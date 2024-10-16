Riski fark eden sigortaya koştu
Artan afetler ve kazalar, sigortalama bilincini artırdı. Toplum bilincindeki artışın negative tarafları görme ğiliminde etkili olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Sigortalamanın önemi fark edildi” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
İklim değişikliğinin etkisiyle meteorolojik afetlerin sayısının ve ekonomilere getirdiği yük arttı. Yapılan tahminlere göre afetlerin verdiği maddi zararın 2050 yılına gelindiğinde yıllık 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hem ülke hem de dünya genelinde yaşanan ve birçoğunun temelinde iklim değişikliği etkileri olan kaza ve afetler, sigortadaki bilinç artışında ise etkili oldu.
Toplumdaki bilinç arttıkça, insanların negatif tarafları görme eğiliminin de arttığına dikkat çeken Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Artık riskler daha görünür oldu. İklim değişikliğinin ani değişimine şahit olanlar, sahilde el ele yürürken bir anda havanın bozmasıyla arabasının dolu yağışından hasar alışına tanık olanlar sigortalamanın önemini fark etti. Bu bilinç, sigortaya olan talebi de doğru orantıda artırdı” dedi.
Sigorta bilincinin artmasında bir şeye sahip olmanın zorluğunun artmasının da etkili olduğunu belirten Burak Yüzgül, “Ev, araba, motorsiklet gibi şeylere sahip olmak artık çok zorlaştı. Bundan 15 yıl önce televizyon sigortası diye bir şey yokken, bugün bir televizyona 60 bin TL verilmesi, onu sigortalatmaya yönlendiriyor. İnsanlar artık zor sahip olduklarını koruma içgüdüsüyle hareket ediyor Örneğin günümüzün en büyük endişelerinden biri de siber güvenlik. 5 yıl önce hayatımızda çok da yeri olmayan bu tehdit, bugün kredi kartlarını korumak için çok kritik ve artık siber güvenlik sigortası var” diye ekledi.
“Tasarruf bilinci ve finansal okuryazarlıkta eksiğiz”
Türkiye’de tasarruf bilinci ve finansal okuryazarlıkta eksiklik olduğunun altını çizen Yüzgül, “Biz bu iki alandaki eksikliği elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Bunu da farklı programlarla çalışanlarımıza ve dışardaki sigorta çalışanlarına sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada özellikle üniversitelerle iş birliklerini çok önemsediğimizi söyleyebilirim. Hatta şunu söyleyeyim. Ben aralık ayında iş planı tamam demeden önce yönetim ekibini dışarda bırakarak, Z kuşağı arkadaşlarla beraber oturarak, yarım gün toplantı yapıyorum. Doğru yolda mıyız bunu soruyorum. Çünkü bizim onların bakış açısına ihtiyacımız var. Biz ‘çok ses’ duymaya çalışan bir şirketiz” dedi.
Sorunlar zamanla aşılacak
Sigorta sektörünün sürdürülebilirliğie yatırım yapanlara prim vermesi gerektiğinin bu yıl da altını çizen Burak Yüzgül, “Bizim ekolojik ak konut sigortamızdaki yüzde 10 indirim bizim açımızdan attığımız en önemli adımlardan biri. Bunun dışında da risk mühendisliği takımımızı sürdürülebilirlik temasıyla tekrar gözden geçirmeye başladık ve dolayısıyla artık oradaki o adımların, müşterilerin risk primlerine yansımaya başladığını görebiliriz. Dünyada bunun iyi örnekleri olsa da Türkiye’de sertifikaya karşılık prim alma durumuna gelmiş değiliz. O olgunluk bizde yüksek değil. Farkındalık eksiği var ama zamanla bu sorunları da aşacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Karar vericilerin %40’ı kadın
Aksigorta’da YK’da karar merciinde bulunanlarda kadın oranının son sürdürülebilirlik raporunda yüzde 39 olarak görünse de yıl sonu itibarıyla yüzde 40’a ulaştığının bilgisini veren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Kadın yöneticide yüzde 50 olma hedefimiz de devam ediyor. Şu an bu oran yüzde 37” diye ekledi.
Sürdürülebilirlik Komitesi ile yeni rotalar çiziliyor
Çalışanların bir meslek sahibi olması için Sigorta Akademisi’ni başlattıklarını ve herkesi yeteneğine ve ilgi alanına göre geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı dört çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grupları Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler, Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çevre ve İklim Değişikliği olarak ayrıldı. 2023 yılında kurulan ve tamamen gönüllü Aksigorta çalışanlarından ve takım liderlerinden oluşan bu çalışma grupları ile yeni rotalar çiziyoruz. Daha iyi örnekleri Aksigorta’ya getirmenin örnekleri üzerinde çalışıyoruz. Şu ana kadar 21 fikirden 12’si hayata geçirildi” dedi.
Elektrikli araba kaskosu büyük bir soru işareti
Elektrikli arabaların kaskosunun ciddi bir soru işareti olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Çünkü arabalar çok iyi tanınmıyor. Sigortacılık; istatistik işidir. Geriye dönük 3,5,10 yıllık kazalara, arabaların yaşına, rengine, hangi şehirde olduğuna vs. bakılır. Fakat elektrikli arabalarla ilgili böyle bir veri yok. Fazla geçmişi olmadığı ve olanlar da kısıtlı olduğu, büyük dataya ulaşmadığımız için de herkesin rahatlıkla giremediği bir alan. Fakat biz Aksigorta olarak olanları alacağız dedik ve elektrikli arabaların sigorta işini de sahiplendik” diye konuştu.