bireysel Siber Riskler Sigortası’nın duyurusunu yaptı. AXA Tür­kiye’nin teknoloji yatırımları da toplantıda öne çıkan baş­lıklar arasında yer aldı. Si­gortacılık iş, süreç ve deneyi­mini sürekli öğrenen, kurum içinde “YAVER” ekosiste­mi olarak adlandırılan AXA­GPT’nin iş süreçlerine enteg­re edilmesiyle, veriye daya­lı bilgilere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşılması, kullanı­cı deneyiminin üst seviyele­re taşınması amaçlanıyor. YAVER, AXA Türkiye’nin di­jital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olarak öne çı­kıyor.

“Sektör ortalamasının 10 puan üzerinde büyüdük”

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, 2025 üçüncü çeyrek­te neredeyse tüm branşlar­da pazar payını artırdıkları­nı ve sektör ortalamasının 10 puan üzerinde büyüme kay­dettiklerini belirtti. Ölken, bu performansın AXA Gru­bu’nun global sonuçlarıyla paralel ilerlediğini, dayanık­lılık ve müşteri odaklı ürün geliştirmenin finansal başa­rıda belirleyici rol oynadığını vurguladı. Empati güvencesi stratejisinin yalnızca finan­sal sonuçlarda değil, müşte­ri deneyimi ve memnuniye­tinde de gözle görülür olumlu sonuçlar yarattığına değinen Ölken, “2026’da büyüme ka­rarlılığımız hız kesmeden sü­recek. Teknolojiyi, inovas­yonu ve büyük veriyi bugüne kadar yalnızca süreçleri iyi­leştirmek için değil, acente­lerimizin ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için kullandık. Şimdi bu yaklaşı­mı bir adım ileri taşıyor, tüm operasyonlarımızın merke­zine empati güvencesini yer­leştiriyoruz. Bu güvence, AXA Türkiye’yi bir sigorta şirketi olmanın ötesine taşıyan, si­gortacılık sistemine değil, in­sani güvenceye odaklanan yepyeni bir iş modeli anlayışı­nı ifade ediyor” dedi.

Ölken, müşteri davranış­larını daha iyi anlayacakları, sadakati ve yenilemeyi yeni­den tanımlayacakları bir dö­neme girdiklerini, işlerinin merkezinde riskler yerine in­sanların ve onların kendisi­ni güvende hissetmesinin yer aldığını aktararak, “2030 tut­kumuz doğrultusunda ilerli­yoruz. Gücümüzü empatiyle birleştiriyor ve empati güven­cesi olma konusundaki karar­lılığımızla sigortacılığın gele­ceğini şekillendiriyoruz” diye konuştu. Etkinlikte, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedi­lisi) parkurunu tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Ben­gisu Avcı da ilham veren hikâ­yesini acentelerle paylaştı.

Biyoçeşitliliğe, iklim deği­şikliğine ve küresel ısınmaya dikkati çeken Avcı, engelleri aşma, hedefe odaklanma ve pes etmeden ilerleme tema­larını merkeze alan konuşma­sıyla katılımcıların beğenisini topladı.

YAVER, 50 milyon TL ek satış hacmi sağladı

Yapay zekâ destekli sistem YAVER’in satış ekiplerine raporlama yapmanın yanı sıra acentelerin iş verimliliğini önemli ölçüde artırdığını belirten Ölken, sistemin son iki ayda 50 milyon liranın üzerinde ek satış hacmi yaratarak hem ticari hem operasyonel anlamda güçlü bir değer ürettiğini ifade etti. YAVER’in çok yakında AXATek platformu üzerinden acentelerin kullanımına da açılacağını aktaran Ölken, bu sayede hem çalışan hem de acente deneyimini eş zamanlı olarak güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Ölken, satış ve servis süreçlerinde önemli verimlilik artışı sağlamayı hedeflediklerine değinerek, 2026 itibarıyla YAVER’i tüm acentelerin büyüme ve gelişimini destekleyen bir “empati güvencesi platformu” haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.