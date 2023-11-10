VHV Türkiye ekipleri bir araya geldi

Almanya’nın önde gelen kuruluşlarından olan VHV Group'un Türkiye'deki iki şirketi VHV Reasürans ve VHV Allgemeine Sigorta çalışanları, 2023 yılını değerlendirmek, 2024 yılı stratejisini paylaşmak ve VHV kültürünün yeni şirkete entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla 17 Ekim Salı günü VHV Türkiye üst yönetiminin de katılımıyla İstanbul Mandarin Otel'de bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan VHV Reasürans mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Orkide Yıldız Etiler, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine değinerek, bu zor dönemde toplumun tüm kesimlerinin yara aldığını, elbirliği ile zorlukları aşma çabasının birlikteliğin gücünü gösterdiğini vurguladı ve VHV Reasürans olarak çok çalışarak yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti. Bu etkinliğin VHV Group’un uluslararasılaşma serüveninde gelinen noktayı anlamak ve geleceğe dair oluşturulan ortak vizyonu pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Orkide Yıldız Etiler, katılımlarından dolayı VHV Group İnsan Kaynakları Direktörü Henrik Metzlaff başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen tüm grup temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Orkide Yıldız Etiler: “Çeşitlilik bizim için büyük önem arz ediyor”

Etiler konuşmasında VHV Group’da farklı olanın değerine vurgu yaparak şunları da ekledi: “Çeşitlilik bizim için büyük önem arz ediyor. Çeşitliliğin zenginleştirdiği ekibimizin kültürel etkileşimine ve entegrasyonuna yatırım yapmaktan geri durmuyoruz. Çeşitlilik bize daha fazla empati, anlayış ve farklı açılardan düşünebilme yetisi sağlıyor. Bu, bizim değişimi takip edebilmek ve ona uyum sağlayabilmek için geliştirdiğimiz en kıymetli yaklaşımlarımızdan biri. Şirket kültürümüzün ana dinamikleri olan açıklık, dürüstlük, şeffaflık, çok seslilik ve saygıyı, sonuç odaklı, çevik, azimli ve tutkulu çalışanlarımızla harmanlıyoruz. Biz başarılarıyla mutlu olan, hatalarından ders alan amatör ruhu hiç bir zaman göz ardı etmeyen mütevazi bir ekibiz. VHV’de sıradanın ötesine geçerek sınır ötesi düşünen, olayları farklı açılardan değerlendirebilen cesur ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Eminim ki anlayış ve empati ile desteklenen cesarete dayalı yönetim prensiplerimiz VHV Türkiye’de dün olduğu gibi bugün de gelişim yolunda bizi destekleyecek.”

Fatih Ağacık: “Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz”

VHV Sigorta Genel Müdürü Fatih Ağacık ise buluşmada yaptığı konuşmada, şirketin Türkiye’deki büyüme serüvenini kendi gözünden anlattı. 2012 senesinde İstanbul’da faaliyete geçen irtibat bürosunda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Maximilian Stahl ile çıktıkları bu yolda bugün onlarca çalışana sahip iki büyük şirket haline gelmelerinin kendisi ve tüm takım arkadaşları için büyük bir gurur olduğunu belirten Ağacık, konuşmasına 2023 senesini değerlendirerek şu sözlerle devam etti "2023 yılı zor geçen bir yıl olsa da ülkemiz adına Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle bizler için büyük önem arz etmekte. Savaş ve afet gibi felaketlerle sınandığımız 2023 yılı şirketimiz özelinde de satın alma sonrası yapılanma, hedefleri belirleme, VHV stratejisini çalışanlarımızla buluşturma ve bunu içselleştirme ile geçiyor. Tabii ki bunların yanında sigorta şirketi olarak hizmetlerimizi aksatmadan vermeye devam ediyor, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken VHV kültürünün bizi bugünlere getiren azimli çalışma ve istikrarlı büyüme stratejilerini takip ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın enerjisi ise doğru yolda hep birlikte emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor.”

Oturumun sonunda VHV Group İnsan Kaynakları Direktörü Henrik Metzlaff moderatörlüğünde ekibin motivasyonunu ve birliktelik duygusunu arttıracak bir çalışma düzenlendi. Dört gruba ayrılan VHV Türkiye ekibi, yönetim prensipleri, ilkeler ve önerileri kapsayan bir dizi soruya yanıt vermek için beyin fırtınası yaptı. Çalışma sonunda her ekibin görüşlerini aktaran grup temsilcileri bir diğer iletişim sürecini başlatarak diyaloğun gelişmesine katkı sağladı. Ekibin gerçekleştirdiği bu fikir alışverişi ile VHV Group’un farklı parçaları arasında birbirlerine dair içgörü oluşması sağlandığı için Henrik Metzlaff tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.