Sütcü: Adana OSB'de deprem kaynaklı üretim eksikliği söz konusu değil

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tedirginlik ve bazı çalışanların yakınlarını kaybetmesinden dolayı işbaşı sürecinde sıkıntı yaşandığını kaydeden Sütcü, hafta başında tam kapasite üretime başladıklarını ancak Hatay merkezli iki depremle yeniden çalışmaları yavaşlattıklarına dikkat çekti.

Sütcü, elele vererek sorunların üstesinden gelmenin çabasında olduklarını bildirdi. Sütcü, "Son Hatay merkezli depremin ardından psikolojik olarak etkilenen çalışanlardan gelmeyenler oldu, bundan dolayı etkileniyoruz. Deprem yaşandığından bu zamana kadar, birkaç gün etkilenmenin dışında genel olarak enerji tüketimimizde de çok büyük bir eksiklik söz konusu değil" dedi.

Sütcü, organize sanayi bölgesinin depremden fiziki olarak etkilenmediğini belirterek, 500'e yakın sanayi kuruluşunun hiçbirinden depremde zarar gördüklerine yönelik başvuru gelmediğini aktardı. Sütcü, bazı sanayicilerin depremden etkilenen ve evleri hasar gören çalışanlarıyla ailelerini tesislerinde ağırladıklarını da söyledi.

"Deprem yaralarını sarmak en büyük dileğimiz" Sütcü, depremin ardından yaşanan yardımlaşmanın da önemine dikkat çekerek, "Depremin etkilediği şehirler için seferber olmak bizim boynumuzun borcudur. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Sanayiciler olarak gerek valilik gerekse Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara katkı sağlıyoruz. Bu yaraları bir an önce sarmak en büyük dileğimiz" dedi.

Bu arada, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt içinde toplanan ve dünyanın birçok ülkesinden depremzedelere gönderilen yardımların lojistik üssü olarak kullanılıyor. Adana'ya ulaştırılan yardımlar, tır ve kamyonlarla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 15 bin metrekarelik depoda toplanıyor.