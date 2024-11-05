Sigorta sektörü yüzde 10 daraldı fiyatlar yüzde 30 arttı
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “2023’te küresel sigorta piyasasında %10 azalma olduğu tahmin ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sigorta primlerinde ise %30 artışlar gözlemlendi” dedi.
Uluslararası savaşlar, pek çok alanda olduğu gibi küresel sigorta sektöründe de etkisini hissettiriyor. Sigorta alanında risk faktörünün artması, primlere de önemli artış olarak yansıyor.
Özellikle Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarının ortaya çıkardığı jeopolitik risklerin sigorta sektörü üzerinde derin bir etki yarattığını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmalar, sigorta piyasasında belirsizliği artırarak sermaye maliyetlerini yükseltti. AM Best’e göre de küresel reasürans sektörü bu belirsizliklerle başa çıkabilmek için fiyatları artırmak zorunda kaldı” dedi.
Çiftçi, “Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sigorta primlerinde %20-30 oranında artışlar gözlemlendi. Özellikle havacılık ve denizcilik sigortalarında bu artışlar çok daha belirgin oldu. İsrail-Filistin çatışmasının bölgesel etkileri sınırlı kalsa da küresel reasürans piyasaları üzerinde ek yük oluşturdu.
Sigorta şirketleri, savaş risklerini kapsamak için daha yüksek primler talep etmek zorunda kaldılar. Savaşlar, politik risklerin artmasıyla bazı sigorta şirketlerinin pazardan çekilmesine dahi yol açtı. Özellikle savaş bölgelerinde faaliyet gösteren sigortacılar, operasyonel riskler nedeniyle geri çekildi. 2023’te küresel sigorta piyasasında %5-10 oranında bir azalma olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle birçok büyük Batılı sigorta şirketi pazardan çekilmek zorunda kaldı” diye konuştu.
Artan riskler yüksek primleri getirdi
Savaşların, sektörde büyüme hızını yavaşlattığını ancak aynı zamanda belirli alanlarda yeni fırsatlar da sunduğunu belirten Çiftçi, şunları söyledi: “Jeopolitik belirsizlikler, sigorta şirketlerinin yeni ürünler geliştirmesine olanak tanıdı. Özellikle siber güvenlik, politik şiddet ve savaş riskine yönelik sigorta talepleri, artış gösterdi. Uzun vadede bu alanların sigorta sektöründe büyüme motoru olması bekleniyor. Havacılık, denizcilik, enerji ve siber sigortalarda savaş kaynaklı riskler nedeniyle prim artışları yaşandı.
En fazla talep edilen sigorta ürünleri, özellikle savaş riskleri, politik şiddet, terör ve nakliyat sigortaları oldu. Örneğin, havacılık sigortaları, uçakların savaş bölgelerinde kaybedilmesi nedeniyle büyük prim artışlarına maruz kaldı. Savaş ortamı, terk edilmiş varlıklar ve politik risk sigortaları gibi yenilikçi ürünlerin gelişmesine zemin hazırladı.
Özellikle terk edilmiş varlık teminatları, savaş bölgelerinde bırakılan ve fiziken zarar görmeyen mülkler için önemli hale geldi. Sigorta şirketleri, esnek poliçe yapılarıyla bu risklere karşı müşterilerini korumak için yeni çözümler sunmaya başladı.”