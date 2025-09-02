Erken başlayanın birikimi 11 kat artıyor

BNP Paribas Cardif Tür­kiye, bireylerin gelece­ğe daha sağlam adım­larla hazırlanabilmeleri için Bireysel Emeklilik Sistemi’n­de (BES) başarıya giden yol­ları paylaştı. Doğru adımlar izlendiğinde BES’in yalnızca emeklilik döneminde değil, hayatın her aşamasında güç­lü bir finansal güvence sundu­ğunu vurgulayan BNP Paribas Cardif Türkiye, katılımcılara yol gösterici olacak ve başarılı bir birikim için uygulanabile­cek “7 temel adım”ı detayla­rıyla sıraladı.

Düzenli katkı yapın

BES’te başarıya giden yol, büyük adımlardan değil, istik­rarlı adımlardan geçiyor. Dü­zenli katkı payı ödemeleri, za­man içinde birikimlerin kat­lanarak büyümesini sağlıyor.

Erken başlayın

Tasarrufa ne kadar erken başlanırsa, birikimlerin bü­yüme potansiyeli o kadar ar­tıyor. Paranın zaman değeri çok önemlidir. Ne kadar erken yaşta biriktirmeye başlanırsa, o kadar büyük bir fark yaratı­labilir. Anlatımı güçlendirmek adına çarpıcı bir senaryo üze­rinden örnek vermek gerekir­se; her ay nominal olarak yani enflasyona endekslenmeden 1.000 TL katkıda bulunuldu­ğunu ve bunun 30 yıl boyunca sürdüğünü varsayalım. Ayda %1 faiz ile birikimlerin değer­lendiği bu finansal modelle­mede iki farklı katılımcı olsun. İlk katılımcı, 6 yaşında tasar­rufa başlıyor, 36 yaşında katkı yapmayı bırakıyor ve birikim­lerini 56 yaşına kadar bekleti­yor. İkinci katılımcı ise 26 ya­şında tasarrufa başlıyor ve ay­nı şekilde 30 yıl boyunca aynı tutarda katkıda bulunuyor. So­nuç mu? İlk katılımcının biri­kimi 38 milyon TL’ye ulaşır­ken, ikinci katılımcının top­lam birikimi sadece 3,5 milyon TL. Tam 11 kat fark! Zamanın gücünü ve erken tasarrufun et­kisini anlatabilmek adına kur­gusu basit ama oldukça çarpıcı bir örnek bu.

Emeklilik hedefinizi belirleyin

BES’e girerken net bir hedef belirlemek, birikim yolculu­ğunun yönünü çiziyor. Emek­lilikte ihtiyaç duyulacak gelir miktarını öngörmek, katkı pa­yı planlamasında yol gösterici oluyor. Hedef odaklı bir stra­teji hem motivasyonu artırı­yor hem de birikim disiplinini pekiştiriyor.

Gelirinize göre katkı payınızı güncelleyin

Gelir ve harcama alışkan­lıkları zamanla değişebilir. Genel olarak brüt gelirinizin %10’unu tasarrufa yönlen­dirmeniz öneriliyor. Geliri­niz arttıkça katkı payınızı da düzenli olarak yükseltmeniz ve bütçenize göre katkı payla­rınızı artırmanız, birikim he­deflerinize daha hızlı ulaşma­nıza yardımcı oluyor. Küçük artışların bile uzun vadede büyük fark yarattığını unut­mamak gerekiyor.

Devlet katkısını maksimize edin

BES’in en önemli avantaj­larından biri devlet katkısı­dır. Katılımcılar, yıllık brüt gelirlerinin %30’una kadar devlet katkısından yararla­nabiliyor. Düzenli ve plan­lı birikim yapanlar, bu katkı­dan en üst düzeyde faydala­narak emeklilik dönemlerine ek gelir sağlayabiliyor.

Fon dağılımınızı düzenli olarak gözden geçirin

Fonların piyasa koşullarına göre değişebileceğini unut­mamak gerekiyor. Katılım­cıların yılda en az iki kez fon dağılımlarını gözden geçir­meleri, risk ve getiri dengesi­ni daha etkin yönetmelerine yardımcı oluyor. Değişen eko­nomik ortamda doğru fon ter­cihi, uzun vadeli getiriler için kritik bir unsuru oluşturu­yor. Fon dağılımı konusunda emeklilik şirketinizden des­tek almak, katılımcıların geti­rilerini artırmalarına yardım­cı oluyor.

Dijitalden yönetin

Dijital platformlar, katılımcılara emeklilik planlarını her an, her yerden yönetme kolaylığı sunuyor. Fon dağılımı değişikliği, katkı payı güncellemesi ya da birikim takibi gibi işlemleri dijitalden yapmak, zamandan tasarruf sağlarken süreci de daha şeffaf ve ulaşılabilir kılıyor.