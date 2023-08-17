"Sivas’taki OSB’ler cazibe merkezi ilan edilmeli”

STSO Başkanı Zeki Özdemir meclis toplantısında yaptığı konuşmada; “Sivas’ta bulunan tüm organize sanayi bölgelerimizin cazibe merkezi kapsamına alınmasını her platformda dillendiriyorum. Sivas’ta 5 adet organize sanayi bölgemiz var. Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz cazibe merkezi kapsamında, Sivas Şarkışla, Sivas Gemerek, Şarkışla Tarıma Dayalı İhtisas ve Sivas Birinci OSB’lerimizin de cazibe merkezi ilan edilip, 6. bölge teşviklerinin buralara uygulanması gerekiyor” dedi.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünler üreten firmalar istiyoruz

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde, tahsiste yüzde 80 oranına ulaştıklarını söyleyen Özdemir, ek tahsis alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu bölgede yüksek teknoloji ürünler üreten firmalar istediklerini vurgulayan Özdemir, iş dünyasının sorunlarına yönelik ise şunları söyledi: “Bugünkü yaşadığımız sorun tamamıyla ekonomi ile ilgili. Şu anda küresel bir sorun yaşıyoruz. Bu sorun bütün dünyayı ilgilendiriyor. İhracat rakamlarımız düştü, personel maliyetleri yüzde 100 artış gösterdi.

Kendi işletmelerimizde dahi önümüzdeki birkaç ayı maalesef planlama şansımız yok” dedi. Ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi için öneriler sunan Başkan Zeki Özdemir, “Buradan Hükümetimize de seslenmiş olayım. Ekonomik sıkıntıları aşabilmek için biz üretici ve tüketiciler eğer tasarruf yapmazsak, beklentilerimizi azaltmazsak, üretim yapmazsak bu girdaptan çıkma şansımız yok. Bu anlattığım global bir konu. Ülkemizde yaşayan tüm üretici ve tüketiciler olarak bu üç konuyu gündeme alıp ısrarla üzerinde durmamız gerekiyor” diye konuştu.