Türk Nippon Sigorta çalışanlarına yeni imkan
İnsan kaynaklarının bir işletme için en önemli sermaye olduğunun bilincini taşıdığı bildirilen Türk Nippon Sigorta, personele sağladığı eğitimlerin yanı sıra vermiş olduğu yan haklarla da çalışan mutluluğunu en üst seviyede tutmayı hedefliyor.
Personele sağladığı imkanlara yakın zamanda bir yenisini ekleyen Türk Nippon Sigorta; geçen sene çalışanlarına verdiği ücretsiz spor kartının yanı sıra her ay çalışanların ev alışverişlerine destek sağlamak amacıyla uzun süredir dağıttığı hediye çeklerini dijital ortama taşıdı. iWallet uygulamasıyla giyim, gıda, teknoloji, sağlık gibi alanlarda geniş bir kullanım alanı ve kolay bir alışveriş deneyimi sağlayan Türk Nippon Sigorta, çalışanlarına daha fazla kategoride alışveriş yapma imkânı sundu.
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak çalışanlarının mutluluğuna büyük önem verdiklerini ifade etti. Çalışanlarına hem yan haklar konusunda hem de kişisel gelişim tarafında birçok fırsat sunduklarını kaydeden Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta çalışanlarının yaşam boyu öğrenmeyi benimsemeleri için çalışıyoruz. Bu, bizim için şirket kültürümüzün önemli bir unsuru. Bunların dışında, şirket içi süreçlerimizi kurarken ya da yenilerken çalışan motivasyonunu ve bağlılığını daima ön planda tutuyoruz. Tüm çalışanlarımızı dinleyerek onların fikirlerini alıyoruz. Özellikle yeni projelerde genç çalışanlarımızın görüşleri bizler için oldukça önemli oluyor” dedi.
Birim ve Bölge Müdürleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Türk Nippon Sigorta Birim ve Bölge Müdürleri Koordinasyon Toplantısı, 17 Mayıs'ta Wyndham Kalamış Otel’de gerçekleşti. Bölge müdürlüğü ve departman yöneticilerinin yanı sıra üst yönetimin de katıldığı toplantıda, 2023 ve 2024 yılı ilk çeyrek değerlendirmesi ve 2024'ün kalan dönemi için hedefler konuşuldu. Toplantıyı değerlendiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Şirket stratejimiz olan düzenli büyüme mottosunu devam ettirmek üzere çalışıyoruz. Bu kapsamda verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar odaklanmamız gereken ürünler için bir yol haritası oluşturduk. Özellikle sağlık, kasko, konut ve nakliyat tarafında bu sene daha da büyük bir ivme yakalamayı hedefliyoruz. Sahadan aldığımız dönüşleri iyi yorumlayarak müşterilerimize daha da iyi hizmet vermek için çalışacağız” şeklinde konuştu