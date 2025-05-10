Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: 8 milyon konutun deprem sigortası yok

Türkiye Sigorta ve Türki­ye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, si­gorta sektörünün 2024’te enflas­yonun üzerinde güçlü bir büyüme sergilediğini dile getirerek, Tür­kiye Sigorta olarak kendilerinin de benzer büyümeyle yılı kapat­tığını belirtti. Çakmak, sektörün en büyük kazanımlarından biri­nin yangın ve sağlık sigortaların­da olduğunu belirterek, kasko fi­yatlarının da makul seviyeye çe­kildiğini söyledi.

“Zorunlu olmasına rağmen %40 boşluk var”

Çakmak, konut ve DASK poliçe­lerinin sigorta sektöründeki pa­yının %4’ün altında olduğunu be­lirterek, “Türkiye’de 20 milyona yakın konut var. Zorunlu olarak doğal afet sigortası yaptırılanla­rın oranı %56-58 düzeyinde. Mar­mara Bölgesi’nde %62-63 oluyor. Zorunlu olmasına rağmen %40’lık boşluk var. Neredeyse 8 milyon konutta DASK yok. İhtiyari konut poliçelerinde ise oran %25’e dü­şüyor Türkiye’de. İstanbul’da or­talama 4 milyon adet konut var. İhtiyari dediğimiz konut poliçe­si oranı sadece %25’lerde. 2025’te de bizim yoğunlaşacağımız nok­talardan biri ihtiyari konut sigor­taları. Çünkü deprem bölgesiyiz” ifadelerini kullandı. Çakmak, ha­lihazırda Türkiye Sigorta’nın po­liçelerinin %12-13’ünün, deprem bölgesinden geldiğini söyledi.

“Sigorta sektörünün gidecek çok yolu var”

Çakmak, sektörün sermaye ya­pısını güçlendirmeye devam etti­ğini belirterek, “Sermaye yapısını kuvvetlendirirseniz, yurt dışında­ki reasürans kapasitesini artırır­sanız hazırlıklı kalırsınız. Faali­yet kârı, teknik kâr, birleşik rasyo, bunları önemsiyoruz. Sektör de elinden geldiği kadar buna iyi ha­zırlanıyor, elinden geldiği kadar buna yoğunlaşıyor ancak gidecek çok yolumuz var” dedi. BES’e yö­nelik sunulan devlet teşviklerinin çok önemli ve özendirici olduğu­nu belirterek bu konuda sunulan destek mekanizmalarına değinen Çakmak, BES’te fon büyüklüğü 1,5 trilyon TL'ye, katılımcı sayısının ise 10 milyona ulaştığını söyledi.

“İlk çeyrekte net kârımızda %30 artış var”

Taha Çakmak, Türkiye Sigorta’nın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: “Hem (Türkiye) Sigorta hem Hayat Emeklilik güzel kâr açıkladı. 8 milyar net kâr açıkladı. Türkiye Sigorta 4,5 milyar lira, Hayat Emeklilik 3,5 milyar net kâr açıkladı. Bankacılık sektörüne göre ilk 10’da yer alıyoruz. Yani kuvvetli bir bilanço ve rakam. Türkiye Sigortadaki 4,5 milyar liralık kârda, geçen seneye göre %30’luk artış var. Hayat Emeklilikte de %30’luk artış var. Biz faaliyet kârına önem veriyoruz. Teknik kârda da şirketimiz %35’te.”

Brüt prim üretimi 41 milyar TL'yi aştı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Levent’teki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Aziz Murat Uluğ yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Genel Müdür Taha Çakmak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine yeniden seçildi. Çakmak, 2025’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtirken, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre hayat branşı dışında %47 büyüme kaydederek 41 milyar lirayı aşan toplam brüt prim üretimiyle, hayat branşında %134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon liraya ulaştıklarını aktardı. BES ve OKS fon büyüklüğünde, devlet katkısı dahil olmak üzere %63 büyüme ile 314,1 milyar liraya ulaştıklarını vurgulayan Çakmak, “2025 ilk çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketlerimizin toplam net kârı 8 milyar lirayı aştı. Sektörün bu yılı %45’in üzerinde rahat bir büyümeyle kapatacağını düşünüyorum. Sağlık, yangın, konut ve ihtiyari tarafta büyüme devam edecek” dedi.