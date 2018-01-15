Vakıf Emeklilik’ten tamamlayıcı sağlık sigortası

15 Ocak 2018

Vakıf Emeklilik, Güneş Sigorta işbirliği ile sağlık sigortası alanına girerek, Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satışına başladı.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşmalı hastanelerde yüksek kalitedeki sağlık hizmetlerinden poliçe özel şartları çerçevesinde fark ücreti ödemeden faydalanılıyor. Özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında yılda 10 vaka ile geçerli olup yüzde 100 ödemeli olan Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ayakta tedavi teminatında bulunan 10 defa doktor muayenesine bağlı olarak uygulanacak tetkikler (Tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi) yine aynı muayene limiti içinde karşılanıyor.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olan sigortalılarımız ayrıca diş röntgeni, diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesini işlemlerini içeren Diş Paketi hizmetinden belirlenen özel anlaşmalı kurumlarda yılda bir kez ücretsiz yararlanabiliyor. Poliçede aynı aileden iki veya daha fazla sigortalı olması durumunda ayrıca yüzde 10 aile indirimi uygulanıyor.

Diş röntgeni, diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesi işlemlerini içeren Diş Paketi hizmetinden, Vakıf Emeklilik’in belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarından yılda bir defa ücretsiz yararlanılıyor. Üç yıl gibi kısa bir sürede yenileme garantisi sunan Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ayrıca ücretsiz kara ambulansı hizmeti ve vergi avantajı da bulunuyor.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmak kaydıyla, tek başına 0-5 yaş arası çocuklar yatarak tedaviyi, 6-17 yaş çocuklar ise yatarak ve ayakta paketi alabiliyor. SGK tarafından kapsama alınan, TC sınırları dâhilinde ikamet eden veya edecek olan, doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler ve 60 yaşından gün almamış kişiler Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabiliyor.