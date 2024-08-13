Karavanınızı sigortalatmayı unutmayın!

Esin ÇETİNEL

Son yıllarda karavanla ta­til yapmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Özel­likle büyük şehirlerde yaşayan, daha genç kesimin alternatif tatil arayışı ile başlayan bu ha­reket pandemi sürecinde da­ha geniş bir kesime yayılmaya başladı. Farklı, bakir ve sakin bölgelerde tatil yapabilme ha­yaliyle başlayan karavan ter­cihi artık artan tatil maliyet­lerinin de etkisiyle ucuz tatil yapmak isteyenleri de kendi­ne çekmeye başladı.

Hal böyle olunca bu karavan sayısında ve Türkiye’nin özellikle tatil yöre­lerinde karavan park alanların­da ciddi artışlara neden oldu. Bu hızla yaygınlaşan karavan kültürü sigorta şirketlerini de yavaş yavaş harekete geçirdi. Bugün az sayıda sigorta şirke­tinin sunduğu karavan sigorta­sı ile artık gerek çekme kara­vanlar, gerekse motokaravan­lar güvence altına alınıyor.

Karavana özel güvence var

Karavan sigortalarının en te­mel özelliği aslında bir geniş­letilmiş kasko ürünü olması. Yani genişletilmiş kasko ürü­nünde bulunan tüm güvence­ler karavan kasko ürününde de mevcut. Bunun yanı sıra kara­vana özel ekipmanlara da gü­vence sağlanıyor. Örneğin ka­ravanların olmazsa olmazları arasında yer alan tente, uydu, güneş paneli gibi ekipmanlara özel teminatlar hatta kemirgen hayvanların verdiği zararlarda güvence altına alınıyor.

Yaş sınırı 15

Örneğin, karavan sigortası konusunda iddialı ürünler çı­kartan ACNTURK Sigorta Pla­net Karavan Kasko adını ver­diği bu ürünü ile hem çekme karavan, hem motokaravanla­rı sigortalıyor.

Planet Karavan Kasko Sigortası’nın, genişletil­miş bir kasko sigortası ürünü olduğunu söyleyen ACNTURK Sigorta Genel Müdürü Ali Mu­rat Dişçi, “Planet Karavan Si­gortası, beklenmedik kazala­rın maddi yükünü hafifletir ve karavan severlerin sahip oldu­ğu değerleri korur. Planet Ka­ravan Kasko Sigortası, Kara­vanınızın çalınması, yanması, kaza sonucunda hasar görmesi veya üçüncü şahıslara verebi­leceği zararları kapsar. Ayrıca, Karavan içerisinde konaklama risklerini ve yolda kaza riskle­rini de kapsar. Karavanın içeri­sinde yer alan tüm muhteviyatı bu poliçeye dâhil edebilirsiniz.

Aracınızı park ettiğinizde ten­te kırılması veya hırsızlık du­rumunda oluşabilecek riskleri ve aracınız yoldayken karşıla­şabileceği kazaları da kapsayan geniş kapsamlı bir Kasko poli­çesidir” diyor. ACNTURK Si­gorta karavanları Çekme Ka­ravan ve MotoKaravan olarak iki ana başlığa ayırıyor. Buna göre firma Çekme Karavanla­rı römork olarak değerlendiri­yor. Karavan poliçesinin yapa­bilmesi içinse en önemli kriter, ruhsata işlenmiş olması. Yani araca ait ruhsatta karavan iba­resinin bulunması gerekiyor.

Kilometreye göre prim öde

Firma bu ürünü ile kullanıcı­lara özel çözümlerde üretiyor. Örneğin, Karavanınızın yılda 3 kez, en fazla 180 gün boyun­ca teminatını kapatabilir ve bu süreye denk gelen primi poliçe dönemi sonunda nakit olarak geri alabilirsiniz.

