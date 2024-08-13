Karavanınızı sigortalatmayı unutmayın!
Karavana olan talep artınca sigorta şirketleri de çekme ve motokaravanlara özel kasko sigortası çıkartmaya başladı. Yıllık primi 18-19 bin TL olan karavan sigortasından yararlanmak için en önemli şart ruhsatta “karavan” yazılması...
Esin ÇETİNEL
Son yıllarda karavanla tatil yapmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan, daha genç kesimin alternatif tatil arayışı ile başlayan bu hareket pandemi sürecinde daha geniş bir kesime yayılmaya başladı. Farklı, bakir ve sakin bölgelerde tatil yapabilme hayaliyle başlayan karavan tercihi artık artan tatil maliyetlerinin de etkisiyle ucuz tatil yapmak isteyenleri de kendine çekmeye başladı.
Hal böyle olunca bu karavan sayısında ve Türkiye’nin özellikle tatil yörelerinde karavan park alanlarında ciddi artışlara neden oldu. Bu hızla yaygınlaşan karavan kültürü sigorta şirketlerini de yavaş yavaş harekete geçirdi. Bugün az sayıda sigorta şirketinin sunduğu karavan sigortası ile artık gerek çekme karavanlar, gerekse motokaravanlar güvence altına alınıyor.
Karavana özel güvence var
Karavan sigortalarının en temel özelliği aslında bir genişletilmiş kasko ürünü olması. Yani genişletilmiş kasko ürününde bulunan tüm güvenceler karavan kasko ürününde de mevcut. Bunun yanı sıra karavana özel ekipmanlara da güvence sağlanıyor. Örneğin karavanların olmazsa olmazları arasında yer alan tente, uydu, güneş paneli gibi ekipmanlara özel teminatlar hatta kemirgen hayvanların verdiği zararlarda güvence altına alınıyor.
Yaş sınırı 15
Örneğin, karavan sigortası konusunda iddialı ürünler çıkartan ACNTURK Sigorta Planet Karavan Kasko adını verdiği bu ürünü ile hem çekme karavan, hem motokaravanları sigortalıyor.
Planet Karavan Kasko Sigortası’nın, genişletilmiş bir kasko sigortası ürünü olduğunu söyleyen ACNTURK Sigorta Genel Müdürü Ali Murat Dişçi, “Planet Karavan Sigortası, beklenmedik kazaların maddi yükünü hafifletir ve karavan severlerin sahip olduğu değerleri korur. Planet Karavan Kasko Sigortası, Karavanınızın çalınması, yanması, kaza sonucunda hasar görmesi veya üçüncü şahıslara verebileceği zararları kapsar. Ayrıca, Karavan içerisinde konaklama risklerini ve yolda kaza risklerini de kapsar. Karavanın içerisinde yer alan tüm muhteviyatı bu poliçeye dâhil edebilirsiniz.
Aracınızı park ettiğinizde tente kırılması veya hırsızlık durumunda oluşabilecek riskleri ve aracınız yoldayken karşılaşabileceği kazaları da kapsayan geniş kapsamlı bir Kasko poliçesidir” diyor. ACNTURK Sigorta karavanları Çekme Karavan ve MotoKaravan olarak iki ana başlığa ayırıyor. Buna göre firma Çekme Karavanları römork olarak değerlendiriyor. Karavan poliçesinin yapabilmesi içinse en önemli kriter, ruhsata işlenmiş olması. Yani araca ait ruhsatta karavan ibaresinin bulunması gerekiyor.
Kilometreye göre prim öde
Firma bu ürünü ile kullanıcılara özel çözümlerde üretiyor. Örneğin, Karavanınızın yılda 3 kez, en fazla 180 gün boyunca teminatını kapatabilir ve bu süreye denk gelen primi poliçe dönemi sonunda nakit olarak geri alabilirsiniz.
