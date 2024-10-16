Riski fark eden sigortaya koştu

Başak Nur GÖKÇAM

İklim değişikliğinin etki­siyle meteorolojik afetle­rin sayısının ve ekonomi­lere getirdiği yük arttı. Yapı­lan tahminlere göre afetlerin verdiği maddi zararın 2050 yılına gelindiğinde yıllık 300 milyar dolara ulaşması bekle­niyor. Hem ülke hem de dün­ya genelinde yaşanan ve bir­çoğunun temelinde iklim de­ğişikliği etkileri olan kaza ve afetler, sigortadaki bilinç artı­şında ise etkili oldu.

Toplumdaki bilinç arttık­ça, insanların negatif tarafları görme eğiliminin de arttığına dikkat çeken Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüz­gül, “Artık riskler daha görü­nür oldu. İklim değişikliğinin ani değişimine şahit olanlar, sahilde el ele yürürken bir an­da havanın bozmasıyla araba­sının dolu yağışından hasar alışına tanık olanlar sigorta­lamanın önemini fark etti. Bu bilinç, sigortaya olan talebi de doğru orantıda artırdı” dedi.

Sigorta bilincinin artma­sında bir şeye sahip olmanın zorluğunun artmasının da et­kili olduğunu belirten Burak Yüzgül, “Ev, araba, motorsik­let gibi şeylere sahip olmak ar­tık çok zorlaştı. Bundan 15 yıl önce televizyon sigortası diye bir şey yokken, bugün bir tele­vizyona 60 bin TL verilmesi, onu sigortalatmaya yönlendi­riyor. İnsanlar artık zor sahip olduklarını koruma içgüdü­süyle hareket ediyor Örne­ğin günümüzün en büyük en­dişelerinden biri de siber gü­venlik. 5 yıl önce hayatımızda çok da yeri olmayan bu tehdit, bugün kredi kartlarını koru­mak için çok kritik ve artık si­ber güvenlik sigortası var” di­ye ekledi.

“Tasarruf bilinci ve finansal okuryazarlıkta eksiğiz”

Türkiye’de tasarruf bilin­ci ve finansal okuryazarlık­ta eksiklik olduğunun altı­nı çizen Yüzgül, “Biz bu iki alandaki eksikliği elimizden geldiğince gidermeye çalışı­yoruz. Bunu da farklı prog­ramlarla çalışanlarımıza ve dışardaki sigorta çalışan­larına sağlamak için çalışı­yoruz. Bu noktada özellikle üniversitelerle iş birlikleri­ni çok önemsediğimizi söy­leyebilirim. Hatta şunu söy­leyeyim. Ben aralık ayında iş planı tamam demeden önce yönetim ekibini dışarda bı­rakarak, Z kuşağı arkadaş­larla beraber oturarak, ya­rım gün toplantı yapıyorum. Doğru yolda mıyız bunu so­ruyorum. Çünkü bizim on­ların bakış açısına ihtiyacı­mız var. Biz ‘çok ses’ duyma­ya çalışan bir şirketiz” dedi.

Sorunlar zamanla aşılacak

Sigorta sektörünün sürdü­rülebilirliğie yatırım yapan­lara prim vermesi gerektiği­nin bu yıl da altını çizen Bu­rak Yüzgül, “Bizim ekolojik ak konut sigortamızdaki yüz­de 10 indirim bizim açımız­dan attığımız en önemli adım­lardan biri. Bunun dışında da risk mühendisliği takımımı­zı sürdürülebilirlik temasıy­la tekrar gözden geçirmeye başladık ve dolayısıyla artık oradaki o adımların, müşte­rilerin risk primlerine yansı­maya başladığını görebiliriz. Dünyada bunun iyi örnekle­ri olsa da Türkiye’de sertifi­kaya karşılık prim alma du­rumuna gelmiş değiliz. O ol­gunluk bizde yüksek değil. Farkındalık eksiği var ama zamanla bu sorunları da aşa­cağımıza inanıyorum” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Karar vericilerin %40’ı kadın

Aksigorta’da YK’da karar merciinde bulunanlarda kadın oranının son sürdürülebilirlik raporunda yüzde 39 olarak görünse de yıl sonu itibarıyla yüzde 40’a ulaştığının bilgisini veren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Kadın yöneticide yüzde 50 olma hedefimiz de devam ediyor. Şu an bu oran yüzde 37” diye ekledi.

Sürdürülebilirlik Komitesi ile yeni rotalar çiziliyor

Çalışanların bir meslek sahibi olması için Sigorta Akademisi’ni başlattıklarını ve herkesi yeteneğine ve ilgi alanına göre geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı dört çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grupları Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler, Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çevre ve İklim Değişikliği olarak ayrıldı. 2023 yılında kurulan ve tamamen gönüllü Aksigorta çalışanlarından ve takım liderlerinden oluşan bu çalışma grupları ile yeni rotalar çiziyoruz. Daha iyi örnekleri Aksigorta’ya getirmenin örnekleri üzerinde çalışıyoruz. Şu ana kadar 21 fikirden 12’si hayata geçirildi” dedi.

Elektrikli araba kaskosu büyük bir soru işareti

Elektrikli arabaların kaskosunun ciddi bir soru işareti olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Çünkü arabalar çok iyi tanınmıyor. Sigortacılık; istatistik işidir. Geriye dönük 3,5,10 yıllık kazalara, arabaların yaşına, rengine, hangi şehirde olduğuna vs. bakılır. Fakat elektrikli arabalarla ilgili böyle bir veri yok. Fazla geçmişi olmadığı ve olanlar da kısıtlı olduğu, büyük dataya ulaşmadığımız için de herkesin rahatlıkla giremediği bir alan. Fakat biz Aksigorta olarak olanları alacağız dedik ve elektrikli arabaların sigorta işini de sahiplendik” diye konuştu.