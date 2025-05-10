Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: 8 milyon konutun deprem sigortası yok
Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 8 milyon konutun deprem sigortası olmadığını söyledi. Çakmak, sektörün 2025’i %45’in üzerinde bir büyümeyle kapatmasını beklediklerini belirtirken, sağlık, yangın, konut ve ihtiyari tarafın ağırlıklı olacağını kaydetti.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, sigorta sektörünün 2024’te enflasyonun üzerinde güçlü bir büyüme sergilediğini dile getirerek, Türkiye Sigorta olarak kendilerinin de benzer büyümeyle yılı kapattığını belirtti. Çakmak, sektörün en büyük kazanımlarından birinin yangın ve sağlık sigortalarında olduğunu belirterek, kasko fiyatlarının da makul seviyeye çekildiğini söyledi.
“Zorunlu olmasına rağmen %40 boşluk var”
Çakmak, konut ve DASK poliçelerinin sigorta sektöründeki payının %4’ün altında olduğunu belirterek, “Türkiye’de 20 milyona yakın konut var. Zorunlu olarak doğal afet sigortası yaptırılanların oranı %56-58 düzeyinde. Marmara Bölgesi’nde %62-63 oluyor. Zorunlu olmasına rağmen %40’lık boşluk var. Neredeyse 8 milyon konutta DASK yok. İhtiyari konut poliçelerinde ise oran %25’e düşüyor Türkiye’de. İstanbul’da ortalama 4 milyon adet konut var. İhtiyari dediğimiz konut poliçesi oranı sadece %25’lerde. 2025’te de bizim yoğunlaşacağımız noktalardan biri ihtiyari konut sigortaları. Çünkü deprem bölgesiyiz” ifadelerini kullandı. Çakmak, halihazırda Türkiye Sigorta’nın poliçelerinin %12-13’ünün, deprem bölgesinden geldiğini söyledi.
“Sigorta sektörünün gidecek çok yolu var”
Çakmak, sektörün sermaye yapısını güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, “Sermaye yapısını kuvvetlendirirseniz, yurt dışındaki reasürans kapasitesini artırırsanız hazırlıklı kalırsınız. Faaliyet kârı, teknik kâr, birleşik rasyo, bunları önemsiyoruz. Sektör de elinden geldiği kadar buna iyi hazırlanıyor, elinden geldiği kadar buna yoğunlaşıyor ancak gidecek çok yolumuz var” dedi. BES’e yönelik sunulan devlet teşviklerinin çok önemli ve özendirici olduğunu belirterek bu konuda sunulan destek mekanizmalarına değinen Çakmak, BES’te fon büyüklüğü 1,5 trilyon TL'ye, katılımcı sayısının ise 10 milyona ulaştığını söyledi.
“İlk çeyrekte net kârımızda %30 artış var”
Taha Çakmak, Türkiye Sigorta’nın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: “Hem (Türkiye) Sigorta hem Hayat Emeklilik güzel kâr açıkladı. 8 milyar net kâr açıkladı. Türkiye Sigorta 4,5 milyar lira, Hayat Emeklilik 3,5 milyar net kâr açıkladı. Bankacılık sektörüne göre ilk 10’da yer alıyoruz. Yani kuvvetli bir bilanço ve rakam. Türkiye Sigortadaki 4,5 milyar liralık kârda, geçen seneye göre %30’luk artış var. Hayat Emeklilikte de %30’luk artış var. Biz faaliyet kârına önem veriyoruz. Teknik kârda da şirketimiz %35’te.”
Brüt prim üretimi 41 milyar TL'yi aştı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Levent’teki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Aziz Murat Uluğ yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Genel Müdür Taha Çakmak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine yeniden seçildi. Çakmak, 2025’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtirken, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre hayat branşı dışında %47 büyüme kaydederek 41 milyar lirayı aşan toplam brüt prim üretimiyle, hayat branşında %134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon liraya ulaştıklarını aktardı. BES ve OKS fon büyüklüğünde, devlet katkısı dahil olmak üzere %63 büyüme ile 314,1 milyar liraya ulaştıklarını vurgulayan Çakmak, “2025 ilk çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketlerimizin toplam net kârı 8 milyar lirayı aştı. Sektörün bu yılı %45’in üzerinde rahat bir büyümeyle kapatacağını düşünüyorum. Sağlık, yangın, konut ve ihtiyari tarafta büyüme devam edecek” dedi.