Depremzede kadınlar emekleriyle yeniden hayata katılıyor
Zurich Sigorta’nın 2 yıldır sürdürdüğü ‘Yan Yanayız’ projesi ile zihinsel sağlığa odaklanılırken, Hatay'a yapılan ziyarette kadınları kapsayan yeni bir proje filizlendi.
Sevilay ÇOBAN
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin büyük yara açtığı Hatay hem devlet hem özel sektör hem de dernek ve vakıfların ortak çabasıyla ayağa kalkmak için var gücüyle çalışıyor. Özellikle turizm ve gastronomi gücünü bu yükselişin başat sektörleri olarak konumlandıran şehir, tarihi mirasına da sahip çıkıyor.
Hatay, topraklarında yer edinmiş sayısız medeniyetin izlerini yeni nesillere aktarırken, yeniden güçlü bir ekonomik güce ulaşmanın çabasında. Zurich Sigorta’nın İhtiyaç Haritası koordinasyonunda, depremzedelerin yaşadığı travmaların etkisini en aza indirmek ve zihinsel sağlıklarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Yan Yanayız’ projesi ikinci yılını tamamladı.
El yapımı ürünler açık artırmayla satılacak
Proje kapsamında hizmet veren psikososyal destek merkezine gelen kadınlar, şimdi girişimcilik yolculuğuna çıkıyor. Zurich sigorta, kadın girişimcilere Z Zurich Foundation aracılığıyla ilk aşamada 500 bin TL destek sağlayacak. El yapımı ürünlerin Zurich global ağında açık artırma usulü satışa sunulacağını açıklayan Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, oradan elde edilecek gelirin 2 katını da Z Zurich Foundation adına yine kadınların üretimlerinin desteklenmesi için bağışlayacaklarını söyledi.
Z Zurich Foundation Başkanı Gregory Renand, Türkiye’ye ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, “Türkiye’yi desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye, destek verdiğimiz ülkeler arasında gerçekten çok önemli bir konumda. Türkiye’de ortaya çıkan etki gerçekten olağanüstü. Sadece 2024 yılına baktığınızda, toplumsal katılım faaliyetleri ülkede 900 binden fazla insanın hayatında olumlu bir fark yaratmış durumda, bu çok büyük bir rakam. Aynı dönemde vakfın küresel ölçekte ulaştığı toplam etki 10,5 milyon kişiydi. Yani, vakfın toplam etkisinin yaklaşık %8’i Türkiye’de gerçekleşmiş oluyor” dedi.
“Asıl odaklandığımız şey etki”
İhtiyaç Haritası’nı destekleyerek sağladıkları etkinin yalnızca deprem bölgelerindeki faaliyetlerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Renand, “Geçtiğimiz yıl, vakfın yıllık bütçesi 50 milyon İsviçre Frangıydı. Bu da yaklaşık 60 milyon dolara denk geliyor. Ancak biz vakıf olarak bütçeyi tek başına bir performans ölçütü olarak görmüyoruz. Çünkü bütçe, bizim için sadece bir araç. Asıl odaklandığımız şey ‘etki’ yani kaç kişiye ulaştığımız” şeklinde konuştu.
“Mental sağlığın öneminin farkındayız”
Aynı zamanda Z Zurich Foundation Mütevelli Heyeti Üyesi olan Yılmaz Yıldız, pandemiyle birlikte artan mental sağlık ihtiyacına dikkat çekerek, “Deprem bölgesinde fiziksel olarak var olmanın psikososyal destek açısından taşıdığı önemin farkındalığıyla Hatay ve Kahramanmaraş’ta üç farklı noktada Yan Yanayız Psikososyal Destek Merkezleri’ni kurduk. Bu merkezlerde, konteyner kentlerde yaşayanlar başta olmak üzere, merkezimize ulaşabilen herkesi; travma, yas ve afet alanında uzman ekibimiz eşliğinde yürütülen bireysel ve grup seanslarıyla psikososyal olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Yatırımlar, Türkiye ekonomisine güvenin somut göstergesi”
Dünyada 215’ten fazla ülke ve bölgede 60 bin dolayında çalışanıyla hizmet veren Zurich Sigorta Grubu için Türkiye pazarı büyüme potansiyeliyle en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, yaptıkları yatırımların da Türkiye ekonomisine olan güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, “Türkiye’ye en büyük yatırımı yapan 10 yabancı şirketten birisi konumundayız. 2023 Ekim’den bu yana 2 şirket satın alımı, 2 münhasır iş birliği anlaşması yaptık. 2008 yılından itibaren bağlı sermayemiz ve yaptığımız yatırımlar, yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı” dedi.
2025 hedefi 600 milyon dolar ciro
Son yapılan satın almalarla birlikte toplam müşteri sayısını 2 milyona çıkardıklarını anlatan Yıldız, hayat emeklilik satın alımıyla birlikte 400 bin yeni müşteri ve 1 milyar dolarlık fon büyüklüğü sağladıklarını kaydetti. “2025 yılı sonunda 600 milyon dolar ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz” diyen Yıldız, Zurich’in yıllık üretiminin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.
Yıldız, son 15 ay içerisinde sektördeki konumlarını daha da pekiştiren Mapfre Yaşam ve NN Hayat ve Emeklilik olmak üzere iki önemli satın alma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Türkiye, kalabalık nüfusuna rağmen sigorta penetrasyonu açısından düşük bir seviyede bulunuyor. Sigorta farkındalığının artması ve potansiyel müşterilere ulaşımı kolaylaştıracak kanal uygulamalarının geliştirilmesi sayesinde, bu penetrasyon oranının daha yüksek seviyelere taşınacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Kadın girişimcilere 500 bin TL’lik destek
Ziyaret sırasında merkezde bulunan kadınlar, el emeğiyle yaptıkları ürünleri tanıtırken, üretimi sürdürebilmeleri ve satış yaparak gelir elde etmeleri için destek talebinde bulundu. Z Zurich Foundation Başkanı Gregory Renand ile görüşen Yıldız, hemen hesaba geçilmek üzere 500 bin TL’lik desteğin İhtiyaç Haritası’na gönderildiğini söyledi. Yıldız, bu tutarla genel bütçeden ayrı olarak kadın üreticilerin destekleneceğini aktardı.
4 bin 592 bireysel ve grup psikososyal destek seansı
Yan Yanayız Projesi kapsamında 4592 bireysel ve grup psikososyal destek seansı yürütülürken, bugüne kadar 2106 kişinin hayatına doğrudan dokunularak dönüşüm süreçlerine katkı sunulduğu belirtildi. 900 binden fazla kişi üzerinde olumlu etki yaratılan projeyle, Gençlerle Yan Yanayız için hazırlanan iki dijital farkındalık kampanyası ile 2,5 milyondan fazla kişiye ulaşıldı.