KPMG ve Türkiye Sigorta’nın raporları sektörün geleceğine ışık tuttu: Yeşil sigortacılık dönüşümü başlatacak
KPMG'nin 2025 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporu yayımlandı. Türkiye sigorta sektörünün büyüklüğü 800 milyar TL'yi aştı. Türkiye Sigorta’nın hazırladığı "PENSURA 2025: Risklerin Portresi" raporuna göre ise artan siber güvenlik tehditleri, iklim kaynaklı felaket riskleri ve ekonomik dalgalanmalar, yeni nesil risk yönetimi yaklaşımlarını zorunlu kılıyor.
KPMG’nin dünyada ve Türkiye’de sigorta sektörünün geçmiş yıllarını değerlendirdiği ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunduğu 2025 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporuna göre Türkiye sigortacılık sektörü, 2024 yılında brüt prim üretiminde bir önceki yıla kıyasla beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek yüzde 73 oranında bir artış kaydetti. Bu artışla birlikte sektörün toplam hacmi 838,5 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu hacmin 2025 yılı itibarıyla 1,2 trilyon TL’yi aşması öngörülüyor. Genel bir artış eğilimi gösteren sigorta sektöründe, hayat sigortası primleri yüzde 76, hayat dışı sigorta primleri ise yüzde 72 oranında büyüme gösterdi. KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, “Sigorta sektörü hem ödenen hasar tutarları hem de sağladığı fon büyüklüğü ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü ve prim üretimindeki artış, finansal istikrar açısından da büyük önem taşıyor. Finans sektörümüzün en önemli alanlarından biri olan Türk sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyor. Sektör, temel olarak kendisine tahsis edilebilecek gelirin azlığı sebebiyle potansiyelinin altında bir performans sergiliyor. Sektörün aktif büyüklüğü hızlı bir şekilde artmasına ve destekleyici adımların atılmasına rağmen kat edilecek daha çok uzun yol olduğu açık” dedi.
Sektörün kârı yüzde 59 arttı
Rapora göre Türkiye sigortacılık sektöründe 2024 yılsonu itibarıyla toplam 74 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin dağılımına bakıldığında, yüzde 68’inin Hayat Dışı branşında, yüzde 27’sinin Hayat ve Emeklilik branşında, kalan yüzde 5’inin ise Reasürans branşında hizmet verdiği görülüyor. Türkiye sigorta sektörü 2024 yılında kayda değer bir büyüme performansı sergilerken sektörün toplam kârı da bir önceki yıla göre yüzde 59,46 artarak 31,762 milyar TL’ye ulaştı. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye’de üretilen 838,5 milyar TL’lik toplam prim hacminin 738,59 milyar TL’lik kısmı hayat dışı sigorta branşlarından sağlandı. Bu alanda 2024 yılında kaydedilen reel artış oranı yüzde 19,15 olarak dikkat çekti.
Yeşil sigortacılık iş fırsatlarıyla büyüyecek
Türkiye Sigorta, İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığı “PENSURA 2025: Risklerin Portresi” raporunu yayımladı. Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü koordinasyonunda, Prof. Dr. Davut Pehlivanlı’nın katkılarıyla hazırlanan rapor, 2025’teki sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerinde risk alanları ve potansiyel stratejik gelişme başlıklarını analiz ediyor. Rapora göre, sigorta sektörü açısından, artan siber güvenlik tehditleri, iklim kaynaklı felaket riskleri ve ekonomik dalgalanmalar, yeni nesil risk yönetimi yaklaşımlarını zorunlu kılıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında ise demografik değişimler, katılımcı davranışlarındaki dönüşüm ve sürdürülebilirlik riskleri, sistemin uzun vadeli güvenilirliği açısından kritik önem taşıyor. Yapay zekâ teknolojisinin liderliğinde teknolojik alanda meydana gelen gelişmelerin, ülkeler ve ekonomiler arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirmesi beklenirken, sigorta sektörü açısından ilk anlamda olumsuz gibi görünen bu tablo yeni iş fırsatları ve modellerine yön verecek. Bu kapsamda çıkacak yeşil sigorta gibi yeni ürünler de sigorta sektörünün dönüşümüne öncülük edecek. Yeşil sigortacılık anlayışının hem ekonomik başarı hem de toplumsal fayda açısından kritik olduğunun altı çizilen rapora göre, sürdürülebilir sigortacılık olarak da tanımlanan yeşil sigortacılık kapsamında, yenilenebilir enerji sigortaları, karbon azaltımını destekleyen poliçeler, çevre dostu tazminat modelleri, doğal afet ve iklim sigortaları, yeşil bina sigortaları, doğa koruma sigortaları önem kazanacak.
OKS, yastık altını ekonomiye kazandırıyor
Raporda, yeşil fonlama ve sürdürülebilir finans yaklaşımıyla sigorta şirketlerinin portföylerini çevre dostu yatırım araçlarına yönlendirmesinin de son yıllarda yaygın bir uygulama olarak görüldüğü ifade ediliyor. Küresel ölçekte özel emeklilik ve BES, giderek daha fazla önem kazanıyor. Yaşlanan nüfus, kamu emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ederken, bireyleri özel emeklilik planlarına yönelmeye teşvik ediyor. Raporda, bireysel emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) uygulamalarının, tasarruf eğiliminin düşük olduğu Türkiye gibi ülkelerde bireyleri dolaylı olarak tasarrufa yönlendirdiği, yastık altındaki birikimlerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağladığı ve bu yolla tasarruf açığının azaltılmasına destek olduğu belirtiliyor.
Raporda bu yıla ilişkin sonuç değerlendirmesinde, uluslararası düzeyde jeopolitik gerilimler ile iklim değişikliğine bağlı çevresel sorunların, Türkiye özelinde ise ekonomik gelişmeler, toplumsal dinamikler ve regülasyon değişikliklerinin, sektör açısından temel risk unsurları olarak öne çıktığı belirtiliyor. Söz konusu faktörleri hem sigorta hem de bireysel emeklilik sistemi üzerinde belirgin etkiler yaratıyor. Sigorta sektöründe artan siber güvenlik tehditleri, iklim kaynaklı felaket riskleri ve ekonomik dalgalanmalar, yeni nesil risk yönetimi yaklaşımlarını zorunlu hale getiriyor.
“Rapor, rehber niteliği taşıyor”
Sigorta, risk yönetimi ve finansal güvence açısından kritik öneme sahip. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, sigortanın risk yönetimi ve finansal güvence açısından kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Sigortanın artık toplumların vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini aktaran Özer, şunları kaydetti: “Hazırladığımız raporun risklerin ve sigortacılığın birbirini tamamlayıcı bir bütün olduğunu bizlere gösteren rehber niteliğinde bir kılavuz olacağını umuyorum. Temennim, bu ve benzeri çalışmalarla sigortacılığın toplum nezdinde farkındalığının ve bilinirliğinin istenilen seviyelere en kısa sürede gelmesidir. Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek, hayatın akışında bilinçli sigorta tercihleri yaptıracak ve sigorta farkındalığına katkı sağlayacağına inanıyorum.”
BES büyümeye devam ediyor
Diğer yandan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2017 yılında uygulamaya konulan otomatik katılım mekanizmasının da katkısıyla 2024 yılında büyümesini sürdürdü. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024 sonu itibarıyla 9,53 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise 1.003 milyar TL’ye ulaştı. Fon tutarındaki artış hızı devam ederken 2025 yılı mart ayı verilerine göre bu değer 1,147 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam sözleşme sayısı 2025 yılı mart ayı itibarıyla 11,99 milyona ulaşarak artış eğilimini sürdürdü.