Sigortacılığın kitabı baştan yazılacak

Sevilay ÇOBAN

Türkiye sigorta sektörü, pe­netrasyonu artırmak için sigortacılığın kitabını ye­niden yazacak. Sektörün 5 yıllık yol haritasını Başkan Yardımcı­ları Ahmet Yaşar ve Taylan Tür­kölmez, Yönetim Kurulu Üyesi Ya­vuz Ölken ile TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ile birlikte açıklayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Baş­kanı Uğur Gülen, hedeflerinin 2030 yılında prim üretimini iki kat artırarak 22 milyar dolardan 44,3 milyar dolara (yaklaşık 5.3 trilyon TL), penetrasyonu ise mevcutta­ki yüzde 2,3'ten yüzde 4,8’e taşı­mak olduğunu söyledi.

Başkan Gü­len, sektörün bu hedeflere zorun­lu branşlarda penetrasyonu yüzde 100’e çıkararak, kaskoda sigortalı­lık oranını yüzde 25’ten yüzde 40’a yükselterek, BES'te yeni inisiya­tiflerle sözleşme sayısını yüzde 68 artırarak, hayat branşında anüi­te, yatırım fonlu sigortaları yay­gınlaştırılarak adedinde yüzde 30 artış sağlayarak ve TSS, ÖSS, fi­nansal sigortaları teşvikler ve yeni ürünlerle yaygınlaştırarak yapa­cak.

Sektörün 9 aylık sonuçlarını da değerlendiren Gülen, “Birleş­me ve satın almaların devam et­mesini beklediğimiz sektörümü­zün aktif büyüklüğü ise 9 ayda 2,1 trilyon TL’yi geçti. Özelikle altını çizmek isteriz ki, sigorta ve emek­lilik sektörümüz ekonomiye sağ­ladığı 1.5 trilyon TL'lik fon tutarı ile Türkiye’nin en büyük kurumsal yatırımcısı durumundadır” dedi.

Ahmet Yaşar: Sektöre güven var

“Türkiye sigorta piyasasına gü­ven var ve artıyor” diyen TSB Baş­kan Yardımcısı Ahmet Yaşar, özel­likle Körfez bölgesinde faaliyet gösteren reasürörlerin Türkiye ile iş yapma konusunda daha istekli olduğunu, TARSİM gibi kurum­larla da iletişime geçme yönünde istekli olduklarını kaydetti.

Yavuz Ölken: Trafik sigortası ile anılmaktan çok yorulduk

Sigorta penetrasyonunu artır­mak için sigortacılığın kitabını ye­niden yazmak gerektiğinin altını çizen TSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken, sektör olarak trafik sigortası ile anılmaktan çok yorul­duklarını belirtti. Ölken, “Trafik sigortasını sektörün gündemin­den çıkarmak istiyoruz. Trafik si­gortasındaki temel sorun mali­yetlerin sektörün elinde olmayan asgari ücret, yedek parça fiyatla­rı, araç değerlerinin değişimleri­ne çok açık olması ve her maliyet artışı karşısında tarife bariyerine takılan bir branş olması.

Özellik­le hiç kaza yapmayan sigortalılar için çok daha adil ve sağlıklı prim­lendirme yapılabilmesi için, en sağlıklı yöntem olması nedeni ile ‘serbest tarifeye’ geçilmesi gereki­yor. Trafikte 100 araçtan sadece 4 adedi kaza yapıyor. Sigorta sektö­rümüzün önündeki trafik sigorta­sı sorununu çözersek, gerçekten büyük bir zaman açığa çıkacak, başka konuları düşünmeye başla­yacağız” şeklinde konuştu.

Taylan Türkölmez: BES’te mükemmel bir 21 yıl geride kaldı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin mükemmel bir 21 yılı geride bı­raktığını belirten TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, “BES’te teşvik bu sisteme güven ve başarıyı getiriyor ve tüm toplumda da yaygınlaşıyor. Fakat bu başarı­nın sürmesi için BES’in müşteri ihtiyaçlarına yönelik fon çeşitlili­ğini zenginleştiril­mesi başarılı yolcu­luğun devamı için önemli bir adım olacaktır. Bugün 1,3 milyonu aşan gencimizin katıl­dığı sistemde kalıcılığı ve gençle­rin BES’e daha fazla girmesini is­tiyorsak BES fonlarında çeşitlili­ği sunmamız gerekiyor. Bu yolda TSB olarak yoğun şekilde çalışıyo­ruz” dedi.

Özgür Obalı: Deprem teminatı tüm hanelere girsin istiyoruz

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı’da sigorta sektörünün önün­deki en öncelikli konuların başın­da gelen Deprem Reform Ajandası üzerine değerlendirmede buluna­rak, “Bu doğrultuda, belirlenecek yeni inisiyatifleri, karar vericile­rin ajandalarına uygun zamanda dâhil etmeyi hedefleyen bir çalış­ma üzerinden yol haritasına dö­külmesi amaçlanırken, tüm iş yer­leri doğru teminat ile depreme ha­zır hale gelsin ve deprem teminatı tüm hanelere girsin istiyoruz” di­ye konuştu.

‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ 21.yüzyılın projesi

OVP’de de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) sosyal güvenlik için 21. yüzyılın projesi olduğunu kaydeden TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, “TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan bir sistem. İşveren ve çalışanlara asgari yük getirecek şekilde uygulanmasının amaçlandığı sistemle ilgili kamu tarafında çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

'Gelin Türkiye’ye yatırım yapın' mesajı veriyoruz

Türkiye’nin 2002 ile 2010-2012 arasında çok ciddi yabancı yatırımcı çektiğini hatırlatan Uğur Gülen, “Benzer bir yabancı yatırımcı atağının önümüzdeki dönemde olabileceğini öngörüyoruz. Yatırımcıları çekmek için büyük bir potansiyel var ve bu potansiyel ‘Gelin Türkiye’ye yatırım yapın’ mesajını da barındırıyor demek yanlış olmaz. Türkiye, dünya ekonomileri sıralamasında 1,1 trilyon TL ile 18. sırada, sigorta ise dünyada 30. sırada. Bizim amacımız sigorta sektörünü de ekonomideki sıraya yükseltmek. Önümüzdeki 10 yılın bir hedefi varsa o da bunu başarmak olacaktır” dedi.