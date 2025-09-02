Erken başlayanın birikimi 11 kat artıyor
BNP Paribas Cardif Türkiye, BES'te başarılı birikim için uygulanabilecek 7 temel adımı paylaştı. Küçük ama düzenli katkılardan dijital yönetim kolaylıklarına kadar uzanan öneriler, katılımcıların daha güçlü bir finansal gelecek inşa etmelerine rehberlik ediyor.
BNP Paribas Cardif Türkiye, bireylerin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanabilmeleri için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) başarıya giden yolları paylaştı. Doğru adımlar izlendiğinde BES’in yalnızca emeklilik döneminde değil, hayatın her aşamasında güçlü bir finansal güvence sunduğunu vurgulayan BNP Paribas Cardif Türkiye, katılımcılara yol gösterici olacak ve başarılı bir birikim için uygulanabilecek “7 temel adım”ı detaylarıyla sıraladı.
Düzenli katkı yapın
BES’te başarıya giden yol, büyük adımlardan değil, istikrarlı adımlardan geçiyor. Düzenli katkı payı ödemeleri, zaman içinde birikimlerin katlanarak büyümesini sağlıyor.
Erken başlayın
Tasarrufa ne kadar erken başlanırsa, birikimlerin büyüme potansiyeli o kadar artıyor. Paranın zaman değeri çok önemlidir. Ne kadar erken yaşta biriktirmeye başlanırsa, o kadar büyük bir fark yaratılabilir. Anlatımı güçlendirmek adına çarpıcı bir senaryo üzerinden örnek vermek gerekirse; her ay nominal olarak yani enflasyona endekslenmeden 1.000 TL katkıda bulunulduğunu ve bunun 30 yıl boyunca sürdüğünü varsayalım. Ayda %1 faiz ile birikimlerin değerlendiği bu finansal modellemede iki farklı katılımcı olsun. İlk katılımcı, 6 yaşında tasarrufa başlıyor, 36 yaşında katkı yapmayı bırakıyor ve birikimlerini 56 yaşına kadar bekletiyor. İkinci katılımcı ise 26 yaşında tasarrufa başlıyor ve aynı şekilde 30 yıl boyunca aynı tutarda katkıda bulunuyor. Sonuç mu? İlk katılımcının birikimi 38 milyon TL’ye ulaşırken, ikinci katılımcının toplam birikimi sadece 3,5 milyon TL. Tam 11 kat fark! Zamanın gücünü ve erken tasarrufun etkisini anlatabilmek adına kurgusu basit ama oldukça çarpıcı bir örnek bu.
Emeklilik hedefinizi belirleyin
BES’e girerken net bir hedef belirlemek, birikim yolculuğunun yönünü çiziyor. Emeklilikte ihtiyaç duyulacak gelir miktarını öngörmek, katkı payı planlamasında yol gösterici oluyor. Hedef odaklı bir strateji hem motivasyonu artırıyor hem de birikim disiplinini pekiştiriyor.
Gelirinize göre katkı payınızı güncelleyin
Gelir ve harcama alışkanlıkları zamanla değişebilir. Genel olarak brüt gelirinizin %10’unu tasarrufa yönlendirmeniz öneriliyor. Geliriniz arttıkça katkı payınızı da düzenli olarak yükseltmeniz ve bütçenize göre katkı paylarınızı artırmanız, birikim hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı oluyor. Küçük artışların bile uzun vadede büyük fark yarattığını unutmamak gerekiyor.
Devlet katkısını maksimize edin
BES’in en önemli avantajlarından biri devlet katkısıdır. Katılımcılar, yıllık brüt gelirlerinin %30’una kadar devlet katkısından yararlanabiliyor. Düzenli ve planlı birikim yapanlar, bu katkıdan en üst düzeyde faydalanarak emeklilik dönemlerine ek gelir sağlayabiliyor.
Fon dağılımınızı düzenli olarak gözden geçirin
Fonların piyasa koşullarına göre değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Katılımcıların yılda en az iki kez fon dağılımlarını gözden geçirmeleri, risk ve getiri dengesini daha etkin yönetmelerine yardımcı oluyor. Değişen ekonomik ortamda doğru fon tercihi, uzun vadeli getiriler için kritik bir unsuru oluşturuyor. Fon dağılımı konusunda emeklilik şirketinizden destek almak, katılımcıların getirilerini artırmalarına yardımcı oluyor.
Dijitalden yönetin
Dijital platformlar, katılımcılara emeklilik planlarını her an, her yerden yönetme kolaylığı sunuyor. Fon dağılımı değişikliği, katkı payı güncellemesi ya da birikim takibi gibi işlemleri dijitalden yapmak, zamandan tasarruf sağlarken süreci de daha şeffaf ve ulaşılabilir kılıyor.