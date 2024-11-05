  1. Dünya Gazetesi
  2. Sigortacılık
  3.  Sigorta sektörü yüzde 10 daraldı fiyatlar yüzde 30 arttı
Takip Et

 Sigorta sektörü yüzde 10 daraldı fiyatlar yüzde 30 arttı

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “2023’te küresel sigorta piyasasında %10 azalma olduğu tahmin ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sigorta primlerinde ise %30 artışlar gözlemlendi” dedi.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası savaşlar, pek çok alanda oldu­ğu gibi küresel sigorta sektöründe de etkisini hisset­tiriyor. Sigorta alanında risk faktörünün artması, primlere de önemli artış olarak yansı­yor.

Özellikle Rusya-Ukray­na ve İsrail-Filistin savaşla­rının ortaya çıkardığı jeopo­litik risklerin sigorta sektörü üzerinde derin bir etki yarat­tığını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Jeopolitik geri­limler ve silahlı çatışmalar, si­gorta piyasasında belirsizliği artırarak sermaye maliyetle­rini yükseltti. AM Best’e göre de küresel reasürans sektörü bu belirsizliklerle başa çıka­bilmek için fiyatları artırmak zorunda kaldı” dedi.

Çiftçi, “Rusya-Ukrayna sa­vaşı sonrası sigorta primle­rinde %20-30 oranında ar­tışlar gözlemlendi. Özellikle havacılık ve denizcilik sigor­talarında bu artışlar çok da­ha belirgin oldu. İsrail-Filis­tin çatışmasının bölgesel et­kileri sınırlı kalsa da küresel reasürans piyasaları üzerin­de ek yük oluşturdu.

Sigor­ta şirketleri, savaş risklerini kapsamak için daha yüksek primler talep etmek zorun­da kaldılar. Savaşlar, politik risklerin artmasıyla bazı si­gorta şirketlerinin pazardan çekilmesine dahi yol açtı. Özellikle savaş bölgelerinde faaliyet gösteren sigortacı­lar, operasyonel riskler ne­deniyle geri çekildi. 2023’te küresel sigorta piyasasın­da %5-10 oranında bir azal­ma olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle birçok büyük Batılı sigorta şirketi pazardan çekilmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Artan riskler yüksek primleri getirdi

Savaşların, sektörde bü­yüme hızını yavaşlattığı­nı ancak aynı zamanda be­lirli alanlarda yeni fırsatlar da sunduğunu belirten Çift­çi, şunları söyledi: “Jeopoli­tik belirsizlikler, sigorta şir­ketlerinin yeni ürünler ge­liştirmesine olanak tanıdı. Özellikle siber güvenlik, po­litik şiddet ve savaş riskine yönelik sigorta talepleri, ar­tış gösterdi. Uzun vadede bu alanların sigorta sektöründe büyüme motoru olması bek­leniyor. Havacılık, denizcilik, enerji ve siber sigortalarda savaş kaynaklı riskler nede­niyle prim artışları yaşandı.

En fazla talep edilen sigorta ürünleri, özellikle savaş risk­leri, politik şiddet, terör ve nakliyat sigortaları oldu. Ör­neğin, havacılık sigortaları, uçakların savaş bölgelerin­de kaybedilmesi nedeniyle büyük prim artışlarına ma­ruz kaldı. Savaş ortamı, terk edilmiş varlıklar ve politik risk sigortaları gibi yenilikçi ürünlerin gelişmesine zemin hazırladı.

Özellikle terk edil­miş varlık teminatları, savaş bölgelerinde bırakılan ve fizi­ken zarar görmeyen mülkler için önemli hale geldi. Sigorta şirketleri, esnek poliçe yapı­larıyla bu risklere karşı müş­terilerini korumak için yeni çözümler sunmaya başladı.”