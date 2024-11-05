 Sigorta sektörü yüzde 10 daraldı fiyatlar yüzde 30 arttı

Uluslararası savaşlar, pek çok alanda oldu­ğu gibi küresel sigorta sektöründe de etkisini hisset­tiriyor. Sigorta alanında risk faktörünün artması, primlere de önemli artış olarak yansı­yor.

Özellikle Rusya-Ukray­na ve İsrail-Filistin savaşla­rının ortaya çıkardığı jeopo­litik risklerin sigorta sektörü üzerinde derin bir etki yarat­tığını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Jeopolitik geri­limler ve silahlı çatışmalar, si­gorta piyasasında belirsizliği artırarak sermaye maliyetle­rini yükseltti. AM Best’e göre de küresel reasürans sektörü bu belirsizliklerle başa çıka­bilmek için fiyatları artırmak zorunda kaldı” dedi.

Çiftçi, “Rusya-Ukrayna sa­vaşı sonrası sigorta primle­rinde %20-30 oranında ar­tışlar gözlemlendi. Özellikle havacılık ve denizcilik sigor­talarında bu artışlar çok da­ha belirgin oldu. İsrail-Filis­tin çatışmasının bölgesel et­kileri sınırlı kalsa da küresel reasürans piyasaları üzerin­de ek yük oluşturdu.

Sigor­ta şirketleri, savaş risklerini kapsamak için daha yüksek primler talep etmek zorun­da kaldılar. Savaşlar, politik risklerin artmasıyla bazı si­gorta şirketlerinin pazardan çekilmesine dahi yol açtı. Özellikle savaş bölgelerinde faaliyet gösteren sigortacı­lar, operasyonel riskler ne­deniyle geri çekildi. 2023’te küresel sigorta piyasasın­da %5-10 oranında bir azal­ma olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle birçok büyük Batılı sigorta şirketi pazardan çekilmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Artan riskler yüksek primleri getirdi

Savaşların, sektörde bü­yüme hızını yavaşlattığı­nı ancak aynı zamanda be­lirli alanlarda yeni fırsatlar da sunduğunu belirten Çift­çi, şunları söyledi: “Jeopoli­tik belirsizlikler, sigorta şir­ketlerinin yeni ürünler ge­liştirmesine olanak tanıdı. Özellikle siber güvenlik, po­litik şiddet ve savaş riskine yönelik sigorta talepleri, ar­tış gösterdi. Uzun vadede bu alanların sigorta sektöründe büyüme motoru olması bek­leniyor. Havacılık, denizcilik, enerji ve siber sigortalarda savaş kaynaklı riskler nede­niyle prim artışları yaşandı.

En fazla talep edilen sigorta ürünleri, özellikle savaş risk­leri, politik şiddet, terör ve nakliyat sigortaları oldu. Ör­neğin, havacılık sigortaları, uçakların savaş bölgelerin­de kaybedilmesi nedeniyle büyük prim artışlarına ma­ruz kaldı. Savaş ortamı, terk edilmiş varlıklar ve politik risk sigortaları gibi yenilikçi ürünlerin gelişmesine zemin hazırladı.

Özellikle terk edil­miş varlık teminatları, savaş bölgelerinde bırakılan ve fizi­ken zarar görmeyen mülkler için önemli hale geldi. Sigorta şirketleri, esnek poliçe yapı­larıyla bu risklere karşı müş­terilerini korumak için yeni çözümler sunmaya başladı.”