Talanx Grup ve HDI International'ın 2024 Eylül sonu verileri açıklandı

2024 Eylül sonu verilerini açıklayan Talanx Grup ve HDI International, 2025 yılı için grup net gelir hedefini 2,1 milyar Euro olarak güncelledi. 30 Eylül 2024 itibarıyla sigorta geliri yıllık yüzde 12 artışla 36 milyar Euro'ya ulaşırken, faaliyet kârı yüzde 33 artarak 3,7 milyar Euro olarak kaydedildi. Grubun özkaynak kârlılığı ise yüzde 19,4 seviyesine yükseldi.

Talanx CEO’su Torsten Leue “Grup net gelirimizi yeni bir rekor seviyeye taşıdık ve yalnızca dokuz ayda geçen yılın rakamını aştık. Çeşitlendirilmiş iş modelimiz, risk yönetimi konusundaki uzmanlığımız, Latin Amerika’daki şirket alımlarımızı da içeren yayılmacı stratejimiz bir kez daha meyvesini veriyor” dedi.

Güçlü ve istikrarlı büyüme!

Talanx Grubu’nun uluslararası faaliyetlerini yürüten HDI International, aynı dönemde sigorta gelirlerinde yüzde 42’lik bir artışla 7,0 milyar Euro’ya ulaştı. Latin Amerika’da Liberty’den satın alınan şirketlerin entegrasyonu ve organik büyümenin etkisiyle bu güçlü performansa ulaşıldı. Şirketin faaliyet kârı yüzde 55 artışla 631 milyon Euro'ya, net gelir katkısı ise yüzde 53 artışla 340 milyon Euro'ya yükseldi.

HDI International CEO’su Wilm Langenbach ‘‘HDI International’ın bileşik rasyosu, Liberty’den devralınan şirketlerin performansı, HDI Şili’nin olağanüstü başarısı ve Türkiye’deki iş hacminin önemli ölçüde gelişmesi sayesinde yüzde 94,9’dan yüzde 93,0’a gerileyerek iyileşme gösterdi. Polonya, İtalya ve Brezilya’daki sürekli güçlü iş performansımız da Doğu Avrupa ve Şili’deki doğal afetlerden kaynaklanan kayıpları fazlasıyla telafi edebildi’’ açıklamalarında bulundu.

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde: “Yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri odaklı çözümlerimizle sektörde daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefi ile çıktığımız bu yolda HDI Sigorta olarak, HDI International ve Talanx Grubu'nun artan karlılığına ve uluslararası başarılarına katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’deki güçlü performansımız, çeşitlendirilmiş portföyümüz ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz sayesinde bağlı olduğumuz grubun küresel başarılarına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.