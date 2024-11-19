Sigortacılığın kitabı baştan yazılacak
TSB Başkanı Uğur Gülen, 2030’a kadar sektörde 2 kat büyüme hedeflediklerini belirterek, yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapın’ mesajı verdi. TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez ise trafik sigortasındaki değer kaybının sektöre yükünden söz ederek, ‘serbest tarifeye’ geçilmesi gerektiğini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye sigorta sektörü, penetrasyonu artırmak için sigortacılığın kitabını yeniden yazacak. Sektörün 5 yıllık yol haritasını Başkan Yardımcıları Ahmet Yaşar ve Taylan Türkölmez, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken ile TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ile birlikte açıklayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, hedeflerinin 2030 yılında prim üretimini iki kat artırarak 22 milyar dolardan 44,3 milyar dolara (yaklaşık 5.3 trilyon TL), penetrasyonu ise mevcuttaki yüzde 2,3'ten yüzde 4,8’e taşımak olduğunu söyledi.
Başkan Gülen, sektörün bu hedeflere zorunlu branşlarda penetrasyonu yüzde 100’e çıkararak, kaskoda sigortalılık oranını yüzde 25’ten yüzde 40’a yükselterek, BES'te yeni inisiyatiflerle sözleşme sayısını yüzde 68 artırarak, hayat branşında anüite, yatırım fonlu sigortaları yaygınlaştırılarak adedinde yüzde 30 artış sağlayarak ve TSS, ÖSS, finansal sigortaları teşvikler ve yeni ürünlerle yaygınlaştırarak yapacak.
Sektörün 9 aylık sonuçlarını da değerlendiren Gülen, “Birleşme ve satın almaların devam etmesini beklediğimiz sektörümüzün aktif büyüklüğü ise 9 ayda 2,1 trilyon TL’yi geçti. Özelikle altını çizmek isteriz ki, sigorta ve emeklilik sektörümüz ekonomiye sağladığı 1.5 trilyon TL'lik fon tutarı ile Türkiye’nin en büyük kurumsal yatırımcısı durumundadır” dedi.
Ahmet Yaşar: Sektöre güven var
“Türkiye sigorta piyasasına güven var ve artıyor” diyen TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, özellikle Körfez bölgesinde faaliyet gösteren reasürörlerin Türkiye ile iş yapma konusunda daha istekli olduğunu, TARSİM gibi kurumlarla da iletişime geçme yönünde istekli olduklarını kaydetti.
Yavuz Ölken: Trafik sigortası ile anılmaktan çok yorulduk
Sigorta penetrasyonunu artırmak için sigortacılığın kitabını yeniden yazmak gerektiğinin altını çizen TSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken, sektör olarak trafik sigortası ile anılmaktan çok yorulduklarını belirtti. Ölken, “Trafik sigortasını sektörün gündeminden çıkarmak istiyoruz. Trafik sigortasındaki temel sorun maliyetlerin sektörün elinde olmayan asgari ücret, yedek parça fiyatları, araç değerlerinin değişimlerine çok açık olması ve her maliyet artışı karşısında tarife bariyerine takılan bir branş olması.
Özellikle hiç kaza yapmayan sigortalılar için çok daha adil ve sağlıklı primlendirme yapılabilmesi için, en sağlıklı yöntem olması nedeni ile ‘serbest tarifeye’ geçilmesi gerekiyor. Trafikte 100 araçtan sadece 4 adedi kaza yapıyor. Sigorta sektörümüzün önündeki trafik sigortası sorununu çözersek, gerçekten büyük bir zaman açığa çıkacak, başka konuları düşünmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.
Taylan Türkölmez: BES’te mükemmel bir 21 yıl geride kaldı
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin mükemmel bir 21 yılı geride bıraktığını belirten TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, “BES’te teşvik bu sisteme güven ve başarıyı getiriyor ve tüm toplumda da yaygınlaşıyor. Fakat bu başarının sürmesi için BES’in müşteri ihtiyaçlarına yönelik fon çeşitliliğini zenginleştirilmesi başarılı yolculuğun devamı için önemli bir adım olacaktır. Bugün 1,3 milyonu aşan gencimizin katıldığı sistemde kalıcılığı ve gençlerin BES’e daha fazla girmesini istiyorsak BES fonlarında çeşitliliği sunmamız gerekiyor. Bu yolda TSB olarak yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.
Özgür Obalı: Deprem teminatı tüm hanelere girsin istiyoruz
TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı’da sigorta sektörünün önündeki en öncelikli konuların başında gelen Deprem Reform Ajandası üzerine değerlendirmede bulunarak, “Bu doğrultuda, belirlenecek yeni inisiyatifleri, karar vericilerin ajandalarına uygun zamanda dâhil etmeyi hedefleyen bir çalışma üzerinden yol haritasına dökülmesi amaçlanırken, tüm iş yerleri doğru teminat ile depreme hazır hale gelsin ve deprem teminatı tüm hanelere girsin istiyoruz” diye konuştu.
‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ 21.yüzyılın projesi
OVP’de de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) sosyal güvenlik için 21. yüzyılın projesi olduğunu kaydeden TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, “TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan bir sistem. İşveren ve çalışanlara asgari yük getirecek şekilde uygulanmasının amaçlandığı sistemle ilgili kamu tarafında çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.
'Gelin Türkiye’ye yatırım yapın' mesajı veriyoruz
Türkiye’nin 2002 ile 2010-2012 arasında çok ciddi yabancı yatırımcı çektiğini hatırlatan Uğur Gülen, “Benzer bir yabancı yatırımcı atağının önümüzdeki dönemde olabileceğini öngörüyoruz. Yatırımcıları çekmek için büyük bir potansiyel var ve bu potansiyel ‘Gelin Türkiye’ye yatırım yapın’ mesajını da barındırıyor demek yanlış olmaz. Türkiye, dünya ekonomileri sıralamasında 1,1 trilyon TL ile 18. sırada, sigorta ise dünyada 30. sırada. Bizim amacımız sigorta sektörünü de ekonomideki sıraya yükseltmek. Önümüzdeki 10 yılın bir hedefi varsa o da bunu başarmak olacaktır” dedi.