Kapama süresi içinde aracın yanma, çalınma, deprem, sel, dolu, fırtına ve yer kayması gibi risklere karşı koruma altında olduğunu söyleyen Dişçi, ürünün diğer özelliklerine ilişkinse şu bilgiyi veriyor; “Ayrıca, bireysel sigortalılarımıza ait motokaravanlar için “Mobil Cihaz” ile aracınızın kilometre ve kullanım verilerine göre prim ödersiniz. Yani, aracınızı kullanmadığınız süre için ödeme yapmazsınız. Bu özellik, aracını park halinde tutan kullanıcılar için idealdir. Planet Karavan Kasko’nun en büyük avantajlarından biri, teminatı kapatabilme ve yıl sonunda biriktirdiğiniz primi iade alabilme imkanıdır.
Prim ödemelerini 12 taksitte yapabilir veya peşin ödemeyi seçerek indirim kazanabilirsiniz. Ayrıca, ek teminatları belirli bir tutara kadar değil, sigortalının belirttiği bedeller ile teminat altına alıyoruz. Sigortalımız bize başvurduğunda, üç gün içinde aracınıza küçük bir cihaz takıyoruz. Bu cihazın takılmasıyla poliçe devreye girer ve aylık kullanıma bağlı ödeme yapmaya başlarsınız.”
Schengen ülkelerini de kapsıyor
Ankara Sigorta ise Ankaravan Kasko adını verdiği ürün ile karavanları gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında güvence altına alıyor. Motokaravan ve çekme karavanlarınız için genişletilmiş ve farklı hizmetlerden yararlanma imkanı sunan Ankaravan ile örneğin Schengen ülkelerine yapacağınız seyahatlerde 15 güne kadar ek primsiz yurtdışında geçerli Kasko teminatını poliçenize ücretsiz dâhil edebilirsiniz. Ankara Sigorta ayrıca araçta savrulma sistemi trailer control (ATC) veya anti yalpalama kaplini sistemi varsa kasko primi üzerinden yüzde 10 indirim de uyguluyor. Kurum bunun yanı sıra trafik poliçesini Ankara Sigorta’dan yatıran müşterilerinin kasko poliçesinde yüzde 10 indirim yapıyor.
Tüm bu güvencelerin yanı sıra Ankara Sigorta Ankaravan Kasko satın alanlara 2 milyon TL limitle ihtiyari Mali Mesuliyet teminatı sağlıyor. Ayrıca aracın yanması ve buna bağlı olarak infilak etmesi nedeniyle doğacak zararlar ile çalınması da yine ana teminatlar arasında yer alıyor. Bunun dışında bir hasar halinde ekipman ve teçhizatlarda güvence de sağlanıyor. Örneğin tente için 7 bin 500 TL, uydu için 5 bin TL, güneş paneli için 3 bin TL mover için 12.000 TL limitli teminat veriliyor.
Hangi riskler sigortalanıyor?
-Aracın çarpılması, çarpışması, yanması, devrilmesi,
-Hırsızlık olayları,
-Aracın çalınmaya teşebbüs edilmesi,
-Deprem, terör olayları, 3. Kişilerin kötü niyetli hareketleri,
-Sel, su baskını, dolu, fırtına, yanardağ patlaması, toprak kayması,
-Cam kırılması,
-Yol yardım hizmetleri,
-Anahtar kaybı,
-Karavana özel tente, güneş paneli, mover, uydu gibi aksesuarlardaki hasarlar,
-Yurtdışı teminatlar,
-Kemirgen hayvanların verdiği hasarlar,
-Çekme ve çekilme masrafları,
Yıllık primi 18-19 bin TL arasında
Ruhsatında “Karavan” ibaresi bulunan ve 15 yaşa kadar olan (15 yaş dâhil) araçlara kasko yaptıklarını söyleyen ACNTURK Sigorta Genel Müdürü Ali Murat Dişçi, ürünün yıllık primlerine ilişkin şu bilgiyi veriyor; “Karavan sigortası, sürücüye, aracın cinsine, kullanım tarzına, hasar geçmişine ve araç bedeline göre değişiklik gösteriyor. 2024 yılı için Karavan kasko primleri ortalama 18.000- 19.000 TL bandında olup, bu tutar iş bazında farklılık gösterebilir. ACNTURK Sigorta olarak primleri indirmek ve kullanıcılara avantaj sağlamak üzere çeşitli imkânlar sunuyoruz.”