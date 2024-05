‘’Sürdürülebilir İnovasyon Yolculuğu’’ konferansı sektöre yön verdi

Konferansta, bilimsel ve yasal alanlardaki ilerlemelerin yanı sıra sektörün geleceğine ışık tutacak pek çok önemli başlık ele alındı. Yarınların regülasyonlarına hazırlık anlamında da içeriği yüksek bir toplantı gerçekleşti. Yasal düzenlemeler ve etik değerler çerçevesinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, global, yerel, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya, Reklam Denetim ve Dış İlişkiler Başkanı Erdem Biçer, Kıdemli Uzman Şerife Nur Peçenek Timur ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı’ndan Fatma Dila Köse katıldı.

“Tüm Paydaşların Birlikte Hareket Etmesi Sağlanmalı”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Hızlı Tüketim Ürünleri kategorisinde Sürdürülebilir Yenilikler için global regülasyonlarda bilgi alışverişine yönelik tüm kapıların açık olduğu bir ortam yaratmanın önemli olduğunu belirterek şunları söyledi; “Kaynakların azaldığı ve çevresel sorunların arttığı bir dünyada, toplumun faydası için lokalden öte global bakış açısı ile hareket etmenin önemini idrak etmeliyiz. Bu bağlamda tüm regülasyonlara uyan markalar yerine güvenli olmayan, taklit ürünleri ile çevre hasarı yaratan merdiven altı firmaların saptanması ve sistemden çıkarılması savaşını hep birlikte vermeliyiz. Şimdilerde Avrupa Birliği’nde de ‘kimseyi geride bırakmamak’ vurgusu önemseniyor. Yani büyük küçük demeden tüm paydaşların aynı ‘Sürdürülebilirlik Yolculuğu’nda birlikte hareket etmesi sağlanmalıdır. Sonuç olarak dünyanın ve dünya insanının iyiliği ve refahı için hepimizin bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir.”

7 Oturum 1 panelde 6 konuşmacı

Konferansta, sektörün geleceğini şekillendirecek güncellemelerin yanı sıra küresel çapta başarılı uygulamalar da katılımcılarla paylaşıldı. Yedi farklı oturum ve bir panelin düzenlendiği etkinlikte, Avrupa Kozmetik Derneği (Cosmetics Europe ) Teknik-Yasal İşler ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Gerald Renner, Cosmetics Europe Genel Direktör Yardımcısı ve Hukuk Departmanı Başkanı Emma Trogen, Uluslararası Sabun, Deterjan ve Bakım Ürünleri Derneği (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance – A.I.S.E) Genel Direktör Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Başkanı Sascha Nissen Almanya Kozmetik, Tuvalet, Parfümeri ve Deterjan Derneği (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery ve Detergent Association – IKW) Genel Direktör Yardımcısı Birgit Huber, İngiltere Kozmetik, Tuvalet ve Parfüm Derneği (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association – CTPA) Genel Direktörü Dr. Emma Meredith ve Avukat Özlem Sezgin (MMA Türkiye Genel Sekreteri- REPİD Disiplin Kurulu Üyesi -RÖK üyesi )konuşmacı olarak yer aldı.

Tüm gün süren oturumlarda, “Yarının Regülasyonları” ana teması çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) kozmetik ürünlerine ilişkin düzenlemeler, yaklaşan değişiklikler, AB yeni alerjen etiketleme gereksinimleri ve sektör yönetmelikleri ele alındı.