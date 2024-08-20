Türkiye'de sigorta sektöründeki ödemeler rekor seviyeye ulaştı

Cumhuriyet'in haberine göre, özellikle oto sigortası branşlarındaki hasar ödemelerinde büyük artışlar kaydedildi. Zorunlu trafik sigortasında, hasar ödemeleri yüzde 110.6 artışla 46 milyar TL'ye çıkarken, teknik zarar yüzde 76 artarak 10.1 milyar TL oldu. Kasko sigortasında ise hasar ödemeleri yüzde 96 artışla 25.2 milyar TL'ye yükseldi, ancak teknik kâr yüzde 2.9 düşüşle 14.9 milyar TL'ye geriledi.

Sağlık ve hastalık branşında da hasar ödemeleri yüzde 126.2 artışla 31.8 milyar TL'ye yükselirken, teknik kâr yüzde 46 artışla 7.3 milyar TL oldu. Kredi (alacak) sigortasındaki hasar ödemeleri ise yüzde 270 artarak 137.8 milyon TL'ye ulaştı.

Aon'un "Küresel Sigorta Pazarına Genel Bakış Raporu"na göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde sigorta sektörü küresel çapta büyümeye devam ediyor. Reasürans sermayesi 695 milyar dolar ile yeni bir rekora ulaşırken, sigorta sektöründeki rekabetçi ortam müşteriler lehine şartlar yaratıyor.