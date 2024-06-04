Tanatar Kalıp OEM’lere direk tedarikçi oldu

Tülay TAŞKIN

Eskişehir’de 1973 yılında beyaz eşya sektörüne yönelik üretim yapmak üzere kurulan ve son 10 yıldır da otomotiv sektörüne yönelik sac metal şekillendirme, montaj ve alet üretimi yapan Tanatar Grup, Bursa’da üretim yapan DNA şirketini de satın alarak, OEM’lere direk tedarikçi oldu. Tier1’e yükselen şirket, önemli otomotiv firmalarına üretim yapıyor.

Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe birçok önemli markaya üretim yapan soğuk sac şekillendirme firması olduklarını anlatan Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Bay, Eskişehir ve Bursa‘da 4 lokasyonda, 500 çalışan ile 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 30 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Hüseyin Bay, Valeo, Betaseals Freudenberg, Beltan Vibroacustic gibi uluslararası Tier-1 tedarikçilerinin Tier-2 tedarikçisi olarak 10 yılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisine, 30 yılı aşkın süredir de beyaz eşya sanayine tedarikçi olarak çalıştıklarını anlattı.

Geçtiğimiz yıl Bursa’da faaliyet gösteren DNA şirketini de satın almayla bünyelerine kattıklarını ve otomotiv endüstrisine yönelik üretimlerine Tİer-1 olarak devam ettiklerini açıklayan Bay, şu bilgileri paylaştı: “Bünyemize kattığımız Bursa’da faaliyet gösteren DNA Kalıp firması, alanında önemli bir tecrübeye sahip, deneyimli kadrolardan oluşan bir kalıp üreticisidir. Görünür yüzey parçaların kalıplarının üretimi, prograsif, transfer kalıplar konusunda her türlü mühendislik çözümüyle sektörde önemli bir yere sahiptir.

Firma, Tanatar’ın projelerine destek vermekle beraber yurt içi, yurt dışı global birçok OEM ve Tier-1 müşterilerinin projelerinde önemli görevler almaya devam etmektedir. Bünyemize kattığımız yeni firmamızla birlikte çok önemli projeleri başarılı bir şekilde devreye aldık. Ana otomotiv üreticisi olan önemli markalar Ford ve Daimler ile direk işbirliği sağladık. Yeni projelerde ve devam eden projelerde sağlanan anlaşmalar ile işbirliklerimiz ciddi bir ivme kazanacak.”

Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yaptıkları üretimler hakkında bilgi veren Hüseyin Bay, “1600 tona kadar, prograsif transfer 100’e yakın presten oluşan geniş bir makine parkurumuz bulunuyor. Hali hazırda günlük 500 bin adetten fazla ürünü müşteri beklentilerine uygun ehil kadrolarımızca üretip, sevkiyatını sağlıyoruz. Presli üretim dışında robotik kaynak, metal-plastik-kaplamalı gibi montajlı ürünlerin üretimi konusunda da geniş bir ürün yelpazemiz var” dedi.

Üretimin yüzde 45’ini 10 ülkeye ihraç ediyor

Beyaz eşya ve otomotive yönelik olarak ürettikleri ürünlerin yüzde 45’ini 10 farklı ülkeye gönderdiklerini söyleyen Hüseyin Bay, ihracatı artırmak için çalışmalar yaptıklarını da açıkladı. Bay, “Her yıl düzenli bir şekilde EuroBLECH ve Blechexpo metal şekillendirme fuarlarında stant açarak, dünyanın her tarafından gelen sektör temsilcilerini standımızda ağırlıyoruz.

Tanatar’ın yeteneklerini geniş kitlelere tanıtmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde beyaz eşya alanındaki fuarlarda da stantlarımızla yer alacağız. Satış ve pazarlama ağımız uluslararası pazarlarda yoğun olarak çalışıyor” dedi. Geçtiğimiz yılı cirosal bazda yüzde 60 oranında büyüyerek kapattıklarını, bu yıl da 40 milyon euro ciro hedeflediklerini anlatan Hüseyin Bay, şöyle dedi:“2023 yılını oldukça başarılı geçirdik.

Dünyada yaşanan birçok krize rağmen 2020 yılından bu yana euro bazında cirosal olarak her yıl büyüme kaydediyoruz. 2023 yılında da yüzde 60 büyüyerek, 32 milyon euroluk bir ciroyla yılı kapattık. Yerel seçim belirsizliği ve dünya üzerinde yaşanan çalkantılara rağmen, 2024 yılı ilk çeyreğini de gayet olumlu, büyümeye devam edilen bir çeyrek dönem olarak tamamlandık. Yılsonu için koyduğumuz 40 milyon euroluk hedefimizi rahatlıkla tutturacağımızı öngörüyoruz. Tüm yönetim kademesi olarak agresif büyüme hedeflerine odaklanmış durumdayız.”

Pres yatırımları sürdürülüyor

Üretmeyi ve katma değer yaratmayı önemseyen bir firma olarak, düzenli yatırımlarla büyümeyi sürdürdüklerini ve sektörün ihtiyacını karşılayabilmek için makine parkına sürekli yatırım yaptıklarını anlatan Hüseyin Bay, dijitalleşmeye de önem verdiklerinin altını çizdi.

Bay, son yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgi vererek, şöyle dedi: “Yaptığımız yatırımlarla firmamızın max pres tonajı 2021 yılı başı itibarı 630 ton iken, şu an 1600 tona ulaştı. Devam eden yatırımlarımız ile max pres tonajımızı 3. çeyrekte 2000 tona çıkaracağız. Devreye alacağımız 2000 ton 3 mt tablalı özel pres ile her tür kalın sacın şekillendirilmesinde önemli bir yetenek daha kazanmış olacağız.

Son 3 yılda; 1 mw GES projesi, Transfer ve prograsif pres yatırımları, DNA Kalıp firmasının grubumuza dahil olması gibi büyük yatırımlarla sektörden kazandığımızı yine sektöre yatırmaya devam ediyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmayı bir tercih değil mecburiyet olarak görüyoruz. Özellikle bilgi güvenliği başta olmak üzere dijitalleşmeye yönelik eş zamanlı devam eden çok yönlü birçok çalışmamız var.”