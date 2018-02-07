Sincek: Otomatik BES’te esas arzumuz işveren katkısı

07 Şubat 2018

Serhat ALİGİL

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bireysel emeklilik sistemine (BES) otomatik katılımı teşvik etmek için meclise sunulan yasadaki düzenlemelerin faydalı olacağını söyledi. Sincek, “Ama otomatik BES’te asıl yapılması gereken, esas arzumuz işveren katkısı. Yüzde 1 bile olsa çok iyi olurdu. Bu da zamanla olacak” dedi. Otomatik BES’te cayma oranının daha da düşeceğini bildiren Sincek, 2018’i “katılım sigortacılığı” yılı ilan etti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, dün genel müdür yardımcıları Yaşar Salih Çetinkaya ve İsmail Aydemir’le birlikte basın toplantısı düzenleyerek hem bireysel emeklilik sistemiyle (BES) ilgili güncel durumu değerlendirdi hem şirketinin yeni atılımlarını açıkladı.

Zorlu ve hareketli bir yılı geride bıraktıklarını belirten, buna karşın sektördeki değişimleri lehlerine çevirdiklerini anlatan Sincek, 2017’de 2016 sonuna göre yüzde 66,4 artışla devlet katkısı dahil 1 milyar 49 milyon liralık BES fon büyüklüğüne ulaştıklarını açıkladı. 2017 sonu itibariyle şirketin gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 198 bine, otomatik BES’teki çalışan sayısı da 130 bine ulaştı. Şirket bu yıl gönüllü BES’te 90-100 bin yeni giriş hedefliyor. Fonda artış hedefi ise yüzde 50. 2017 başında devreye giren otomatik BES’le ilgili süreci de değerlendiren Sincek, şunları söyledi:

"Yeniden anlatmalıyız"

“Bu yıl cayma oranının daha az olacağını düşünüyoruz. Başta çok yanlış tanıtımlar oldu. Hatta toplu çıkışı teşvik eden işverenler gördük. Bugün ise otomatik BES daha çok bilinir hale geldi. Meclis gündeminde olan yeni yasal düzenlemeler de sistemde kalma, teşviklerinden

yararlanma için faydalı olacak. Cayma süresinin 6 aya çıkarılması, çıkanlara hak kaybı olmadan yeniden giriş imkanı verilmesi, devlet katkısı ve 1000 liralık ek katkının nemalandırılmasıyla ilgili düzenlemeler önemli. Ama otomatik BES’te asıl yapılması gereken, esas arzumuz işveren katkısı. Yüzde 1 bile olsa çok iyi olurdu. Bunun da zamanla olacağını düşünüyoruz. Yine de otomatik BES’i herkese yeniden anlatmamız gerekiyor.”

Yeni şirketler geliyor

Yeni yürürlüğe giren yönetmeliği hatırlarak 2018’i katılım sigortacılığı yılı olarak ilan eden Genel Müdür Sincek, özellikle geçen yılki performansı buna örnek

gösterdi: “Sektör toplamı olarak baktığımızda faizsiz fonlar yüzde 87,7 artarak 6,1 milyar liraya ulaştı. Bu fonların pazar payı yüzde 7,83’e çıkarken, bu oran otomatik katılımda yüzde 63,41 gibi rekor bir düzeyde gerçekleşti. Biz de otomatik katılım faizsiz fonlarda fon şampiyonu olduk.” Katılım sigortası pazarının yeni yeni büyüme başladığını ifade eden Sincek, Körfez sermayesinin konuya ilgisinin arttığını, lisans alan şirketler olduğunu duyduklarını, kamunun da şirket kurmayı düşündüğünü belirtti. Sincek ayrıca, yeni yılla uygulamaya geçen birden çok portföy yönetim şirketiyle çalışma kuralının faydalı olacağını, fon yönetiminde markalaşmayı ve ihtisaslaşmayı getireceğini belirtti.

“Sağlık” için 4 paket hazırladı

BES dışı çalışmaları hakkında bilgi veren Ayhan Sincek, “Yeni bir kulvar olan sağlıkta iddialı adımlar atıyoruz. Ürünlerimize tamamlayıcı sağlık sigortamız ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’ ile start veriyoruz. Onu, ‘7/24 Acil Sağlık Sigortası’, ‘Seyahat Sağlık Sigortası’ ve ‘Misafirim Güvende (Yabancı) Sağlık Sigortası’ takip edecek” dedi. Tamamlayıcı sağlığı kontrol edilebilir bir ürün olarak niteleyen ve ağresif planları olmadığını belirten Sincek, bu yıl için sağlıkta 10 bin poliçe satışı hedeflediklerini belirtti. Geçen yıl yüzde 64 artışla 44 milyon liralık hayat primi ürettiklerini de hatırlatan Sincek, 100’e yakın acente ağlarıyla bu tür ürünlerin satışını artıracaklarını ifade etti. Dijitalleşme de hızlanacak.