Türkiye Sigorta, Sivas'ta Hatıra Ormanı oluşturdu

Türkiye Sigorta, küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik projelerine bir yenisini daha ekleyerek, farkındalığı arttırmak üzere 10 bin adet fidan bağışında bulundu. Gücünü iyilik için kullanma misyonuyla hareket eden Türkiye Sigorta çalışanları, Sivas Yıldızeli-Arıklar mevkiinde Türkiye Sigorta Hatıra Ormanı’nı oluşturmak üzere bir araya geldi.

Türkiye Sigorta, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında başlattığı ağaç dikme çalışmaları ile iklim değişikliğinin etkisini azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeyle bir sigorta şirketi olarak insanların geleceğini güvence altına almayı hedefleyen Türkiye Sigorta, aynı zamanda şirket faaliyetlerinin de çevre üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkilerini azaltmayı, olumlu etkilerini ise artırmayı amaçlıyor.