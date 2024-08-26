Sigorta ve emeklilik şirketlerinin minimum sermaye tutarları yenilendi

SEDDK'nın konu ile ilgili Genelgeleri internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, emeklilik branşı için minimum sermaye tutarı 1 milyar TL olarak belirlendi.

Kuruluş işlemlerini tamamlayarak bu Genelgenin yayımı tarihinden sonra ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin, baz sermaye ve ruhsat talep edilen branşlar için belirlenen tutarlardan oluşan asgari kuruluş sermayesi, her halükarda 500 milyon TL'den az olamayacak.