Kapama sü­resi içinde aracın yanma, çalın­ma, deprem, sel, dolu, fırtına ve yer kayması gibi risklere karşı koruma altında olduğunu söy­leyen Dişçi, ürünün diğer özel­liklerine ilişkinse şu bilgiyi ve­riyor; “Ayrıca, bireysel sigorta­lılarımıza ait motokaravanlar için “Mobil Cihaz” ile aracını­zın kilometre ve kullanım veri­lerine göre prim ödersiniz. Ya­ni, aracınızı kullanmadığınız süre için ödeme yapmazsınız. Bu özellik, aracını park halin­de tutan kullanıcılar için ideal­dir. Planet Karavan Kasko’nun en büyük avantajlarından bi­ri, teminatı kapatabilme ve yıl sonunda biriktirdiğiniz primi iade alabilme imkanıdır.

Prim ödemelerini 12 taksitte yapa­bilir veya peşin ödemeyi seçe­rek indirim kazanabilirsiniz. Ayrıca, ek teminatları belirli bir tutara kadar değil, sigorta­lının belirttiği bedeller ile te­minat altına alıyoruz. Sigorta­lımız bize başvurduğunda, üç gün içinde aracınıza küçük bir cihaz takıyoruz. Bu cihazın ta­kılmasıyla poliçe devreye girer ve aylık kullanıma bağlı ödeme yapmaya başlarsınız.”

Schengen ülkelerini de kapsıyor

Ankara Sigorta ise Ankara­van Kasko adını verdiği ürün ile karavanları gerek yurtiçin­de, gerekse yurtdışında güven­ce altına alıyor. Motokaravan ve çekme karavanlarınız için genişletilmiş ve farklı hizmet­lerden yararlanma imkanı su­nan Ankaravan ile örneğin Sc­hengen ülkelerine yapacağı­nız seyahatlerde 15 güne kadar ek primsiz yurtdışında geçer­li Kasko teminatını poliçenize ücretsiz dâhil edebilirsiniz. An­kara Sigorta ayrıca araçta sav­rulma sistemi trailer control (ATC) veya anti yalpalama kap­lini sistemi varsa kasko primi üzerinden yüzde 10 indirim de uyguluyor. Kurum bunun yanı sıra trafik poliçesini Ankara Si­gorta’dan yatıran müşterileri­nin kasko poliçesinde yüzde 10 indirim yapıyor.

Tüm bu güvencelerin yanı sı­ra Ankara Sigorta Ankaravan Kasko satın alanlara 2 milyon TL limitle ihtiyari Mali Mesu­liyet teminatı sağlıyor. Ayrıca aracın yanması ve buna bağlı olarak infilak etmesi nedeniyle doğacak zararlar ile çalınması da yine ana teminatlar arasın­da yer alıyor. Bunun dışında bir hasar halinde ekipman ve teçhi­zatlarda güvence de sağlanıyor. Örneğin tente için 7 bin 500 TL, uydu için 5 bin TL, güneş paneli için 3 bin TL mover için 12.000 TL limitli teminat veriliyor.

Hangi riskler sigortalanıyor?

-Aracın çarpılması, çarpışması, yanması, devrilmesi,

-Hırsızlık olayları,

-Aracın çalınmaya teşebbüs edilmesi,

-Deprem, terör olayları, 3. Kişilerin kötü niyetli hareketleri,

-Sel, su baskını, dolu, fırtına, yanardağ patlaması, toprak kayması,

-Cam kırılması,

-Yol yardım hizmetleri,

-Anahtar kaybı,

-Karavana özel tente, güneş paneli, mover, uydu gibi aksesuarlardaki hasarlar,

-Yurtdışı teminatlar,

-Kemirgen hayvanların verdiği hasarlar,

-Çekme ve çekilme masrafları,

Yıllık primi 18-19 bin TL arasında

Ruhsatında “Karavan” ibaresi bulunan ve 15 yaşa kadar olan (15 yaş dâhil) araçlara kasko yaptıklarını söyleyen ACNTURK Sigorta Genel Müdürü Ali Murat Dişçi, ürünün yıllık primlerine ilişkin şu bilgiyi veriyor; “Karavan sigortası, sürücüye, aracın cinsine, kullanım tarzına, hasar geçmişine ve araç bedeline göre değişiklik gösteriyor. 2024 yılı için Karavan kasko primleri ortalama 18.000- 19.000 TL bandında olup, bu tutar iş bazında farklılık gösterebilir. ACNTURK Sigorta olarak primleri indirmek ve kullanıcılara avantaj sağlamak üzere çeşitli imkânlar sunuyoruz.”