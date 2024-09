SON DAKİKA... Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Düşen proje gelirleri gelecek sene telafi edilecek

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı, Covid-19 salgınıyla beraber global ekonomideki dengelerin hala yerli yerine oturmadığını gördüklerini belirterek "Enflasyonun biraz daha zaman alacağı anlaşılıyor" dedi.

Türkiye'nin en güçlü olduğu alanların başında müeahhitlik sektörünün geldiğini aktaran Erdoğan, bu sene proje gelirlerinden firmaların aldığı payda küçük bir düşüş olduğunu, bunu gelecek sene telafi edeceklerini dile getirdi.

'Tek bir takdir cümlesi kurulmadı'

"Türk ekonomisinin lokomotiflerinden olan inşaat sektörü ülkemizin ideolojik düşünleri nedeniyle hedef alındı" diyen cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "İnşaat sektörünün gelişmesine yönelik her adımımız israf damgası vurularak engellenmeye çalışıldı. Havalimanlarından otoyollarına kadar her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. İnşaat alanındaki her hamle 250'den fazla alt sektörü etkiliyor. Fimalarımızın yurtdışında aldığı işler, hem ülkemize döviz kazandırmakta, hem marka değerimizi yükseltmektedir."

Erdoğan, firmaların dünden bugüne 137 ülkede binlerce proje üstlendiğini, 2012, 2013 ve 2021 yıllarında 30 milyar dolarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırıldığını belirterek "2000'li yılların başında ortalama proje bedeli 21 milyon dolar iken bu rakam 65 milyon dolara ulaştı. İnşallah bunları çok daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

İlk dört madde tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmamız yoktur. Cumhur İttifakı'nın bulunla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Partimizn tutumu açıktır" dedi.