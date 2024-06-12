Türk Nippon Sigorta çalışanlarına yeni imkan

Personele sağladığı imkanlara ya­kın zamanda bir yenisini ekle­yen Türk Nippon Sigorta; geçen sene çalışanlarına verdiği ücretsiz spor kartının yanı sıra her ay çalışanların ev alışverişlerine destek sağlamak amacıyla uzun süredir dağıttığı he­diye çeklerini dijital ortama taşıdı. iWallet uygulamasıyla giyim, gıda, teknoloji, sağlık gibi alanlarda geniş bir kullanım alanı ve kolay bir alış­veriş deneyimi sağlayan Türk Nip­pon Sigorta, çalışanlarına daha fazla kategoride alışveriş yapma imkânı sundu.

Türk Nippon Sigorta Genel Mü­dürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak çalışanları­nın mutluluğuna büyük önem ver­diklerini ifade etti. Çalışanlarına hem yan haklar konusunda hem de kişisel gelişim tarafında birçok fır­sat sunduklarını kaydeden Pamuk­çu, “Türk Nippon Sigorta çalışanla­rının yaşam boyu öğrenmeyi benim­semeleri için çalışıyoruz. Bu, bizim için şirket kültürümüzün önemli bir unsuru. Bunların dışında, şirket içi süreçlerimizi kurarken ya da ye­nilerken çalışan motivasyonunu ve bağlılığını daima ön planda tutuyo­ruz. Tüm çalışanlarımızı dinleyerek onların fikirlerini alıyoruz. Özellik­le yeni projelerde genç çalışanları­mızın görüşleri bizler için oldukça önemli oluyor” dedi.

Birim ve Bölge Müdürleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Türk Nippon Sigorta Birim ve Bölge Müdürleri Koordinasyon Toplantısı, 17 Mayıs'ta Wyndham Kalamış Otel’de gerçekleşti. Bölge müdürlüğü ve departman yöneticilerinin yanı sıra üst yönetimin de katıldığı toplantıda, 2023 ve 2024 yılı ilk çeyrek değerlendirmesi ve 2024'ün kalan dönemi için hedefler konuşuldu. Toplantıyı değerlendiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Şirket stratejimiz olan düzenli büyüme mottosunu devam ettirmek üzere çalışıyoruz. Bu kapsamda verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar odaklanmamız gereken ürünler için bir yol haritası oluşturduk. Özellikle sağlık, kasko, konut ve nakliyat tarafında bu sene daha da büyük bir ivme yakalamayı hedefliyoruz. Sahadan aldığımız dönüşleri iyi yorumlayarak müşterilerimize daha da iyi hizmet vermek için çalışacağız” şeklinde konuştu