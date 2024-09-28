Zurich Türkiye, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'yi satın alacağını duyurdu

Türkiye'de 2008 yılı itibarıyla elementer sigorta branşında faaliyetlerini sürdüren Zurich Türkiye, stratejik hedefleri doğrultusunda 2023’ün Ekim ayında Mapfre Yaşam Sigorta A.Ş.’yi satın alarak hayat branşında faaliyet göstermeye başladı.

2024 yılında ise bireysel emeklilik lisansını alarak faaliyetlerini Zurich Yaşam ve Emeklilik Sigorta A.Ş. adı altında sürdürmeye devam etti. Son olarak, NN Group ile NN Hayat ve Emeklilik’in satışı konusunda anlaştı. Zurich Sigorta Grubu’nun yeni yatırımları, şirket üst yönetimi tarafından Türkiye’nin geleceğine ve Türk ekonomisine duyulan güvenin net bir göstergesi olarak ifade ediliyor.

Zurich Türkiye, elementer sigortadaki istikrarlı başarısını artırmayı ve bireysel emeklilik, sağlık ve hayat sigortası alanlarında da devam ettirmeyi hedefliyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu’ndan gerekli onayların alınmasını takiben satın alma süreci tamamlanacak.