Sirena Marine, küresel hedeflere koşuyor

Volkan DEMİRKUŞAK

Bodrum Villa Maçakızı’nda müşterileri ve deniz tutkunlarıyla buluşan marka, bugün Türkiye’nin en büyük yat ihracatçısı olarak büyümesini sürdürüyor. Tek­ne üretimine Azimut Yacht’ın teknelerini üreterek başlayan ve 2008’de grupla bir ortaklı­ğa dönüşen marka, şu ana ka­dar 300’e yakın Azimut- Be­netti markalı tekneyi de Tür­kiye’de üretti ve ihraç etti.

İpek Kıraç’ın yelken ve deniz sevdasını sanayici kimliğiyle birleştirmesiyle ortaya çıkan Sirena Yachts, lüks motoryat sektörüne Tür­kiye’nin ilk seri yat üreticisi olarak giriş yaptı. Bugün Sire­na Marine çatısı altında Azu­ree, Euphoria ve Sirena Yach­ts olmak üzere üç marka için üretim yapılıyor. Sirena Ma­rine, üretimini Bursa Orhan­gazi’de 150 dönümlük bir ala­na yayılmış entegre tesisinde, toplam 1200 çalışan ile sürdü­rüyor. Şirketin ayrıca Tuzla’da da bir üretim hangarı ve Yalo­va’da da yeni bir üretim tesisi yatırımı var. 2017 yılında T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlı­ğı onayı ile Ar-Ge Merkezi un­vanını alan Orhangazi tesisi ve diğer üretim tesisleriyle yeni­likçilik kapasitesini her geçen gün daha da artırıyor.

11 milyon euroluk yatırımla kapasite artırıldı

Sirena Marine CEO’su Ça­ğın Genç, şu ana kadar 150’den fazla Sirena markasıyla üretim yaptıklarını bunların 50’ye ya­kınının Türk sularında olduğu­na dikkat çekti. Büyük boylar­daki üretimle birlikte çalışan sayısının 1400’e yaklaştığına belirten Genç, 11 milyon euro­luk bir yatırımla kapasiteyi de artırdıklarını ifade etti.

Körfez’e yatırım planı masada bekliyor

Sirena Marine, üretiminin yaklaşık %80’ini ihraç ediyor. Şirket cirosunu 10 yıldan az bir sürede euro bazında 5 kat, kârlılığı ise 20 kat artırarak kü­resel bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Devreye alınan yeni projeleri ve devreye giren ka­pasite kullanımları ile ihraca­tını ve cirosunu her yıl artırma­ya devam ediyor. Sirena Mari­ne, 2022'de 82 milyon euro olan cirosunu 2023 yılsonu %52 artırarak 125 milyon euroya çıkardı.

2023’te yoğun talepler­le birlikte Sirena Marine, kapa­sitesini %20 artırmasına rağ­men 2024 için aldığı siparişle­ri çok önceden tamamlayarak üretim planlarını doldurmuş, hatta bazı modellerde 2025’i bi­le kapatmış durumda. Özellikle Sirena 48 ve 58’deki müşteri il­gisi çok büyük. Öte yandan Kör­fez ülkelerinden de Sirena’ya “yatırımı burada yap” çağrısı­nın olduğu da ifade edildi. Şim­dilik net bir karar verilmemiş olsa da öneri, Kıraç’ın çalışma masasında duruyormuş.

50 metre süper yat geliyor

Sirena Marine, 35, 42 ve 50 metrelik Süper Yat projeleri­nin, üretim ve lojistik gerekli­likleri için deniz kenarında yer alma zorunluluğundan dolayı Yalova’da yeni tersanede önce­likle 42 metre ile süper yat üre­timine başladı. Yeni tersanede­ki üretim hatları, 3 adet projeyi aynı anda karşılayacak kapasi­tede.

Bu arada; marka üretim­de yapay zekâyı ve verimliliği de geliştirmek için Ar-Ge yatı­rımlarına da devam ediyor. İşin tam mutfağından gelen Genç, özellikle hibrit sistemleri üze­rinde durduklarını ifade eder­ken, tüm hibrit modellemele­rini denediklerini hatta ilk üre­timi test etmek için yaklaşık 2 yıl boyunca Sirena 48’i test ede­ceklerini de dile getirdi.

Boylar büyüyor tekne sahipleri gençleşiyor

Şirket, 24 metre altı teknelerde ürün geliştirmeye devam ederken özellikle 30 metre üzerinde yeni modellerle pazara çıkmak istiyor. Sirena Marina, bu odakla, 35, 42 ve 50 metre Süper Yat projeleri için Yalova’da yeni üretim tesisi yatırımını yaptı. İpek Kıraç’ın büyük heyecanı ise Sirena 118 oldu. 2026 yılında suya indirilmesi planlanan süperyatın üst gövdesi alüminyum. Gövde tasarımı Germán Frers, iç tasarımı Cor D. Rover ve dış tasarımı Sirena Marine tarafından hazırlanan model, Sirena Yachts’ı bugünkü ününe kavuşturan tüm özelliklerinin üzerine koyarak korumaya devam ediyor.

Sirena Yachts, Sirena 118’i bu yıl Monaco Yacht Show’da tüm dünyaya duyurmayı planlıyor. Son olarak markanın müşteri kitlesinin gençleştiğini de öğreniyoruz. Pandemiyle birlikte herhalde “hayatı yaşa” presibi denizciliğe de katkı sağlıyor. Bir dip not olarak da %20’lik verginin tekne sahiplerini Türk bayrağından uzaklaştırdığına dikkat çeken Çağın Genç, “yabancı bayrak tercihi artıyor” dedi.