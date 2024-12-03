Kaskoya 2025'te ne kadar zam gelecek? (Ortalama kasko fiyatları ne kadar?)

Milyonlarca araç sahibi 2025 yılında kaskoya ne kadar zam geleceğini merakla beklemeye başladı. Vergi ve harçlara enflasyona yakın bir oranla yüzde 44 zam yapılacağı duyurulurken, "Kaskoya 2025'te ne kadar zam gelecek" sorusu da merak ediliyor. Halihazırda aracın yaş ve hasar durumuna bağlı olmakla birlikte bugün ortalama kasko fiyatı 12 bin lira seviyesinde.

2025'te kaskoya ne kadar zam gelecek?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, 2025'in zor bir yıl olacağını söyledi.

Tuğtan, iyimser tahminle enflasyonun 2025'te yüzde 25-30 olacağını, kur ve faizin de buna bağlı hareket edeceğini beklediklerini, enflasyonun düştüğü ortamda yüzde 25'lik iskonto oranının da inmesini beklediklerini kaydetti.

Kaskoda sigorta şirketlerinin erken rekabete girdiklerini ifade eden Tuğtan, "Kaskoda hasar prim oranı artmaya başladı. Prim artışı kaçınılmaz. Sigortacılıkta büyümeyi aşağı çeken unsur da kasko. Büyük bir rekabet var. 2024'te poliçe başına prim yüzde 15-20 arttı, bu reel olarak yüzde 20-25 azalış demek. Bir düzeltme olacaktır."