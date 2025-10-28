Sigortada rekor büyüme: Sektör 482,6 milyar TL’ye ulaştı

Artwise Sigorta tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de kişi başına yıllık prim üretiminin 157,46 dolar seviyesinde olduğu, bu rakamın OECD ortalamasının (3.973 dolar) oldukça gerisinde kaldığı vurgulandı. Açıklamada, “Sektör henüz tam anlamıyla kullanılmayan büyük bir büyüme potansiyeline sahip” ifadesi yer aldı.

Rekabet artıyor, sadakat kritik kale geliyor

EY, KPMG ve PwC’nin küresel raporlarında da vurgulandığı üzere, sigorta şirketlerinin ayakta kalabilmesi için finansal güç kadar müşteri sadakati ve marka itibarı da belirleyici rol oynuyor.

EY’nin 2024 küresel sigortacılık raporuna göre düşük müşteri güveni, sigorta şirketlerini “geleneksel olmayan yeni rakiplere” karşı savunmasız bırakıyor.

KPMG’nin analizinde ise hasar ödeme süreçlerindeki gecikmelerin, müşteri memnuniyetsizliği ve müşteri kaybının başlıca nedenleri arasında yer aldığı belirtildi.

Yapay zeka kuralları yeniden yazıyor

Artwise CEO’su Tanel Temel, yapay zekanın sigorta sektöründe devrim yarattığını vurguladı.

Temel, “Sigorta sektöründe müşteri sadakati artık sadece hasar sonrası hızlı yanıtla kazanılmıyor. Asıl fark, müşterinin görülmeyen memnuniyetsizliğini anlayabilmek. Artiwise’ın yapay zekâ destekli CXM platformu, sessiz müşterilerin bile sesini duyulur kılıyor” dedi.