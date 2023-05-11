Sun Tekstil gençler için dijital dünyanın kapılarını araladı

Gelecek nesiller için yetenek gelişim programlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Sun Tekstil Genel Müdürü Melis Vekiloğlu, “Sun Tekstil olarak, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve SAP iş birliğiyle hazırladığımız; İzmir’deki üniversitelerin genç yeteneklerine yönelik çağın gerekliliklerine uygun bir kariyer inşa etme fırsatı sunmayı amaçladığımız programımızı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Sun Tekstil Genel Müdürü Melis Vekiloğlu hiç eğitim almamış veya meslek edinme fırsatı bulamamış, eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalmış kadınlara meslek edindirmek, onları çalışma hayatına kazandırarak ekonomik özgürlüklerini desteklemek amacıyla kendi bünyelerinde 2022 yılında Mesleki Gelişim Merkezi (MEGEM)’ni kurduklarını söyleyerek, “Bu hedeften yola çıkarak özellikle kadınlara istihdam sağlamayı amaçladığımız bu eğitim programımız ile 3 aylık bir süre boyunca işe aldığımız kursiyerlerimize dikiş makinesi operatörü olarak gereken tüm temel ve teknik eğitimleri veriyoruz. Fırsat eşitliğine olan kuvvetli inancımız, hem iş gücümüzü artırmaya hem de kadınların iş hayatında yükselmesi üzerine yaptığımız çalışmalara yansıyor” dedi.