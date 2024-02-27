Motosikletiniz sigortalı mı?

Esin ÇETİNEL

Trafikteki artan yoğunluk, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişteki yoğunluğa bağlı artan kurye sayıları yüzünden son yıllarda motosiklet sayısında ciddi artış yaşanmaya başladı. Özellikle büyük şehirlerde motosiklet sayısındaki bu hızlı artış oldukça dikkat çekiyor. Artık neredeyse kafanızı her çevirdiğiniz yerde bir motosiklet görüyorsunuz. Bu durum son açıklanan verilere de yansımış durumda.

Bugün Türkiye’de kayıtlı motosiklet sayısı 4,18 milyona ulaşmış durumda. Bu sayının önümüzdeki yıllarda yine katlanarak artması bekleniyor. Ancak Türkiye’de motosiklet sayısı hızla artmasına karşın maalesef sigortalılık oranı istenen seviyelerden oldukça uzak. 4, 18 milyon motosikletin sadece 1,8 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunuyor. Kaskoda ise bu oran çok daha düşük seviyelerde. Yine son açıklanan 2023 verilere göre bugün motosikletine kasko yaptıranların sayısı sadece 25 binle sınırlı.

50 cc üstü araçlara zorunlu

Oysa ki zorunlu trafik sigortası adı üstünde motosiklet dâhil tüm motorlu taşıtlarda zaten zorunlu olan bir ürün. Ruhsata tabi olup 50 cc altındaki motorsikletler (elektrikli bisikletler dâhil) zorunlu Trafik Sigortası’nı isteğe bağlı olarak yaptırabiliyorlar. Ancak bu motor hacminin üzerinde kalan diğer tüm motorlu araçlarda olduğu gibi motorsikletler de zorunlu Trafik Sigortası’na tabiiler. Bu poliçe, olası bir kaza anında kusurlu olarak üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni hasarları teminat altına alıyor.

Çok sayıda koruma var

Motosiklet sahiplerini her türlü riske karşı koruyan kasko ise tıpkı otomobil kaskolarında olduğu gibi çok daha geniş kapsamlı koruma sağlayan bir ürün. Örneğin, kasko sigortası sayesinde hem seyir hem de park halinde iken karşılaşabileceğiniz kaza riskleri güvence altına alınıyor. Çarpma, çarpışma, çarpılma, devrilme-Ddşme-yuvarlanma gibi riskler bu kapsam içinde bulunuyor. Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık riskleri de teminat altına alınıyor. Bunun dışında kask, çantalar ve koruma kıyafetleri de yine sigortalanmış oluyor.

Çoğu sigorta şirketi ise küçük hasarları hasarsızlığınız bozulmadan mini onarım teminatı ile karşılıyor. Hatta bazı firmalar yurtdışı seyahatlerinizi de bu poliçe ile güvence altına alıyor. Motosikletine kasko yaptıran hatta bazı firmalarda zorunlu trafik sigortası yaptıranlara aynı zamanda asistans hizmetleri de sunuluyor. En yaygın sunulan hizmetler arasında kaza durumunda ücretsiz çekme/ çekilme hizmeti, ambulans hizmeti, tıbbi danışmanlık hizmeti bulunuyor.

Bunun yanı sıra yıllık bakım, zincir bakımı gibi ek faydalar sunan şirketlerde var. Sigorta sektörü, bugün hala gerek zorunlu trafik sigortası, gerekse kaskosu ürününe talebin yeterli olmadığı görüşünde. Ürünle ilgili talepler ise genelde motor gücüne göre değişiklik gösteriyor. Küçük ya da elektrikli motor sahipleri kasko yaptırmamayı tercih ederken; motosikletleri belirli bir motor gücü üzerinde olan kişilerin kasko yaptırdığı görülüyor.

Asistans hizmetleri de sunuluyor

Talep düşük olduğu için sektörde bugün motosikletlere kasko yapan sigorta şirketi sayısı az. Bu alana odaklanan sigorta şirketlerinden Quick Sigorta’nın ise gerek zorunlu trafik sigortası, gerekse kasko ürünü bulunuyor.

Bu üründe klasik teminatların yanı sıra asistans hizmetler sunduklarını ve fiyatlandırmaya önem verdiklerini söyleyen Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, “Motosikletlere yapılan kasko sigortalarında motosiklete ve sürücünün yeteneğine göre fiyatlandırma yapıyoruz. Aynı zamanda sürüş eğitim ve sertifikalarına sahip motosiklet sürücülerine özel indirim uyguluyoruz” diyor.

Tıpkı otomobil gibi geniş kapsamlı bir sigorta ürünü olan KaskoMotto ile motosikletleri güvence altına aldıklarını açıklayan Eyüp Özsoy, ürüne ilişkin şu bilgiyi veriyor; “Hem seyir hem de park halinde iken karşılaşılabilecek kaza riskleri; kask, çantalar ve koruma kıyafetler; kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık risklerine karşı güvence altına alan bu ürün yurt dışı seyahatlerinde de güvence sağlıyor. Mini onarım sayesinde hasarsızlık devam edebiliyor.

İhtiyacına yönelik ürün geliştirmeleri yaptığımız için talep hep yüksek oldu ve olmaya da devam ediyor.” 50 cc’nin üzerinde motor hacmi bulunan motosikletlerin zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorunda olduğunu da hatırlatan Özsoy, “Bu poliçe, olası bir kaza anında kusurlu olarak üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni hasarları teminat altına alır.

Quick Zorunlu Trafik Sigortası’nın avantajları da var, kaza durumunda çekme/çekilme hizmeti ile Acil Medline Ambulans Hizmeti’ni de içeriyor. Trafik poliçesinin limitlerini yeterli görmeyen sigortalılarımız ek prim ödeyerek teminatını en az ikiye katlama imkanı bulunuyor. Üstelik bu poliçede Ferdi Kaza ve Hukuksal Koruma teminatları da var. 7/24 asistan hizmeti, kazada ücretsiz çekici, 7/24 ambulans ve tıbbi danışmanlık hizmetleri mevcut” diye anlatıyor.

Sürüş sertifikası olana düşük prim

Motosiklet kaskosunda fiyatlar firmadan firmaya farklılık göstermesine karşın ortalama fiyatlar birbirine oldukça yakın seyrediyor. Bugün örneğin 1 milyon TL bedelli bir motosiklet için sigorta şirketleri 15 bin TL civarında bir kasko primi talep ediyor. Bu fiyatın belirlenmesinde motosikleti kullanan kişinin yaşı, deneyimi, aracın ve sürücünün hasar geçmişi, sürüş sertifikalarının olup olmaması gibi birçok faktör belirleyici oluyor. Bu nedenle yine aynı örnek üzerinden gidersek 1 milyon TL’lik bir motosikletin yıllık kasko priminin fiyatı kişiye özel şartlar ve faktörlere bağlı olarak 7500 TL ile 25 bin TL arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Her motosiklet türüne poliçe yok

Eyüp Özsoy’un verdiği bilgiye göre; 2023 yıl sonu verilerine göre Quick sigorta 3,8 milyon TL, sigorta grubu ise 4,3 milyon TL’lik zorunlu trafik sigortası poliçesine sahip. Ancak her motosiklet türüne kasko poliçesi düzenlemediklerini açıklayan Özsoy, “Ağırlığımız bireysel kullanım Racing, Triportörler ve Scooter dışındaki motorlardır. Bu alanda da birçok kriter göz önüne alınarak değerlendirme yapıyoruz” diyor.