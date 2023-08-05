Takviye gıda ihracatında yıl sonu hedef 1 milyar

Dünya takviye gıda pazarında dengeler, artan talep, yeni yatırımlar, lojistik erişim kolaylığı ve coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'deki üreticilerin lehine dönüyor. 2023 yılında sektöre yapılan yatırımlar, Türkiye'ye milyonlarca dolarlık yeni ihracat gelirlerinin kapısını aralarken, benzer ürünlerin ithalatını azaltarak cari açığın küçülmesine yardımcı oluyor.

Sektörün bu yılın sonuna kadar 500 milyon dolarlık takviye edici gıda ürünü ihracatı gerçekleştirmesi beklenirken, en yüksek satışı "gıda takviyesi markalarının anavatanı" olarak kabul edilen ABD ve Almanya'ya yapması hedefleniyor.

Türkiye'nin 247 milyar dolarlık dünya takviye gıda pazarından aldığı payı 2024 yılında yüzde 100 artırarak 1 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. AksuVital AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Kovid-19 sonrası tüm dünyada takviye edici gıda sektörünün pazar payının büyüdüğünü belirterek, Türkiye'nin de uluslararası pazara paralel olarak genişlediğini söyledi.

AksuVital'in bu yıl 95 ülkeye ihracat bağlantısı kurduğunu dile getiren Aksu, , 2023 yılında ürün sayısını 400'ün üzerine çıkardıklarını kaydetti. Aksu, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de takviye gıda ürünlerinin kullanımı artıyor. Bizim de bu kapsamda 2024 hedeflerimizde her zaman olduğu gibi hayli zengin ve yenilikçi ürün grubu var" diye konuştu. Yunus Aksu, Türkiye genelinde büyürken küresel pazarı da ihmal etmediklerini belirterek, ihracatta yüzde 100 büyüme hedefi taşıdıklarının altını çizdi.