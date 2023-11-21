Sektöre özel sigortanız hazır!

Esin ÇETİNEL

Son yıllarda farklı türlerde afetlerde yaşanan artış KOBİ’lerin sigortaya olan ihtiyacını da artırdı. Artık sadece malı üretip, müşteri bulup, satış yapmak değil, işletmenin yangın, su taşkını, sel, dolu, fırtına, deprem gibi katastrofik risklere karşı güvence altına alınması da işletmeler için olmazsa olmazları arasına girmeye başladı.

Risk tahminlerinin zorlaştığı büyük yıkımlara neden olan ve hatta işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini olanaksız hale getiren bu afetlerdeki artış KOBİ’lerin sigortaya olan talebini de artırmış görünüyor. Sektör temsilcilerine göre son yıllarda KOBİ’lerden gelen sigorta taleplerinde artışlar yaşanmasına karşın hala bu talep yeterli seviyeye ulaşmaktan oldukça uzak. Ancak sigorta firmaları yine de artan risklere bağlı olarak sektörlere özel KOBİ sigorta paketleri çıkartıyor.

Her gün içerikleri zenginleşen paketlerde sadece deprem, yangın-yıldırım-infilak, sel-su baskını, dahili su, fırtına, kar ağırlığı, dolu, hırsızlık gibi riskler değil, çalışanlara yönelik acil sağlık teminatları, ferdi kaza, işveren sorumluluk, siber güvenlik gibi çok sayıda risk de güvence altına alınıyor. Bunun dışında asistans hizmetler de yaygınlaşmaya başladı. Özellikle, hukuki danışmanlık, kongre fuar danışmanlığı, hatta çilingir işleri, elektrik ve su tesisatı sorunları, güvenlik hizmetleri gibi ek hizmetler de bulunuyor.

Ambulans hizmeti de var

Anadolu Sigorta KOBİ Paket Sigortası ürünü ile KOBİ’lerin binaları, dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerini yangın-yıldırım-infilak, sel-su baskını, dahili su, fırtına, kar ağırlığı, kara/hava/deniz taşıtları çarpması, yer kayması, dolu, hırsızlık başta olmak üzere pek çok riske karşı teminat altına alıyor. Ayrıca işletmelerin nakit para ve kıymetli evrakları ile çalışanların özel eşyaları gibi kıymetlere de güvence sağlıyor.

Ek olarak, acil sağlık ihtiyaçları kapsamında ambulans hizmeti de yer alan Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri teminatı da bulunuyor. Poliçe kapsamındaki diğer bazı teminatlar arasında ferdi kaza, işveren sorumluluk, üçüncü şahıslara karşı sorumluluk, ticari siber güvenlik gibi teminat da var. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Taylan Matkap, “Emtia stok ve demirbaş kayıtlarının tam ve eksiksiz tutulması yangın, hırsızlık, iş güvenliği konularında gerekli tedbirleri alan veya eksikliklerini giderme yönünde yaklaşım sergileyen işletmeler için poliçe düzenlenmesi esastır” diyor.

Matkap, Anadolu Sigorta'nın işletmelerin faaliyet konularına göre farklılaşan ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduğu kaydederek, KOBİ’leri hukuki konularda bilgilendirme, kongre ve fuar danışmalığı, seyahat rezervasyonu gibi hizmetlerde sunduğunu belirtti.

Tüm riskler sigortalanıyor

Sompo Sigorta, İş Yeri Paket Sigortası ile KOBİ’lerin iş yerindeki tüm varlıklarını yangın, deprem, terör, fırtına, dolu, yer kayması, sel-su baskınları, elektriksel hasarlar, makine hasarları ve cam kırılması gibi risklere karşı güvence altına alıyor.

Ayrıca, iş durması, kira kaybı, kasa hırsızlık, taşınan para ve emniyeti suistimal gibi finansal kayıpların, çalışanların se Ferdi Kaza teminatı ile güvence altında alındıklarını söyleyen Sompo Sigorta Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, “Tüm bu teminatlara ek olarak üst paket tercihleri ile hukuksal koruma, sprinkler sızıntısı ve çalışanlara ait özel eşyalar gibi birçok riziko teminat kapsamına dahil ediliyor” diyor.

Bu ürünü satın almak isteyen KOBİ’ler için ilk kriterlerinin sigortalanabilir kıymet, yani toplam sigorta bedeli olduğunu ifade eden Özen, KOBİ’lere hemen her sektöre yönelik özel çözümler sunan farklı paket seçenekleri sunduklarını belirtiyor. Bunlar arasında otel, araç servis istasyonu, araç satış, market, akaryakıt istasyonu, eczane ve güneş enerjisi ve birçok farklı faaliyet için özel şartlar da yer alıyor.

Hangİ riskler sigorta kapsamında?

KOBİ’lerin bina, makine, demirbaş, para ve değerli eşya, elektronik cihazlar, dekorasyon ve hatta çalışan ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluklarını güvence altına alan KOBİ Sigortaları şu risklere karşı koruyor; “Deprem, hırsızlık, yangın, sel-su baskını, dahili su baskını, dolu, fırtına, yer kayması, yıldırım, infilak, kar ağırlığı, taşıt çarpması, siber saldırılar, terör, elektriksel hasarlar, makine hasarları, cam kırılması, çalışan veya üçüncü şahısların yaralanması, kasa hırsızlığı, kira kaybı, iş durması, taşınan para ve emniyeti suiistimal, çalışanların ferdi kaza teminatı ve mesleki sorumluluk.”

Kimler sigorta yaptırabilir?

Sigorta şirketleri bu sigortaları yaptırmak isteyen KOBİ’lerin bazı şartları yerine getirmesini talep ediyor. Özellikle içeriğinde siber riskler bulunan poliçe satın alan KOBİ’lerin siber saldırılara karşı yeterli güvenlik önlemlerini alması isteniyor. Bunun dışında KOBİ’lerin işletmeye ait stok, demirbaş, sigorta bedeli, faaliyet konusu, adresi, bina inşa yılı ve sektörü gibi bazı temel bilgileri de doğru ve eksiksiz vermesi talep ediliyor. Ayrıca iş güvenliği, yangın hırsızlık konusunda KOBİ’lerin gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.

“Düşük prim talep ediyoruz”

Unico Sigorta, UNI KOBİ ürünü ile yangın teminatından doğal afetlere, elektronik cihazlardan kira kaybına kadar KOBİ’lerin birçok riskini koruma altına alıyor. KOBİ’lerin riziko teftişi ve risk değerlendirme süreçlerini uygulamadan kolayca UNI PAKET Sigorta poliçesini satın alabildiklerini söyleyen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, pakete ilişkin şu bilgiyi verdi; “Aslında UNI PAKET tam da sektörde farklılaştığımız bir ürün oldu.

Acentelerimizin kolaylıkla ve hızlıca KOBİ yangın sigortasını yapabilmeleri için belirlenen faaliyet kollarında kendilerine tam yetki vererek poliçeleştirmelerine imkân tanıyoruz. KOBİ’lerin sigortalanma oranını artırmak için ağırlıklı olarak alınması gereken risk primleri alıyoruz. Diğer teminatlar için ise olabildiğince çok düşük primler talep ediyoruz. Ayrıca elektrik arızası/ kaçağı ve su tesisatı patlaması gibi 7/24 acil durumlar için de asistans hizmetleri sunuyoruz