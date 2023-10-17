Yalnız evinizi değil binanızı da sigortalatın!

Esin ÇETİNEL

Son yollarda sel, dolu, fırtına, deprem gibi katastrofik riskler arttıkça sigortaya olan ihtiyaç da bir o kadar artıyor. Artık hepimiz evimizi, arabamızı bu katastrofik risklere karşı koruma altına almaya başladık. Ancak yalnız bu sigortaları yaptırmak da yeterli olmuyor.

Evimizi güvence altına alırken, artık apartmanımızı veya oturduğumuz siteyi de güvence altın almak zorunda kalıyoruz. İşte bu ihtiyacı gören sigorta şirketleri ev sigortasından sonra şimdi de ortak alan sigortasını hayata geçirdi. Hergün içeriği zenginleştirilen bu ürün sayesinde artık bulunduğumuz binanın, sitenin veya işyerinin olası çok sayıda riske karşı koruması sağlanıyor.

İki ayrı paket var

Şimdilik sitelerde yaygınlaşan bu ürünü şu anda çok sayıda sigorta şirketi raflarına koymuş durumda. Sektörün genç oyuncularından AcnTURK Sigorta Sivil (site/apartman) ve Ticari Ortak Alan Sigortaları olmak üzere iki adet sigorta paketi çıkarttı.

Her iki pakette de benzer risklerin teminat altına alındığını söyleyen AcnTURK Genel Müdürü Murat Dişci, “Her iki paketimizde de evinizin, yazlığınızın ya da iş yerinizin ortak alanları için deprem ve diğer doğal afetler veya bunun dışındaki ani beklenmedik anda oluşabilecek hasarlara karşı teminatlar var” dedi.

Birçok risk unsuruna ek olarak ülkemiz koşulları dikkate alındığında özellikle deprem ve diğer doğal afetlerin ortak alanlarda büyük hasarlara yol açabildiğine de dikkat çeken Murat Dişçi, riskleri yönetmek anlamında ortak alan sigortalarının varlığının önemli olduğunun altını çizdi.

Ortak alan sigortasının apartman, site ya da iş merkezi yöneticilerinin üzerindeki sorumluluğu azalttığını, mülk sahiplerinin ödediği aidatların ise verimli şekilde kullanılmasına katkı sağladığını hatırlatan Dişçi, şöyle konuştu; “AcnTURK Sigorta olarak müşterilerimize genişletilmiş bazı teminatlar kapsamında ayrıcalıklı peketler de sunuyoruz.

Örneğin çevreye kirlilik anlamında verilen zararlar, gıda bozulması, elektrik kesintisi destek paketlerini, ACNTURK yardım teminatları kapsamında poliçelerde ek olarak sağlıyoruz. Bu ürünlerin fiyatlandırmaları ise birçok değişkene bağlı. Ortak alan sigortasının belirli bir hesaplama formülü yok.

Deprem teminatı özelinde fiyatlamada yedi deprem bölgesi bulunuyor ve her deprem bölgesinin fiyat çarpanı farklı. Ortak alan sigortası, sigorta yaptırılacak yerin bulunduğu il ve ilçeye, daire ve iş yeri sayısından, ortak alanların brüt metrekare ölçümüne kadar farklı faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Ancak olabildiğince gerçekçi ve tesis yönetimlerinin bütçeleri içinde makul ölçeklerde primlerle sigortalama yaptığımızı söyleyebilirim.”

Sitelerde yaygınlaştı

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise siteleşmedeki artışla birlikte özellikle sitelerde ortak alan sigortasının yaygınlaştığını söyledi. Aksigorta olarak güçlü bir koruma sağlayan ortak alan sigortası ürününe sahip olduklarını ve çok sayıda müşterileri bulunduğunu ifade eden Gülen, “Evini sigorta yaptırmak gibi ortak alanı sigortalatmak da çok değerli.

Çünkü bakarsanız çok büyük bir yatırım da ortak alanlara gidiyor. Özellikle sitelerde… Orada havuzlar, sosyal alanlar, yürüme yolları, ağaçlar, otoparklar var. Kendinizi sigorta ile koruyorsunuz ama ortak alanınızı korumazsanız o da büyük bir sorun yaratabilir.

Zaten baktığımızda ortak alandan sigorta şirketlerine çok fazla hasar ihbarı geliyor. Yoğun yağış, dolu, kar, fırtına gibi doğal afetlerde ortak alanlarda hep hasarlar oluşuyor. Bu yüzden bir deprem anını düşünmek bile istemiyorum. Mutlaka korunması gereken bir kısım ve çok daha büyük bir alan. Özellikle sitelerde konut yüzde 20’sini kapsıyorsa ortak alan yüzde 80’ini kapsıyor. Daha büyük bir alanı koruma altına almak lazım” diye konuştu.

Ortak alan sigortası neleri kapsıyor?

Ortak alan sigortası yalnız konut ve siteleri değil ticari alanları da koruma altına alıyor. Birlikte kullandığımız yaşam alanları için oluşturulan bu sigorta, yangın, yıldırım, infilak başta olmak üzere deprem, terör ve kötü niyetli hareketler, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, sel/su baskını, enkaz kaldırma, fırtına, hırsızlık gibi birçok riske karşı güvence sağlıyor.

Bunun dışında ortak alanlara ait olan ortak camlar, ortak aynalar, tabelalar, makine ve elektronik cihazlar, reklam panoları gibi ortak kullanımlı eşyalar da teminat kapsamına giriyor. Ortak alan sigortası ek teminatlar ve hizmetler ile genişletilebilen bir sigorta ürünü. Apartman, iş merkezi ya da site için çalışan kişilerin olası kazalara karşı sigortalanmasından, maddi hasarların giderilmesine kadar farklı teminatlar da içerebiliyor.