"Süveyş Kanalı krizini fırsata çeviremedik"

Maliyet artışları sebebiyle eriyen rekabet güçlerinin ihracatta gerilemeye sebep olacağı hususunda daha önce de öngörülerini paylaştıklarını ifade eden Ege İhracatçı Birlikeri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “kümülatif olarak yılın ilk çeyreğinde geçen yılki ihracat performansımızı korumamız olumlu bir gelişme. 2024 yılı için hedefimiz de bu yöndeydi. Ancak, aylık bazda yaşadığımız yüzde 6,7’lik gerileme, kötü senaryonun gerçekleşmeye başladığının habercisi olabilir” dedi.

Eskinazi, “yerel seçim sürecini geride bıraktık ve önümüzdeki dört yılda başka herhangi bir seçim olmaması ekonomiyi tekrar rayına oturtabilmek için büyük bir fırsat. Seçim sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in de altını çizdiği gibi, bundan sonraki amaç Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi olmalıdır. Enflasyon kaynaklı yaşadığımız maliyet artışı, satış fiyatlarımızın döviz bazında rakiplerimiz karşısında yüksek kalmasına sebep oluyor ve yıllardır büyük bir uğraşla yer edindiğimiz pazarları kaybediyoruz.” şeklinde konuştu.

Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6 geriledi

Mart ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10’luk düşüşle 949 milyon dolardan 855 milyon dolara inerken, geçtiğimiz aylarda ihracatta hep artı yazan tarım sektörleri de Mart ayında ihracatta yüzde 6’lık erime yaşadı. EİB’nin tarım ürünleri ihracatı 683 milyon dolardan 642 milyon dolara geriledi. 2024 yılına fırtına gibi giren Egeli madenciler, Mart ayında da ihracatlarını yüzde 19’luk artışla 96 milyon dolardan 114 milyon dolara taşıdılar.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 4 tanesi mart ayında ihracatını artırırken, 8 ihracatçı birliği 2023 yılı mart ayı performanslarının uzağında kaldı.

Demir-çelik sektörü zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2024 yılı Mart ayında ihracatta yüzde 9’luk düşüş yaşasada 236 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında zirvedeki yerini açık ara korudu. EDDMİB’in yıllık ihracatı ise 2 milyar 469 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart ayının ihracat artış rekortmeni tütün sektörü

Mart ayında ihracatını yüzde 19,4’lük artışla 68 milyon dolardan 81,6 milyon dolara çıkaran Ege Tütün İhracatçıları Birliği, mart ayında EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni oldu. Tütün sektörü 2024 yılı sonu için ortaya koyduğu 1 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı.

ESÜHMİB, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Türkiye’de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ve Ege Bölgesi’nde gıda ihracatının lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Mart ayında, Türkiye geneli su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 1,2’lik gerileme yaşarken, Ege Bölgesi’nden yaptığı ihracatı yüzde 5’lik artışla 137,3 milyon dolardan 143,8 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Moda endüstrisi Mart ayında üçüncü sırayı geri aldı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB)’yle, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği arasındaki üçüncülük yarışında her ay heyecan artıyor. EHKİB, Mart ayında 124,6 milyon dolarlık ihracat yaparak üçüncü sırayı EYMSİB’ten geri aldı. EHKİB, ocak – mart dönemindeki 1 milyar 342 milyon dolarlık ihracatıyla, EYMSİB’in 4 milyon dolar gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

Egeli madenciler Çin’e ihracatta rekor kırdırdılar

Ege Maden İhracatçıları Birliği yılbaşından beri devam eden artış trendini Mart ayında da devam ettirerek ihracatını yüzde 19’luk artışla 114,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. EMİB, Mart ayında Ege Bölgesi’nde Çin’e yapılan 38,2 milyon dolarlık ihracatın 32 milyon dolarlık dilimini tek başına gerçekleştirerek aslan payının sahibi oldu, EİB’den Mart ayında Çin’e yapılan ihracatın yüzde 84’lük rekor bir artış olmasını sağladı.

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 11 azaldı

Ege Bölgesi’nin bitkisel ürün ihracat lideri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ne Mart ayında nazar değdi. Mart ayında ihracatı yüzde 11 azalan EYMSİB’in ihracatı 116,8 milyon dolardan 103 milyon dolara indi ve bu kayıpla EİB listesinde en çok ihracat yapan birlikler sıralamasında beşinci sıraya geriledi. EYMSİB Ocak - Mart döneminde ise yüzde 4’lük ihracat artışı ve 1 milyar 346 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Kuru meyve sektöründeki ihracat artışı sürüyor

2024 yılına başarılı bir giriş yapan ve iki aydır ihracat artış rekortmeni olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mart ayında ihracatını yüzde 9’luk artışla 84 milyon dolardan 91,2 milyon dolara çıkarsa da, ihracat artış rekortmenliğini, Ege Tütün İhracatçıları Birliği’ne kaptırdı. 2024 yılında ilk kez yıllık ihracatta 1 milyar doları geçen EKMİB, Mart ayı sonunda yıllık ihracatını 1 milyar 22 milyon dolara taşıdı.

