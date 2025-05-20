Depremzede kadınlar emekleriyle yeniden hayata katılıyor

Sevilay ÇOBAN

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etki­leyen depremin bü­yük yara açtığı Hatay hem devlet hem özel sektör hem de dernek ve vakıfların or­tak çabasıyla ayağa kalk­mak için var gücüyle çalı­şıyor. Özellikle turizm ve gastronomi gücünü bu yük­selişin başat sektörleri ola­rak konumlandıran şehir, tarihi mirasına da sahip çı­kıyor.

Hatay, topraklarında yer edinmiş sayısız medeni­yetin izlerini yeni nesillere aktarırken, yeniden güçlü bir ekonomik güce ulaşma­nın çabasında. Zurich Sigor­ta’nın İhtiyaç Haritası koor­dinasyonunda, depremze­delerin yaşadığı travmaların etkisini en aza indirmek ve zihinsel sağlıklarını destek­lemek amacıyla hayata ge­çirdiği ‘Yan Yanayız’ projesi ikinci yılını tamamladı.

El yapımı ürünler açık artırmayla satılacak

Proje kapsamında hizmet veren psikososyal destek merkezine gelen kadınlar, şimdi girişimcilik yolculu­ğuna çıkıyor. Zurich sigorta, kadın girişimcilere Z Zurich Foundation aracılığıyla ilk aşamada 500 bin TL destek sağlayacak. El yapımı ürün­lerin Zurich global ağında açık artırma usulü satışa su­nulacağını açıklayan Zurich Sigorta Grubu Türkiye CE­O’su Yılmaz Yıldız, oradan elde edilecek gelirin 2 katını da Z Zurich Foundation adı­na yine kadınların üretimle­rinin desteklenmesi için ba­ğışlayacaklarını söyledi.

Z Zurich Foundation Baş­kanı Gregory Renand, Tür­kiye’ye ilk kez ziyaret ettiği­ni ifade ederek, “Türkiye’yi desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye, destek verdiğimiz ülkeler arasında gerçekten çok önemli bir ko­numda. Türkiye’de ortaya çı­kan etki gerçekten olağanüs­tü. Sadece 2024 yılına bak­tığınızda, toplumsal katılım faaliyetleri ülkede 900 bin­den fazla insanın hayatında olumlu bir fark yaratmış du­rumda, bu çok büyük bir ra­kam. Aynı dönemde vakfın küresel ölçekte ulaştığı top­lam etki 10,5 milyon kişiydi. Yani, vakfın toplam etkisinin yaklaşık %8’i Türkiye’de ger­çekleşmiş oluyor” dedi.

“Asıl odaklandığımız şey etki”

İhtiyaç Haritası’nı destek­leyerek sağladıkları etkinin yalnızca deprem bölgelerin­deki faaliyetlerle sınırlı ol­madığına dikkat çeken Re­nand, “Geçtiğimiz yıl, vakfın yıllık bütçesi 50 milyon İs­viçre Frangıydı. Bu da yak­laşık 60 milyon dolara denk geliyor. Ancak biz vakıf ola­rak bütçeyi tek başına bir performans ölçütü olarak görmüyoruz. Çünkü bütçe, bizim için sadece bir araç. Asıl odaklandığımız şey ‘et­ki’ yani kaç kişiye ulaştığı­mız” şeklinde konuştu.

“Mental sağlığın öneminin farkındayız”

Aynı zamanda Z Zurich Foundation Mütevelli He­yeti Üyesi olan Yılmaz Yıl­dız, pandemiyle birlikte ar­tan mental sağlık ihtiyacı­na dikkat çekerek, “Deprem bölgesinde fiziksel olarak var olmanın psikososyal destek açısından taşıdığı önemin farkındalığıyla Ha­tay ve Kahramanmaraş’ta üç farklı noktada Yan Yanayız Psikososyal Destek Merkez­leri’ni kurduk. Bu merkez­lerde, konteyner kentlerde yaşayanlar başta olmak üze­re, merkezimize ulaşabilen herkesi; travma, yas ve afet alanında uzman ekibimiz eşliğinde yürütülen bireysel ve grup seanslarıyla psiko­sosyal olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlar, Türkiye ekonomisine güvenin somut göstergesi”

Dünyada 215’ten fazla ül­ke ve bölgede 60 bin dolayın­da çalışanıyla hizmet veren Zurich Sigorta Grubu için Türkiye pazarı büyüme po­tansiyeliyle en önemli ülke­ler arasında yer alıyor. Zu­rich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, yap­tıkları yatırımların da Tür­kiye ekonomisine olan gü­venin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, “Tür­kiye’ye en büyük yatırımı yapan 10 yabancı şirketten birisi konumundayız. 2023 Ekim’den bu yana 2 şir­ket satın alımı, 2 münhasır iş birliği anlaşması yaptık. 2008 yılından itibaren bağ­lı sermayemiz ve yaptığımız yatırımlar, yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı” dedi.

2025 hedefi 600 milyon dolar ciro

Son yapılan satın almalarla birlikte toplam müşteri sayısını 2 milyona çıkardıklarını anlatan Yıldız, hayat emeklilik satın alımıyla birlikte 400 bin yeni müşteri ve 1 milyar dolarlık fon büyüklüğü sağladıklarını kaydetti. “2025 yılı sonunda 600 milyon dolar ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz” diyen Yıldız, Zurich’in yıllık üretiminin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

Yıldız, son 15 ay içerisinde sektördeki konumlarını daha da pekiştiren Mapfre Yaşam ve NN Hayat ve Emeklilik olmak üzere iki önemli satın alma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Türkiye, kalabalık nüfusuna rağmen sigorta penetrasyonu açısından düşük bir seviyede bulunuyor. Sigorta farkındalığının artması ve potansiyel müşterilere ulaşımı kolaylaştıracak kanal uygulamalarının geliştirilmesi sayesinde, bu penetrasyon oranının daha yüksek seviyelere taşınacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kadın girişimcilere 500 bin TL’lik destek

Ziyaret sırasında merkezde bulunan kadınlar, el emeğiyle yaptıkları ürünleri tanıtırken, üretimi sürdürebilmeleri ve satış yaparak gelir elde etmeleri için destek talebinde bulundu. Z Zurich Foundation Başkanı Gregory Renand ile görüşen Yıldız, hemen hesaba geçilmek üzere 500 bin TL’lik desteğin İhtiyaç Haritası’na gönderildiğini söyledi. Yıldız, bu tutarla genel bütçeden ayrı olarak kadın üreticilerin destekleneceğini aktardı.

4 bin 592 bireysel ve grup psikososyal destek seansı

Yan Yanayız Projesi kapsamında 4592 bireysel ve grup psikososyal destek seansı yürütülürken, bugüne kadar 2106 kişinin hayatına doğrudan dokunularak dönüşüm süreçlerine katkı sunulduğu belirtildi. 900 binden fazla kişi üzerinde olumlu etki yaratılan projeyle, Gençlerle Yan Yanayız için hazırlanan iki dijital farkındalık kampanyası ile 2,5 milyondan fazla kişiye ulaşıldı.