Sirena Marine, küresel hedeflere koşuyor
Türkiye’nin en büyük küresel tekne üreticisi olma hedefiyle, 2016*da Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç’ın vizyonu ve neredeyse hepsini tanıdığım ekibinin yoğun çalışmalarıyla yola çıkan Sirena Marine’den harika haberler var.
Volkan DEMİRKUŞAK
Bodrum Villa Maçakızı’nda müşterileri ve deniz tutkunlarıyla buluşan marka, bugün Türkiye’nin en büyük yat ihracatçısı olarak büyümesini sürdürüyor. Tekne üretimine Azimut Yacht’ın teknelerini üreterek başlayan ve 2008’de grupla bir ortaklığa dönüşen marka, şu ana kadar 300’e yakın Azimut- Benetti markalı tekneyi de Türkiye’de üretti ve ihraç etti.
İpek Kıraç’ın yelken ve deniz sevdasını sanayici kimliğiyle birleştirmesiyle ortaya çıkan Sirena Yachts, lüks motoryat sektörüne Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olarak giriş yaptı. Bugün Sirena Marine çatısı altında Azuree, Euphoria ve Sirena Yachts olmak üzere üç marka için üretim yapılıyor. Sirena Marine, üretimini Bursa Orhangazi’de 150 dönümlük bir alana yayılmış entegre tesisinde, toplam 1200 çalışan ile sürdürüyor. Şirketin ayrıca Tuzla’da da bir üretim hangarı ve Yalova’da da yeni bir üretim tesisi yatırımı var. 2017 yılında T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi unvanını alan Orhangazi tesisi ve diğer üretim tesisleriyle yenilikçilik kapasitesini her geçen gün daha da artırıyor.
11 milyon euroluk yatırımla kapasite artırıldı
Sirena Marine CEO’su Çağın Genç, şu ana kadar 150’den fazla Sirena markasıyla üretim yaptıklarını bunların 50’ye yakınının Türk sularında olduğuna dikkat çekti. Büyük boylardaki üretimle birlikte çalışan sayısının 1400’e yaklaştığına belirten Genç, 11 milyon euroluk bir yatırımla kapasiteyi de artırdıklarını ifade etti.
Körfez’e yatırım planı masada bekliyor
Sirena Marine, üretiminin yaklaşık %80’ini ihraç ediyor. Şirket cirosunu 10 yıldan az bir sürede euro bazında 5 kat, kârlılığı ise 20 kat artırarak küresel bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Devreye alınan yeni projeleri ve devreye giren kapasite kullanımları ile ihracatını ve cirosunu her yıl artırmaya devam ediyor. Sirena Marine, 2022'de 82 milyon euro olan cirosunu 2023 yılsonu %52 artırarak 125 milyon euroya çıkardı.
2023’te yoğun taleplerle birlikte Sirena Marine, kapasitesini %20 artırmasına rağmen 2024 için aldığı siparişleri çok önceden tamamlayarak üretim planlarını doldurmuş, hatta bazı modellerde 2025’i bile kapatmış durumda. Özellikle Sirena 48 ve 58’deki müşteri ilgisi çok büyük. Öte yandan Körfez ülkelerinden de Sirena’ya “yatırımı burada yap” çağrısının olduğu da ifade edildi. Şimdilik net bir karar verilmemiş olsa da öneri, Kıraç’ın çalışma masasında duruyormuş.
50 metre süper yat geliyor
Sirena Marine, 35, 42 ve 50 metrelik Süper Yat projelerinin, üretim ve lojistik gereklilikleri için deniz kenarında yer alma zorunluluğundan dolayı Yalova’da yeni tersanede öncelikle 42 metre ile süper yat üretimine başladı. Yeni tersanedeki üretim hatları, 3 adet projeyi aynı anda karşılayacak kapasitede.
Bu arada; marka üretimde yapay zekâyı ve verimliliği de geliştirmek için Ar-Ge yatırımlarına da devam ediyor. İşin tam mutfağından gelen Genç, özellikle hibrit sistemleri üzerinde durduklarını ifade ederken, tüm hibrit modellemelerini denediklerini hatta ilk üretimi test etmek için yaklaşık 2 yıl boyunca Sirena 48’i test edeceklerini de dile getirdi.
Boylar büyüyor tekne sahipleri gençleşiyor
Şirket, 24 metre altı teknelerde ürün geliştirmeye devam ederken özellikle 30 metre üzerinde yeni modellerle pazara çıkmak istiyor. Sirena Marina, bu odakla, 35, 42 ve 50 metre Süper Yat projeleri için Yalova’da yeni üretim tesisi yatırımını yaptı. İpek Kıraç’ın büyük heyecanı ise Sirena 118 oldu. 2026 yılında suya indirilmesi planlanan süperyatın üst gövdesi alüminyum. Gövde tasarımı Germán Frers, iç tasarımı Cor D. Rover ve dış tasarımı Sirena Marine tarafından hazırlanan model, Sirena Yachts’ı bugünkü ününe kavuşturan tüm özelliklerinin üzerine koyarak korumaya devam ediyor.
Sirena Yachts, Sirena 118’i bu yıl Monaco Yacht Show’da tüm dünyaya duyurmayı planlıyor. Son olarak markanın müşteri kitlesinin gençleştiğini de öğreniyoruz. Pandemiyle birlikte herhalde “hayatı yaşa” presibi denizciliğe de katkı sağlıyor. Bir dip not olarak da %20’lik verginin tekne sahiplerini Türk bayrağından uzaklaştırdığına dikkat çeken Çağın Genç, “yabancı bayrak tercihi artıyor” dedi.