Sigorta sektöründe dev satın alma

Sigorta şirketi Aviva, küçük rakibi Direct Line'ı 4,6 milyar dolara satın alıyor. Şirket arasında ön anlaşma sağlandı.

Satın almanın nihayete ermesi halinde İngiltere'nin en büyük konut ve araç sigorta şirketi kurulmuş olacak.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda Londra borsasında işlem gören, yaklaşık 16,65 milyar sterlin (21,23 milyar dolar) piyasa değerine sahip bir sigorta şirketi kurulmuş olacak.

Reuters'ın haberine göre; bu yeni şirket, rakibi Legal & General'ı geride bırakırken, piyasa değeri açısından İngiltere'nin en büyük sigorta şirketi olan Prudential'ın hemen ardında yer alacak.

Aviva CEO'su Amanda Blanc, şirketi sadeleştirme ve gelir artırma stratejisi kapsamında birçok deniz aşırı varlığını satmasının ardından İngiltere, Kanada ve İrlanda gibi ana pazarlarda genişlemeye çalışırken, bu satın alım Aviva CEO'sunun bugüne kadarki en büyük satın alımı olacak.