2023 yılında ihracatta rekorlar kıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılında hız kesti. EHBYMİB’in Mart ayı ihracatı yüzde 36,5’lik gerilemeyle 77 milyon 121,6 milyon dolardan 77 milyon dolara geldi. EHBYMİB’in ihracatındaki düşünün en belirgin nedeni bitkisel yağ sektöründeki ihracat gerilemesi oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 1 milyar dolar ihracat hedefine ilerliyor

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri alt sektörlerini temsil eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Mart ayında 76,5 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, 2024 yılının Ocak – Mart döneminde yüzde 1,3’lük artışla 217 milyon dolar döviz getirisi sağladı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihraç pazarlarında tutunmayı başarıyor

Türkiye’deki tüm zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Mart ayında 66 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. 2023 yılında tarihi bir ihracata imza atan EZZİB, 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9’luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı.

Tekstil ihracatçıları yeni projelerle ihracatta artışa geçmeyi hedefliyor

2024 yılında yüzde 41’lik ihracat artış hızıyla 509 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, yüksek enflasyon kaynaklı girdi maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarının enflasyon oranında artmaması nedeniyle 2024 yılı Mart ayında ihracattaki başarısını tekrarlayamadı. Mart ayında ihracatı, 2023 yılı Mart ayına göre yüzde 28,8 düşen ETHİB, 2024 yılının Ocak – Mart döneminde yüzde 4’lük kan kaybıyla 114 milyon dolarlık ihracata imza attı. ETHİB, yılın kalan zaman diliminde sürdürülebilirlik eksenli projeleriyle, ihracatçıları kümelendirdiği TURQUALITY, UR-GE Projeleri, Fuarlar, Sektör Ticaret Heyetleriyle ihracatta tekrar artıya geçmeyi hedefliyor.

İşçilik ve hammaddedeki artışlar deri ihracatını olumsuz etkiliyor

Emek yoğun sektörlerden olan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde işçilik ücretlerinin toplam maliyet içindeki payının artması nedeniyle ihracatta düşüş yaşıyor. 2023 yılı Mart ayında 21,8 milyon dolar ihracat yapan EDMİB, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon dolarlık ihracat yapabildi. EDMİB’in Mart ayında ihracatı yüzde 31 eridi.

Ortadoğu’ya ihracat yüzde 11 arttı AB’ye geriledi

Egeli ihracatçılar tarafından Avrupa Birliği’ne gerçekleştirilen ihracat yüzde 11’lik azalışla 837 milyon dolardan 745 milyon dolara gerilerken, Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 11 artarak 190 milyon dolardan 211 milyon dolara ilerledi. Amerika Kıtasına yapılan ihracat ise yatay bir seyirle 195 milyon dolar oldu.

Süveyş Kanalı'nda gemi taşımacılığına yönelik saldırılar sebebiyle navlun fiyatlarının neredeyse üç kart artığını ve Kanalın baypas edilerek gemilerin Ümit Burnu’nu tercih etmeleri sebebiyle teslim sürelerinin de uzadığını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu şartlarda Avrupalı alıcıların daha az navlun, kaliteli üretim ve hızlı teslim sebebiyle hemen gözünü ülkemize çevirmesi gerekirken, maalesef fiyatlarımızın yüksek kalması sebebiyle tercih edilmiyoruz. Uzakdoğulu rakiplerimiz açısından büyük bir dezavantaj yaratan bu süreci, bizim coğrafi konumumuz sebebiyle fırsata çeviremememiz düşündürücü.” dedi.

Çin’e ihracat yüzde 84 arttı

Ege Bölgesi’nin ihracatında lider Pazar konumundaki Almanya’ya ihracatı Mart ayında yüzde 11 geriyerek 192 milyon dolardan 172 milyon dolara düşerken, ikinci sıradaki ABD’ye olan ihracatı yüzde 7 artışla 131 milyon dolardan 140 milyon dolara ilerledi. İtalya 93,4 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basağındaki yerini korudu.

EİB’den Mart ayında en çok ihracat artışı gerçekleştirilen ülkeler; yüzde 84’lük artışla Çin, yüzde 124 ile İran ve yüzde 123 ile Hırvatistan dikkati çekti. Çin’e ihracat 20,8 milyon dolardan 38,4 milyon dolara, İran’a yapılan ihracat 12 milyon dolardan 27 milyon dolara tırmandı. 2023 yılı Mart ayında Hırvatistan’a 3,9 milyon dolarlık ihracat yapmış olan Egeli ihracatçılar 2024 yılının aynı ayında Hırvatistan’a ihracatlarını 8,8 milyon dolara yükselttiler.