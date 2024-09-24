Türkiye Sigorta'dan sekiz ayda 64 milyar liralık prim üretimi

Türkiye Sigorta, 2024'ün ilk sekiz ayında prim üretiminde bir önceki yılın toplamını aştı.

Şirket, 1 Ocak- 31 Ağustos döneminde toplam prim üretimini, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artırarak 64 milyar 308 milyon liraya ulaştırdı ve bir önceki yılın toplamda 59 milyar lira olan toplam prim üretimini 8 aylık sürede aştı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, rakamlara dair şunları söyledi: "Sektörümüzün 8'inci ay üretim sonuçlarına göre en yakın rakiplerimizle aramızdaki prim üretimi farkını açarak ilerleyişimizi güçlü adımlarla sürdürdük. Türkiye Sigorta olarak sigortayı daha ulaşılabilir hale getirmek için uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünleri hayata geçiriyoruz. Bunu enflasyonla mücadele için önemli bir görev olarak görüyoruz."

Sektör sektör prim üretimi

Çakmak, Türkiye Sigorta'nın yakaladığı üretim ve büyüme performansının hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 132'lik pozitif bir değişim ile toplamda 17,6 milyar lira prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 77 artış ile yaklaşık 7 milyar liralık prim üretimi sağlarken; sağlık branşında yüzde 203'lük yüksek bir büyüme ile yaklaşık 5 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdik. Nakliyat branşında ise yüzde 241 büyüme elde ederek 423 milyon lira prim üretimine ulaştık. Türkiye Sigorta olarak; ülkemize, dolayısıyla ekonomimize güveniyoruz; ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdüreceğiz.”