'Sosyal Girişimcilik Programı’ kazananları açıklandı

Sosyal girişimcilik ekosisteminin Türkiye’de de büyümesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, dezavantajlı grupları güçlendirme ve yarattıkları sosyal etkiyi artırma yolculuğuna devam etiklerini belirtti.

Tüm dünyada 10 milyon civarında sosyal girişim olduğunu ve bu işletmelerin dünya çapında 200 milyon işi desteklediğini belirterek, “Sosyal girişimcilik Türkiye’de de yükseliyor. Bu ilerlemede, 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programının büyük katkısı var. Sosyal girişimciler dünyada her yıl 2 trilyon dolarlık iş kapasitesi oluşturuyor.

Önemli ve gelecek vadeden bir iş potansiyeli. Kale Grubu olarak bu potansiyeli gördük. Sosyal girişimlerin toplum ve çevre sorunlarına çözüm bulma fırsatına sahip olduğuna inandık. Ekosistemi destekliyor, büyütüyor ve sosyal girişimcilerle birlikte gelişiyoruz. Sosyal girişimlerin markalarımızla ortak çalışma fikri heyecan verici… Bu potansiyeli mutlaka değerlendireceğiz.

Bu yılın başından itibaren holding fonksiyonlarımızı da etki yatırımlarına odaklanacak şekilde yeniden yapılandırmaya başladık, dezavantajlı grupları güçlendirme ve yarattığımız sosyal etkiyi artırma yolculuğumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı Rana Birden ödül gecesinin öncesinde basına yaptığı açıklamada öncelikli hedeflerinden birinin iş dünyasının bakış açısında bir fark yaratabilmek olduğunu söyledi. Ayrıca sözlerine şöyle devam etti: “Bu yolla sorumlu ve etki odaklı liderliğin meydana getirebileceği değişime dikkat çekmeyi hedefledik.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nı salt bir ödül programı olarak görmüyoruz. Bu program, bizi, sosyal girişimcilik ekosisteminin bir parçası yapan, sosyal girişimcilere verdiğimiz destek kadar onlardan beslenmemizi de sağlayan bir platform. Kale Grubu olarak temel amacımız, gerçek değişim ve dönüşüm getirecek iş modellerine, kalıcı sosyal ve çevresel fayda yaratmaya odaklanmak. Sadece büyümenin ya da kar etmenin ötesinde; topluma, insanlara, ekosistemimize ve dünyamıza iyi gelen işler yapmak istiyoruz.”

Dört kategori, 316 başvuru

Impact Hub Istanbul’un kurucu ortağı Ayse Sabuncu ise “Ekosistemin gelişmesine destek verme amacıyla başlatılan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında, daima ihtiyaç odaklı bir perspektif izleyen Kale Grubu’nun bu yıldan itibaren etki yatırımı konusuna da odaklanmasından dolayı heyecan duyuyoruz” dedi.

Bu yıl dört kategoride toplam 316 başvuru alan ödül programında Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucunda; Erken Aşama kategorisinde polyester atığını polyester yününe dönüştürerek atık sorununun önüne geçmeyi amaçlayan HARCY; İleri Aşama kategorisinde sunduğu akıllı su yönetim platformu ile sanayi tesislerinde su israfını azaltmayı hedefleyen BLUEIT; İşbirliği kategorisinde okul öncesi için cinsiyet ayrımı gözetmeyen, yaratıcılığı destekleyen eğitici ve eğlenceli oyuncaklar tasarlayan ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle otizmli çocukları da faydalanıcı skalasına alan MORITOYS; Gençlik kategorisinde ise engelli bireylerin yazılım ve tasarım başta olmak üzere teknik beceri setlerini artırmayı, böylece onları iş piyasalarına entegre etmeyi hedefleyen OVERCAMP ödüle değer bulundu.

DİBA’da eğitim alan genç sosyal girişimci finale kaldı

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’na sosyal girişimcilerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Bu yıl 4 kategoride gelen toplam 316, bugüne kadarki en büyük ikinci başvuru sayısı oldu. Başvuruların yüzde 61’i kadınlardan gelirken, finale kalan girişimler arasında kadın girişimci oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Başvuruların coğrafi dağılımı açısından da ilerleme kaydedildi. Bu yıl 165 başvuru İstanbul dışından geldi.

Başvuran sosyal girişimler arasında TÜBİTAK’tan destek alanların oranı yüzde 30 oldu. Bu rakam etki girişimlerinin, Ar-Ge desteklerinden faydalandıklarını gösterdi. Bu yıl ilk kez, Kale Grubu’nun sosyal girişimcilik ekosistemini yeni girişimcilerle beslemek amacıyla üç yıl önce Boğaziçi Üniversitesinin iş birliğiyle hayata geçirdiği Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi’nde (DİBA) eğitim alan genç bir sosyal girişimci, finale kalma başarısını gösterdi.

Sosyal girişimcilere destek veren ödüller

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik Kategorisi kazananı ekip ise Social Impact Award Türkiye ‘24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını elde etti.