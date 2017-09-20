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Katılım sigortacılığında esaslar belirlendi

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları belirlendi. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Katılım sigortacılığında esaslar belirlendi
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Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları'nı belirleyen Hazine Müsteşarlığı'nın konu ile ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin amacı, katılım sigortacılığının işleyişi, gelişimi, sağlıklı takibi ve sistemin güvenirliğinin sağlanması ile katılımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi açısından katılım sigortacılığı faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendi.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sigortacılık mevzuatının ilgili hükümleri uygulanacak. Bu aynı zamanda Türkiye’de katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile katılım sigortacılığı sistemine dahil gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. 

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