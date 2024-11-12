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“Ruhsal sağlıkta devletin yükünü paylaşmalıyız”

Ray Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına psikolog desteğini de ekledi. Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Sigorta sektörü olarak vatandaşlarımızın ruhsal sağlığına odaklanarak bu alandaki yükü devletimizle daha fazla paylaşmamız gerekiyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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Ray Sigorta, tamamlayı­cı sağlık sigortası kap­samına psikolog deste­ğini de ekledi. Ray Sigorta CE­O’su Koray Erdoğan, “Sigorta sektörü olarak vatandaşları­mızın ruhsal sağlığına odak­lanarak bu alandaki yükü dev­letimizle daha fazla paylaşma­mız gerekiyor” dedi.

Ray Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı­nı genişleterek, psikolog des­teğini de ekleme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, ruhsal sağ­lığın önemine dair farkındalı­ğı ve sigorta tercihlerine etki­sini ölçmek amacıyla gerçek­leştirdiği “Stres ve Sağlığımıza Etkileri 2024” araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Vatan­daşların yüzde 68’i en çok kar­şılaştıkları sağlık problemleri arasında ‘stres’i açık ara ilk sı­raya koyuyor. Her 3 kişiden biri ‘ruhsal olarak sağlıklı’ hisset­mediğini, her 5 kişiden biri ‘sü­rekli stres ve kaygı’ yaşadığını söylüyor. Ruhsal açıdan sağlık­lı hissetmeyenlerin arasında ‘Ruhsal durumum fiziksel sağ­lığımı etkiliyor’ diyenlerin ora­nı ise yüzde 90’ı buluyor.

Psikoloğa gidenlerin oranı sadece yüzde 23

Araştırma, bireylerin bü­yük çoğunluğunun zihinsel sorunlarını hobilerle uğra­şarak, spor yaparak ya da ya­kınlarından destek alarak aş­maya çalıştığını ortaya koyu­yor. Psikoloğa gitmeyi tercih edenlerin oranı sadece yüzde 23’e kalırken, her 10 kişiden biri ise stres ya da ruhsal so­runların üstesinden gelmek için hiçbir şey yapmadığını di­le getiriyor.

Fiziksel sağlık için zihinsel sağlık çok önemli

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, başta stres olmak üzere anksiyete, depresyon gi­bi zihinsel sağlık sorunlarının tüm dünyada olduğu gibi Tür­kiye’de de arttığını belirterek, işte, evde, trafikte karşılaşılan zorluklar, stres ve belirsizlik­lerin, zihinsel sağlığı doğrudan etkilediğini aktardı. Pek çok bi­limsel çalışmanın, zihin sağlı­ğının fiziksel sağlığın temel taş­larından biri olduğunu göster­diğine dikkati çeken Erdoğan, “Yani fiziksel sağlığı koruma­nın yolu da önce zihin sağlığın­dan geçiyor. Sağlık sisteminin en önemli paydaşları arasında yer alan sigorta sektörü olarak vatandaşlarımızın ruhsal sağ­lığına odaklanarak, bu alanda­ki yükü devletimizle daha fazla paylaşmamız gerekiyor” dedi.

Araştırmanın, vatandaşla­rın ruhsal sağlıklarını beden­sel sağlıkları kadar önemse­diğini ancak çoğunun zaman yüksek maliyet kaygısıyla ve pahalı olacağını düşünerek profesyonel destek almaktan uzak durduğunu vurgulayan Erdoğan, buna karşın yoğun bir talep olduğunu, ankete ka­tılanların yüzde 94’ünün sağ­lık sigortalarında ruh sağlığı kapsamının olmasını istediği­ni belirtti.

Katılımcıların yüz­de 89’un ise sağlık sigortası se­çiminde bu teminatın etkili olacağını belirttiğini aktaran Erdoğan, “Ray Sigorta olarak müşteri ihtiyaçlarını en doğ­ru çözümlerle karşılamak ön­celikli hedefimiz. Bu nedenle dijital sağlık platformu Evital ile işbirliği yaparak tamam­layıcı sağlık sigortasının tüm teminatlarına ek olarak ruh­sal sağlığı da kapsayan ‘Baş­tan Aşağı Tamamlayan Sağlık’ sigortamızı Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimize sunu­yoruz. Böylece müşterilerimi­zin ruhsal sağlık hizmetleri­ne erişimini her zamankinden daha ekonomik, erişilebilir ve kapsamlı hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

 Yılda 3 kez ücretsiz destek

 Şirket, Baştan Aşağı Tamam­layan Sağlık Sigortası 'sının dijital sağlık hizmetlerini Ec­zacıbaşı Topluluğu’nun sağlık ekosistemi platformu Evital iş birliğiyle gerçekleştiriyor. Te­minat kapsamında yılda 3 kez ücretsiz, 3 kez de katılım paylı olarak çevrim içi psikolojik danışmanlık desteği alına­biliyor. Şirket, stres kaynaklı hastalıkların tespitine yönelik olarak check-up paketini de Vitamin B12, Magnezyum ve D Vitamini testleriyle genişle­tiyor. Sigorta, yatarak tedavi gerektiren ruhsal rahatsızlık­lar için de 50 bin liraya kadar maddi teminat sunuyor.

 