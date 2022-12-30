IBS, 2023’te reasürans ihracatına devam edecek

Havacılık alanında kuruluşundan bu yana, havayolu şirketleri, havaalanı operatörleri, özel uçaklar, uçak kiralama ve finans şirketleri gibi kuruluşlardan niş sektörlere kadar tüm iş alanları için kapsamlı risk çözümleri sunan IBS, yurtdışında büyümeye devam ediyor. Havacılık alanında yurtdışı ihracatlarına da hız veren IBS, Gürcistan, Kazakistan, Makedonya, Tunus ve birçok muhtelif Orta Doğu ülkesine havacılık riskleri ile alakalı birçok poliçe türünde reasürans hizmeti veriyor.

"Ülkemizin başarılı projelerini IBS imzasıyla destekliyoruz"

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Türkiye piyasasında önemli bir yer edinmeyi başarmış çeyrek asrı deviren bir şirket olarak havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere kurumsal firmalara uzman ekibimiz ve reasürans tecrübemizle birlikte, hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nın sigortalanmasında eş broker olarak hizmet veriyoruz. Bugün havacılık sigortası denildiğinde akla gelen ilk markayız. Ülkemizin başarılı projelerini IBS imzasıyla destekliyoruz. Havacılık endüstrisi ve savunma sanayinde ülkemizin dünyada ses getirecek dikkat çekici projelerinde reasürans hizmetlerimizle 2023 yılında da yer almaya devam edeceğiz. Türk yatırımcısının yurtiçi ve yurtdışında hayata geçireceği tüm çalışmaları IBS olarak desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

"Siber tehlike havacılığın da gündeminde"

Son dönemde teknoloji ile birlikte her alanda olduğu gibi havacılık sektörünün de siber tehditlerle karşı karşı kaldığını belirten Murat Çiftçi, “Havacılık sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile, gelişen, değişen sektör taleplerine anlık çözümler sunabilme kabiliyetimiz her gün üzerine koyarak ilerlediğimiz yolculuğumuzda sektörün standart belirleyicisi konumuna yerleşmiş bulunmaktayız. Sektörün risk transfer süreçlerinde sigorta konusunda sağladığımız desteklere ilave olarak, birçok paydaşımızın sözleşme süreçlerinde, geçmiş tecrübelerimiz ışığında olası hasar potansiyelleri ile kendilerine pencere açmak ve hukuki zeminde de karşılaşabilecekleri olası senaryolar hususunda bilgi aktarımında bulunmaktayız. Sigortalılarımıza bulundukları sektörün değişen riskleri ve reasürans piyasasındaki yeni ürünler ile sürekli güncellemeler sunmaktayız” diye konuştu.

"Prim fiyatları 2022’de eski seviyelerine ulaştı"

Havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Murat Çiftçi, “Savaş ve enerji maliyetlerindeki artışlar, sigortalanan değerlerin ve primlerin artışına da sebep oluyor. Pandemi dolayısıyla gerçekleşemeyen, iptal edilen uçuşların; sigorta sektörünü de ciddi bir şekilde sarstığını belirtebiliriz. Havacılık sektörü hacim ve ciro kaybı yaşarken havacılık risklerini koruyan sigorta klozları da yeni dünya şartlarına göre biçimlendirilmiş ve teminatlara gerekli istisna ve genişletmeler getirilmiş durumda. Bu durum, prim hacmi hatırı sayılır bir şekilde düşen yerli ve global sigorta şirketlerini de prim artışına gitmeye zorladı ve sektör genelinde sigorta fiyatları da arttı. 2022-2023 döneminde fiyatlar eski seviyelerine gelmeye başlamıştır” dedi.

"Savaş nedeniyle 10 milyar dolarlık hasar öngörülüyor"

Murat Çiftçi, Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkileri ile ilgili de şunları söyledi: “Özellikle savaş teminatı sağlayan reasürörler çok ciddi önlemler almaya başladılar. Savaş dolayısıyla gerçekleşen hasarlar, reasürans primlerinde ciddi artışlara ve sağlanan kapasitelerde düşüşlere sebebiyet verdi. Reasürörler şu aşamada küçük hasarlar için rezerv ayırmış durumda. Olası hasar öngörülerinin yaklaşık 10 milyar dolar bandına ulaşacağı, kapasitelerde daralma ve daralan market kaynaklı primlerde ciddi artışlar öngörülüyor. Reasürörlerin prim konusunda daha az esnek tavır sergilemeleri olası. Ayrıca küresel maliyet artışları ve sigorta değerleri de primleri ciddi biçimde etkileyecek. Buna bağlı olarak teminatlarda daralma ve muafiyetlerde artış gibi durumlar da gündeme gelebilir. Bununla beraber yasal kontrollerin artık daha sıkı ve daha uzun sürmesi de beklenmektedir.”