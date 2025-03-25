Sigorta şirketlerinin prim üretiminde artış

Sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 arttığı açıklandı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, söz konusu dönemde prim üretimi 204 milyar 177,2 milyon olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayında prim üretimi 131 milyar 635,7 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Hayat sigortasında artış yüzde 71,9

Prim üretiminin 180 milyar 267,5 milyon TL olan bölümü hayat dışı, 23 milyar 909,7 milyon TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi.

Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 88,3 olurken, hayat sigortasında yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 89,7, hayat sigortalarının payı yüzde 10,6 seviyesindeydi.

Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yüzde 53,1 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 71,9 oldu. Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 10,1, hayatta yüzde 23,6 ve sektör toplamında yüzde 11,5 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise yüzde 57 artışla 10 milyar 877,0 milyon TL'ye ulaştı.