“Ruhsal sağlıkta devletin yükünü paylaşmalıyız”

Ray Sigorta, tamamlayı­cı sağlık sigortası kap­samına psikolog deste­ğini de ekledi. Ray Sigorta CE­O’su Koray Erdoğan, “Sigorta sektörü olarak vatandaşları­mızın ruhsal sağlığına odak­lanarak bu alandaki yükü dev­letimizle daha fazla paylaşma­mız gerekiyor” dedi.

Ray Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı­nı genişleterek, psikolog des­teğini de ekleme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, ruhsal sağ­lığın önemine dair farkındalı­ğı ve sigorta tercihlerine etki­sini ölçmek amacıyla gerçek­leştirdiği “Stres ve Sağlığımıza Etkileri 2024” araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Vatan­daşların yüzde 68’i en çok kar­şılaştıkları sağlık problemleri arasında ‘stres’i açık ara ilk sı­raya koyuyor. Her 3 kişiden biri ‘ruhsal olarak sağlıklı’ hisset­mediğini, her 5 kişiden biri ‘sü­rekli stres ve kaygı’ yaşadığını söylüyor. Ruhsal açıdan sağlık­lı hissetmeyenlerin arasında ‘Ruhsal durumum fiziksel sağ­lığımı etkiliyor’ diyenlerin ora­nı ise yüzde 90’ı buluyor.

Psikoloğa gidenlerin oranı sadece yüzde 23

Araştırma, bireylerin bü­yük çoğunluğunun zihinsel sorunlarını hobilerle uğra­şarak, spor yaparak ya da ya­kınlarından destek alarak aş­maya çalıştığını ortaya koyu­yor. Psikoloğa gitmeyi tercih edenlerin oranı sadece yüzde 23’e kalırken, her 10 kişiden biri ise stres ya da ruhsal so­runların üstesinden gelmek için hiçbir şey yapmadığını di­le getiriyor.

Fiziksel sağlık için zihinsel sağlık çok önemli

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, başta stres olmak üzere anksiyete, depresyon gi­bi zihinsel sağlık sorunlarının tüm dünyada olduğu gibi Tür­kiye’de de arttığını belirterek, işte, evde, trafikte karşılaşılan zorluklar, stres ve belirsizlik­lerin, zihinsel sağlığı doğrudan etkilediğini aktardı. Pek çok bi­limsel çalışmanın, zihin sağlı­ğının fiziksel sağlığın temel taş­larından biri olduğunu göster­diğine dikkati çeken Erdoğan, “Yani fiziksel sağlığı koruma­nın yolu da önce zihin sağlığın­dan geçiyor. Sağlık sisteminin en önemli paydaşları arasında yer alan sigorta sektörü olarak vatandaşlarımızın ruhsal sağ­lığına odaklanarak, bu alanda­ki yükü devletimizle daha fazla paylaşmamız gerekiyor” dedi.

Araştırmanın, vatandaşla­rın ruhsal sağlıklarını beden­sel sağlıkları kadar önemse­diğini ancak çoğunun zaman yüksek maliyet kaygısıyla ve pahalı olacağını düşünerek profesyonel destek almaktan uzak durduğunu vurgulayan Erdoğan, buna karşın yoğun bir talep olduğunu, ankete ka­tılanların yüzde 94’ünün sağ­lık sigortalarında ruh sağlığı kapsamının olmasını istediği­ni belirtti.

Katılımcıların yüz­de 89’un ise sağlık sigortası se­çiminde bu teminatın etkili olacağını belirttiğini aktaran Erdoğan, “Ray Sigorta olarak müşteri ihtiyaçlarını en doğ­ru çözümlerle karşılamak ön­celikli hedefimiz. Bu nedenle dijital sağlık platformu Evital ile işbirliği yaparak tamam­layıcı sağlık sigortasının tüm teminatlarına ek olarak ruh­sal sağlığı da kapsayan ‘Baş­tan Aşağı Tamamlayan Sağlık’ sigortamızı Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimize sunu­yoruz. Böylece müşterilerimi­zin ruhsal sağlık hizmetleri­ne erişimini her zamankinden daha ekonomik, erişilebilir ve kapsamlı hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılda 3 kez ücretsiz destek

Şirket, Baştan Aşağı Tamam­layan Sağlık Sigortası 'sının dijital sağlık hizmetlerini Ec­zacıbaşı Topluluğu’nun sağlık ekosistemi platformu Evital iş birliğiyle gerçekleştiriyor. Te­minat kapsamında yılda 3 kez ücretsiz, 3 kez de katılım paylı olarak çevrim içi psikolojik danışmanlık desteği alına­biliyor. Şirket, stres kaynaklı hastalıkların tespitine yönelik olarak check-up paketini de Vitamin B12, Magnezyum ve D Vitamini testleriyle genişle­tiyor. Sigorta, yatarak tedavi gerektiren ruhsal rahatsızlık­lar için de 50 bin liraya kadar maddi teminat sunuyor.